phpMyAdmin là công cụ quản trị dựa trên web được sử dụng rộng rãi nhất cho các cơ sở dữ liệu MySQL và MariaDB, được hàng triệu nhà phát triển và quản trị viên cơ sở dữ liệu tin dùng trong hơn hai thập kỷ. Nó cung cấp một giao diện đồ họa toàn diện để duyệt dữ liệu, thực thi các truy vấn SQL, quản lý bảng và chỉ mục, xử lý quyền người dùng, cũng như nhập hoặc xuất dữ liệu — tất cả mà không cần truy cập dòng lệnh.

Triển khai này chạy ở chế độ máy chủ tùy ý, cho phép bạn kết nối với bất kỳ phiên bản MySQL hoặc MariaDB nào bằng cách nhập thông tin đăng nhập của nó khi đăng nhập. Tự host phpMyAdmin trên VPS của riêng bạn giúp giữ lưu lượng truy cập cơ sở dữ liệu trong mạng của bạn và cung cấp quyền truy cập luôn có sẵn được bảo mật bằng HTTPS.