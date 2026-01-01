Triển khai phpMyAdmin với cài đặt một nhấp.
Công cụ quản trị dựa trên web để quản lý các cơ sở dữ liệu MySQL và MariaDB thông qua giao diện đồ họa trực quan.
Chọn gói VPS cho phpMyAdmin
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với phpMyAdmin
phpMyAdmin là công cụ quản trị dựa trên web được sử dụng rộng rãi nhất cho các cơ sở dữ liệu MySQL và MariaDB, được hàng triệu nhà phát triển và quản trị viên cơ sở dữ liệu tin dùng trong hơn hai thập kỷ. Nó cung cấp một giao diện đồ họa toàn diện để duyệt dữ liệu, thực thi các truy vấn SQL, quản lý bảng và chỉ mục, xử lý quyền người dùng, cũng như nhập hoặc xuất dữ liệu — tất cả mà không cần truy cập dòng lệnh.
Triển khai này chạy ở chế độ máy chủ tùy ý, cho phép bạn kết nối với bất kỳ phiên bản MySQL hoặc MariaDB nào bằng cách nhập thông tin đăng nhập của nó khi đăng nhập. Tự host phpMyAdmin trên VPS của riêng bạn giúp giữ lưu lượng truy cập cơ sở dữ liệu trong mạng của bạn và cung cấp quyền truy cập luôn có sẵn được bảo mật bằng HTTPS.
Các tính năng chính của phpMyAdmin
Quản lý cơ sở dữ liệu trực quan
Duyệt, tìm kiếm, chỉnh sửa và xóa các bản ghi trên các cơ sở dữ liệu và bảng thông qua giao diện web trực quan.
Trình chỉnh sửa truy vấn SQL
Thực thi truy vấn với tính năng tô sáng cú pháp, tự động hoàn thành và trình tạo truy vấn trực quan cho các thao tác phức tạp.
Nhập và xuất
Di chuyển dữ liệu vào và ra bằng cách sử dụng SQL, CSV, XML, JSON và các định dạng phổ biến khác với các tùy chọn có thể cấu hình.
Quản lý quyền người dùng
Tạo và quản lý tài khoản người dùng cơ sở dữ liệu với quyền kiểm soát chi tiết trên các máy chủ MySQL.
Hỗ trợ đa máy chủ
Kết nối đến các phiên bản MySQL và MariaDB khác nhau từ một triển khai phpMyAdmin duy nhất bằng cách sử dụng chế độ máy chủ tùy ý.
Giám sát máy chủ
Xem thống kê cơ sở dữ liệu và bảng, theo dõi các chỉ số trạng thái máy chủ, và giám sát hiệu suất theo thời gian thực.
Tại sao lại chạy phpMyAdmin trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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