Triển khai Prometheus với 1 nhấp cài đặt.
Bộ công cụ giám sát mã nguồn mở đã tốt nghiệp từ CNCF, đã trở thành tiêu chuẩn ngành cho việc thu thập metrics và cảnh báo cloud-native.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Prometheus
Prometheus thu thập các chỉ số chuỗi thời gian từ cơ sở hạ tầng và ứng dụng của bạn thông qua mô hình HTTP dựa trên kéo, lưu trữ chúng trong một TSDB cục bộ hiệu quả, và cung cấp PromQL — một ngôn ngữ truy vấn mạnh mẽ để phân tích, tổng hợp và cảnh báo trên bất kỳ chỉ số nào. Tốt nghiệp từ CNCF cùng với Kubernetes, đây là nền tảng giám sát được các nhóm DevOps tại các công ty như GitLab, DigitalOcean và Uber lựa chọn.
Chạy Prometheus trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn khả năng thu nạp chỉ số không giới hạn với chi phí cố định, toàn quyền kiểm soát khoảng thời gian thu thập và thời gian lưu giữ, cũng như tích hợp gốc với Grafana, Alertmanager và hàng trăm trình xuất cộng đồng — mà không phải chịu phí đám mây theo từng chỉ số hoặc các hạn chế về lấy mẫu dữ liệu.
Các tính năng chính của Prometheus
PromQL Ngôn ngữ truy vấn
Một ngôn ngữ truy vấn chức năng linh hoạt cho phép bạn tổng hợp, chuyển đổi và cảnh báo về bất kỳ sự kết hợp nào của các chỉ số trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn theo thời gian thực.
Thu thập theo cơ chế kéo
Prometheus thu thập các chỉ số từ các điểm cuối HTTP theo một lịch trình có thể cấu hình, giúp dễ dàng thêm các mục tiêu mới mà không cần thay đổi ứng dụng được giám sát.
Phát hiện dịch vụ
Tích hợp gốc với Kubernetes, Consul, EC2 và nhiều hơn nữa tự động phát hiện và giám sát các dịch vụ mới khi chúng khởi chạy mà không cần cấu hình thủ công.
Quy tắc cảnh báo
Xác định các quy tắc cảnh báo dựa trên ngưỡng và xu hướng để định tuyến thông báo thông qua Alertmanager đến Slack, PagerDuty, email hoặc bất kỳ điểm cuối webhook nào.
Tích hợp Grafana
Prometheus là nguồn dữ liệu mặc định cho Grafana, cho phép bảng điều khiển phong phú, biểu đồ nhiệt và trực quan hóa tất cả các chỉ số của bạn với thiết lập tối thiểu.
Tại sao lại chạy Prometheus trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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