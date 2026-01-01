Prometheus thu thập các chỉ số chuỗi thời gian từ cơ sở hạ tầng và ứng dụng của bạn thông qua mô hình HTTP dựa trên kéo, lưu trữ chúng trong một TSDB cục bộ hiệu quả, và cung cấp PromQL — một ngôn ngữ truy vấn mạnh mẽ để phân tích, tổng hợp và cảnh báo trên bất kỳ chỉ số nào. Tốt nghiệp từ CNCF cùng với Kubernetes, đây là nền tảng giám sát được các nhóm DevOps tại các công ty như GitLab, DigitalOcean và Uber lựa chọn.

Chạy Prometheus trên VPS của riêng bạn mang lại cho bạn khả năng thu nạp chỉ số không giới hạn với chi phí cố định, toàn quyền kiểm soát khoảng thời gian thu thập và thời gian lưu giữ, cũng như tích hợp gốc với Grafana, Alertmanager và hàng trăm trình xuất cộng đồng — mà không phải chịu phí đám mây theo từng chỉ số hoặc các hạn chế về lấy mẫu dữ liệu.