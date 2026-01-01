Triển khai Downtify với 1 nhấp.
Trình tải nhạc tải âm thanh từ YouTube bằng cách sử dụng liên kết Spotify, tự động gắn thẻ tệp với siêu dữ liệu, ảnh bìa album và lời bài hát.
Chọn gói VPS cho Downtify
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Downtify
Downtify là một ứng dụng tải nhạc tự host, kết nối metadata phong phú của Spotify với thư viện audio của YouTube. Chỉ cần dán bất kỳ liên kết Spotify nào — một bài hát, một album hoặc toàn bộ playlist — và Downtify sẽ tìm nạp audio, sau đó làm phong phú tệp tin kết quả với album art, thông tin nghệ sĩ, số track, lời bài hát và các thẻ genre một cách tự động.
Web interface được thiết kế tối giản: gửi một URL, nhận một tệp audio đã được gắn thẻ đầy đủ. Các tệp đã tải xuống được lưu trữ trong một persistent volume, giúp dễ dàng tích hợp bộ sưu tập với bất kỳ media library manager nào. Desktop notifications sẽ thông báo cho bạn khi các lượt tải xuống lớn hoàn tất. Self-hosting mang lại cho bạn toàn quyền kiểm soát thư viện nhạc của mình mà không phụ thuộc vào tính khả dụng của streaming hoặc phí mỗi lượt stream.
Các tính năng chính của Downtify
Tải xuống liên kết Spotify
Chấp nhận URL Spotify cho các bài hát, album và danh sách phát riêng lẻ, sau đó tự động tìm nạp âm thanh phù hợp từ YouTube.
Gắn thẻ metadata tự động
Nhúng ảnh bìa album, lời bài hát, thông tin nghệ sĩ, số thứ tự bài hát và thẻ thể loại vào mọi tệp đã tải xuống để sắp xếp thư viện gọn gàng.
Hỗ trợ danh sách phát hàng loạt
Tải xuống toàn bộ album và danh sách phát trong một thao tác duy nhất, xử lý quản lý hàng đợi và theo dõi tiến độ ở chế độ nền.
Thông báo trên máy tính để bàn
Cảnh báo cho bạn khi quá trình tải xuống hoàn tất để bạn có thể tiếp tục công việc khác trong khi các lô lớn đang xử lý.
Lưu trữ bền vững
Lưu tất cả các bản tải xuống vào một ổ đĩa chuyên dụng mà vẫn tồn tại sau khi container khởi động lại và tích hợp với các công cụ thư viện phương tiện bên ngoài.
Tại sao lại chạy Downtify trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.