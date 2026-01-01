Triển khai Flowise với 1 nhấp.
Nền tảng low-code mã nguồn mở để xây dựng luồng điều phối LLM và tác nhân AI với giao diện kéo thả trực quan.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Flowise
Flowise là một nền tảng low-code mã nguồn mở giúp các nhà phát triển và đội ngũ dễ dàng xây dựng các ứng dụng AI phức tạp mà không cần viết mã chuyên sâu. Giao diện kéo và thả trực quan của nó cho phép bạn kết nối các mô hình ngôn ngữ, cơ sở dữ liệu vector, hệ thống bộ nhớ và các công cụ bên ngoài thành các quy trình làm việc mạch lạc. Flowise hỗ trợ các mô hình OpenAI, Anthropic, Google và mã nguồn mở, giúp nó linh hoạt cho nhiều trường hợp sử dụng AI đa dạng, từ chatbot đến các ứng dụng RAG và tác nhân tự động.
Tự lưu trữ Flowise trên VPS của bạn mang lại cho bạn quyền sở hữu hoàn toàn các quy trình làm việc AI, dữ liệu hội thoại và cơ sở tri thức tích hợp của bạn. Bạn có thể kết nối với các cơ sở dữ liệu nội bộ và API mà các nền tảng đám mây không thể tiếp cận, đồng thời cấu hình tài nguyên dành riêng cho khối lượng công việc LLM của bạn mà không phải lo lắng về giá theo mỗi lượt gọi API hoặc các vấn đề về quyền riêng tư dữ liệu.
Các tính năng chính của Flowise
Trình tạo luồng trực quan
Giao diện kéo và thả để xây dựng các quy trình AI phức tạp từ các nút được tạo sẵn mà không cần viết mã điều phối.
RAG Hỗ trợ
Khả năng Retrieval-Augmented Generation tích hợp sẵn với tích hợp cơ sở dữ liệu vector để xây dựng các ứng dụng AI dựa trên tri thức.
Hỗ trợ Đa LLM
Kết nối với OpenAI, Anthropic, Google, Cohere và các mô hình mã nguồn mở cục bộ từ một giao diện hợp nhất duy nhất.
Khung tác nhân
Tạo các tác nhân AI tự chủ sử dụng công cụ, suy luận qua các tác vụ đa bước và duy trì bộ nhớ hội thoại qua các phiên.
Tích hợp API
Công khai bất kỳ luồng nào dưới dạng điểm cuối API để nhúng các khả năng AI trực tiếp vào các ứng dụng và quy trình làm việc hiện có của bạn.
Tại sao lại chạy Flowise trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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