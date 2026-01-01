Triển khai PeerTube với cài đặt 1 nhấp.
Nền tảng video ngang hàng liên kết để xuất bản và chia sẻ video mà không phụ thuộc vào YouTube hoặc cơ sở hạ tầng trung tâm.
Chọn gói VPS cho PeerTube
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với PeerTube
PeerTube là một nền tảng lưu trữ video miễn phí, mã nguồn mở, liên kết, được xây dựng như một giải pháp thay thế tự chủ cho YouTube và Vimeo. Mỗi phiên bản PeerTube là độc lập nhưng được kết nối với nhau thông qua giao thức ActivityPub, để người xem của bạn có thể theo dõi các kênh từ bất kỳ máy chủ PeerTube nào khác trong khi mọi video, bình luận và đăng ký đều nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát.
Truyền phát ngang hàng WebRTC cho phép người xem chia sẻ băng thông với nhau, để một video phổ biến duy nhất không làm sập máy chủ của bạn trong thời gian lưu lượng truy cập tăng đột biến. PostgreSQL, Redis và quy trình chuyển mã được tích hợp sẵn chạy hoàn toàn trên VPS của bạn, mang lại cho người sáng tạo và cộng đồng quyền sở hữu hoàn toàn nội dung, khán giả và chính sách kiểm duyệt của họ — không có nguồn cấp dữ liệu thuật toán, không bị hủy kiếm tiền, không có trung gian quảng cáo.
Các tính năng chính của PeerTube
Liên kết qua ActivityPub
Người xem từ bất kỳ phiên bản PeerTube, Mastodon hoặc ActivityPub nào khác có thể theo dõi kênh của bạn, bình luận và chia sẻ video trên Fediverse.
Truyền phát ngang hàng
WebRTC dựa trên trình duyệt giúp giảm băng thông máy chủ bằng cách cho phép người xem chia sẻ các phần video, nhờ đó một lượt tải lên lan truyền sẽ không làm sập VPS của bạn.
Tích hợp chuyển mã
Chuyển mã tự động tạo ra nhiều cấp độ chất lượng cho mỗi lần tải lên — từ 240p đến 4K — mà không cần dịch vụ chuyển mã bên ngoài.
Phát trực tiếp và RTMP
Phát trực tiếp từ OBS hoặc bất kỳ bộ mã hóa tương thích RTMP nào trực tiếp đến kênh PeerTube của bạn với tính năng ghi và phát lại.
Quản lý kênh và danh sách phát
Sắp xếp video vào các kênh, danh sách phát và chuỗi với hình thu nhỏ, mô tả và quyền tùy chỉnh cho cộng tác viên.
API mở và nhúng
Nhúng video ở bất cứ đâu với iframe một dòng và tích hợp với các công cụ bên ngoài thông qua REST API được tài liệu hóa đầy đủ.
Tại sao lại chạy PeerTube trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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