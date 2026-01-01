Flowise là một nền tảng low-code mã nguồn mở giúp các nhà phát triển và đội ngũ dễ dàng xây dựng các ứng dụng AI phức tạp mà không cần viết mã chuyên sâu. Giao diện kéo và thả trực quan của nó cho phép bạn kết nối các mô hình ngôn ngữ, cơ sở dữ liệu vector, hệ thống bộ nhớ và các công cụ bên ngoài thành các quy trình làm việc mạch lạc. Flowise hỗ trợ các mô hình OpenAI, Anthropic, Google và mã nguồn mở, giúp nó linh hoạt cho nhiều trường hợp sử dụng AI đa dạng, từ chatbot đến các ứng dụng RAG và tác nhân tự động.

Tự lưu trữ Flowise trên VPS của bạn mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn các quy trình làm việc AI, dữ liệu hội thoại và cơ sở tri thức tích hợp của bạn. Bạn có thể kết nối với các cơ sở dữ liệu nội bộ và API mà các nền tảng đám mây không thể tiếp cận, đồng thời cấu hình tài nguyên dành riêng cho khối lượng công việc LLM của bạn mà không phải lo lắng về giá theo mỗi lượt gọi API hoặc các vấn đề về quyền riêng tư dữ liệu.