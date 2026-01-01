Giảm giá lên đến 69% cho FusionDirectory

Triển khai FusionDirectory với cài đặt một nhấp.

Quản lý danh tính dựa trên web cho việc quản trị LDAP, Samba, Kerberos, mail, DNS, DHCP và khóa SSH.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai FusionDirectory với cài đặt một nhấp.

Chọn gói VPS cho FusionDirectory

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
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Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với FusionDirectory

FusionDirectory là một ứng dụng quản lý danh tính và quyền truy cập mã nguồn mở, biến một thư mục LDAP tiêu chuẩn thành một nền tảng dễ quản lý cho người dùng, nhóm, tài khoản email, chia sẻ Samba, Kerberos principals và hàng chục dịch vụ hệ thống khác. Thay vì viết các tệp ldif hoặc sử dụng ldapsearch từ dòng lệnh, các quản trị viên làm việc trong một giao diện web (web UI) hiểu các schema của các dịch vụ mà họ kết nối.

Tự host FusionDirectory trên một VPS giúp thư mục — hệ thống ghi lại mọi tài khoản trên mạng của bạn — hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Triển khai này đi kèm với một backend OpenLDAP được tải sẵn các schema FusionDirectory cần thiết, để giao diện web (web UI) và thư mục mà nó quản lý hoạt động cùng nhau như một ngăn xếp ứng dụng (application stack) duy nhất.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của FusionDirectory

Quản trị LDAP nền web

Quản lý người dùng, nhóm, đơn vị tổ chức và ACLs trong trình duyệt mà không cần viết tệp ldif hoặc chạy ldapadd từ thiết bị đầu cuối.

Samba và Kerberos

Cấp phát tài khoản chia sẻ tệp Samba và các nguyên tắc Kerberos trực tiếp từ hồ sơ người dùng, giữ cho mạng Windows và SSO đồng bộ với thư mục.

Kiến trúc cắm vào

Mở rộng thư mục với các mô-đun tùy chọn cho thư điện tử, DNS, DHCP, khóa SSH, quy tắc sudo, chứng chỉ và chính sách mật khẩu — chỉ bật những cái bạn cần.

OpenLDAP đi kèm

Đi kèm với một backend OpenLDAP được tải sẵn với các lược đồ của FusionDirectory, nên thư mục đã sẵn sàng để quản lý ngay lập tức sau khi triển khai.

Nhật ký kiểm toán

Plugin kiểm toán tích hợp ghi lại mọi thay đổi thư mục bao gồm ai, cái gì và khi nào, hỗ trợ các đánh giá tuân thủ và các cuộc điều tra pháp y.

Quản lý chính sách mật khẩu

Cấu hình độ phức tạp, thời hạn hiệu lực và quy tắc khóa mật khẩu thông qua giao diện người dùng và áp dụng cho các nhóm người dùng từ một màn hình duy nhất.

Tại sao lại chạy FusionDirectory trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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