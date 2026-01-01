PeerTube là một nền tảng lưu trữ video miễn phí, mã nguồn mở, liên kết, được xây dựng như một giải pháp thay thế tự chủ cho YouTube và Vimeo. Mỗi phiên bản PeerTube là độc lập nhưng được kết nối với nhau thông qua giao thức ActivityPub, để người xem của bạn có thể theo dõi các kênh từ bất kỳ máy chủ PeerTube nào khác trong khi mọi video, bình luận và đăng ký đều nằm trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát.

Truyền phát ngang hàng WebRTC cho phép người xem chia sẻ băng thông với nhau, để một video phổ biến duy nhất không làm sập máy chủ của bạn trong thời gian lưu lượng truy cập tăng đột biến. PostgreSQL, Redis và quy trình chuyển mã được tích hợp sẵn chạy hoàn toàn trên VPS của bạn, mang lại cho người sáng tạo và cộng đồng quyền sở hữu hoàn toàn nội dung, khán giả và chính sách kiểm duyệt của họ — không có nguồn cấp dữ liệu thuật toán, không bị hủy kiếm tiền, không có trung gian quảng cáo.