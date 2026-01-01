FusionDirectory là một ứng dụng quản lý danh tính và quyền truy cập mã nguồn mở, biến một thư mục LDAP tiêu chuẩn thành một nền tảng dễ quản lý cho người dùng, nhóm, tài khoản email, chia sẻ Samba, Kerberos principals và hàng chục dịch vụ hệ thống khác. Thay vì viết các tệp ldif hoặc sử dụng ldapsearch từ dòng lệnh, các quản trị viên làm việc trong một giao diện web (web UI) hiểu các schema của các dịch vụ mà họ kết nối.

Tự host FusionDirectory trên một VPS giúp thư mục — hệ thống ghi lại mọi tài khoản trên mạng của bạn — hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Triển khai này đi kèm với một backend OpenLDAP được tải sẵn các schema FusionDirectory cần thiết, để giao diện web (web UI) và thư mục mà nó quản lý hoạt động cùng nhau như một ngăn xếp ứng dụng (application stack) duy nhất.