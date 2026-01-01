Triển khai FusionDirectory với cài đặt một nhấp.
Quản lý danh tính dựa trên web cho việc quản trị LDAP, Samba, Kerberos, mail, DNS, DHCP và khóa SSH.
Chọn gói VPS cho FusionDirectory
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FusionDirectory
FusionDirectory là một ứng dụng quản lý danh tính và quyền truy cập mã nguồn mở, biến một thư mục LDAP tiêu chuẩn thành một nền tảng dễ quản lý cho người dùng, nhóm, tài khoản email, chia sẻ Samba, Kerberos principals và hàng chục dịch vụ hệ thống khác. Thay vì viết các tệp ldif hoặc sử dụng ldapsearch từ dòng lệnh, các quản trị viên làm việc trong một giao diện web (web UI) hiểu các schema của các dịch vụ mà họ kết nối.
Tự host FusionDirectory trên một VPS giúp thư mục — hệ thống ghi lại mọi tài khoản trên mạng của bạn — hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Triển khai này đi kèm với một backend OpenLDAP được tải sẵn các schema FusionDirectory cần thiết, để giao diện web (web UI) và thư mục mà nó quản lý hoạt động cùng nhau như một ngăn xếp ứng dụng (application stack) duy nhất.
Các tính năng chính của FusionDirectory
Quản trị LDAP nền web
Quản lý người dùng, nhóm, đơn vị tổ chức và ACLs trong trình duyệt mà không cần viết tệp ldif hoặc chạy ldapadd từ thiết bị đầu cuối.
Samba và Kerberos
Cấp phát tài khoản chia sẻ tệp Samba và các nguyên tắc Kerberos trực tiếp từ hồ sơ người dùng, giữ cho mạng Windows và SSO đồng bộ với thư mục.
Kiến trúc cắm vào
Mở rộng thư mục với các mô-đun tùy chọn cho thư điện tử, DNS, DHCP, khóa SSH, quy tắc sudo, chứng chỉ và chính sách mật khẩu — chỉ bật những cái bạn cần.
OpenLDAP đi kèm
Đi kèm với một backend OpenLDAP được tải sẵn với các lược đồ của FusionDirectory, nên thư mục đã sẵn sàng để quản lý ngay lập tức sau khi triển khai.
Nhật ký kiểm toán
Plugin kiểm toán tích hợp ghi lại mọi thay đổi thư mục bao gồm ai, cái gì và khi nào, hỗ trợ các đánh giá tuân thủ và các cuộc điều tra pháp y.
Quản lý chính sách mật khẩu
Cấu hình độ phức tạp, thời hạn hiệu lực và quy tắc khóa mật khẩu thông qua giao diện người dùng và áp dụng cho các nhóm người dùng từ một màn hình duy nhất.
Tại sao lại chạy FusionDirectory trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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