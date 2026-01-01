Iceshrimp.NET là một bản viết lại hoàn chỉnh của máy chủ fediverse Iceshrimp, thay thế ngăn xếp Node.js gốc bằng một backend .NET hiện đại và một frontend Blazor WebAssembly. Kết quả là một mạng xã hội liên kết chạy ActivityPub với một phần nhỏ dung lượng bộ nhớ và CPU so với các máy chủ dòng Misskey, trong khi vẫn hoàn toàn tương thích với fediverse rộng lớn hơn.

Tự host Iceshrimp trên VPS của bạn giúp bạn kiểm soát cộng đồng, nội dung và chính sách kiểm duyệt của mình — không có nguồn cấp dữ liệu thuật toán, không quảng cáo và không bị khóa nền tảng. Một API tương thích với Mastodon cũng cho phép người dùng giữ lại các ứng dụng di động và web yêu thích của họ.