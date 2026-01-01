Downtify là một ứng dụng tải nhạc tự host, kết nối metadata phong phú của Spotify với thư viện audio của YouTube. Chỉ cần dán bất kỳ liên kết Spotify nào — một bài hát, một album hoặc toàn bộ playlist — và Downtify sẽ tìm nạp audio, sau đó làm phong phú tệp tin kết quả với album art, thông tin nghệ sĩ, số track, lời bài hát và các thẻ genre một cách tự động.

Web interface được thiết kế tối giản: gửi một URL, nhận một tệp audio đã được gắn thẻ đầy đủ. Các tệp đã tải xuống được lưu trữ trong một persistent volume, giúp dễ dàng tích hợp bộ sưu tập với bất kỳ media library manager nào. Desktop notifications sẽ thông báo cho bạn khi các lượt tải xuống lớn hoàn tất. Self-hosting mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát thư viện nhạc của mình mà không phụ thuộc vào tính khả dụng của streaming hoặc phí mỗi lượt stream.