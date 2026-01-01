Triển khai Iceshrimp với cài đặt một nhấp.
Mạng xã hội ActivityPub phi tập trung được xây dựng trên .NET, kế thừa Misskey với backend nhanh hơn, tinh gọn hơn.
Chọn gói VPS cho Iceshrimp
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Iceshrimp
Iceshrimp.NET là một bản viết lại hoàn chỉnh của máy chủ fediverse Iceshrimp, thay thế ngăn xếp Node.js gốc bằng một backend .NET hiện đại và một frontend Blazor WebAssembly. Kết quả là một mạng xã hội liên kết chạy ActivityPub với một phần nhỏ dung lượng bộ nhớ và CPU so với các máy chủ dòng Misskey, trong khi vẫn hoàn toàn tương thích với fediverse rộng lớn hơn.
Tự host Iceshrimp trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát cộng đồng, nội dung và chính sách kiểm duyệt của mình — không có nguồn cấp dữ liệu thuật toán, không quảng cáo và không bị khóa nền tảng. Một API tương thích với Mastodon cũng cho phép người dùng giữ lại các ứng dụng di động và web yêu thích của họ.
Các tính năng chính của Iceshrimp
ActivityPub liên kết
Tích hợp nguyên bản với Mastodon, Misskey, Pleroma và phần còn lại của fediverse để người dùng của bạn có thể theo dõi và tương tác trên hàng nghìn máy chủ độc lập.
API tương thích Mastodon
Hỗ trợ tích hợp cho các client Mastodon phổ biến như Elk, Phanpy, Ice Cubes và Tusky có nghĩa là người dùng giữ lại các ứng dụng mà họ đã yêu thích.
Tinh gọn .NET Backend
Hệ thống backend .NET hoàn toàn mới nhanh hơn đáng kể và hiệu quả tài nguyên hơn so với các máy chủ thuộc họ Misskey, giúp các gói VPS nhỏ hơn trở nên khả thi cho federated hosting.
Xem trước công khai có thể cấu hình
Bản xem trước công khai chỉ dùng HTML cho phép khách truy cập đã đăng xuất duyệt nội dung cục bộ mà không làm lộ toàn bộ ứng dụng khách, với các quyền kiểm soát chi tiết đối với những gì được hiển thị.
Danh sách Truy xuất và Chặn được ủy quyền
Hỗ trợ tích hợp cho tìm nạp được ủy quyền, các chế độ liên kết danh sách chặn hoặc danh sách cho phép, và xác thực chữ ký có thể cấu hình cung cấp cho quản trị viên các công cụ kiểm duyệt mạnh mẽ.
Di chuyển từ Iceshrimp-JS
Một lộ trình nâng cấp được hỗ trợ tốt có nghĩa là các phiên bản Iceshrimp-JS hiện có có thể chuyển sang backend mới mà không mất tài khoản, bài đăng hoặc lượt theo dõi.
Tại sao lại chạy Iceshrimp trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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