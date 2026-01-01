Triển khai Bazarr với 1 nhấp.
Ứng dụng đồng hành quản lý phụ đề tự động cho Sonarr và Radarr, tải xuống và nâng cấp phụ đề trên toàn bộ thư viện phương tiện của bạn.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Bazarr
Bazarr là một ứng dụng đồng hành với Sonarr và Radarr tự động hóa toàn bộ quy trình làm việc phụ đề cho thư viện đa phương tiện của bạn. Nó giám sát thư viện của bạn để tìm nội dung mới và tự động tìm kiếm, tải xuống và sắp xếp phụ đề bằng các ngôn ngữ ưa thích của bạn từ hơn 20 nhà cung cấp bao gồm OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed và Podnapisi. Khi có các phiên bản phụ đề tốt hơn, Bazarr sẽ tự động nâng cấp chúng — không cần tìm kiếm thủ công.
Chạy Bazarr trên một VPS chuyên dụng mang lại cho nó thời gian hoạt động ổn định và địa chỉ IP công cộng đáng tin cậy cần thiết để truy cập nhà cung cấp không bị gián đoạn — các mạng gia đình có IP động có thể bị các nhà cung cấp phụ đề chặn theo thời gian. Kết hợp với các công cụ đồng bộ hóa phụ đề giúp khắc phục lỗi lệch thời gian và hỗ trợ các bản nhạc SDH dành cho người khiếm thính, Bazarr cung cấp phạm vi phụ đề đầy đủ cho mọi nội dung đa phương tiện trong thư viện của bạn.
Các tính năng chính của Bazarr
Tích hợp Sonarr và Radarr
Bazarr kết nối trực tiếp với thiết lập arr hiện có của bạn và tự động lấy phụ đề cho mỗi bộ phim hoặc tập phim khi nó được thêm vào thư viện của bạn.
Hơn 20 nhà cung cấp phụ đề
Tìm kiếm OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi và nhiều hơn nữa đồng thời để tối đa hóa cơ hội tìm thấy phụ đề chính xác bằng ngôn ngữ của bạn.
Nâng cấp chất lượng tự động
Khi một phiên bản phụ đề tốt hơn được phát hành cho nội dung đã có trong thư viện của bạn, Bazarr sẽ tự động thay thế tệp hiện có mà không cần bất kỳ sự can thiệp thủ công nào.
Đồng bộ phụ đề
Công cụ đồng bộ hóa tích hợp sẵn điều chỉnh thời gian phụ đề để khớp với các bản âm thanh, khắc phục lý do phổ biến nhất khiến phụ đề bị lệch ngay cả khi được tải xuống từ các nguồn đáng tin cậy.
Hỗ trợ người khiếm thính
Ưu tiên các bản phụ đề SDH hoặc CC để tăng khả năng tiếp cận — Bazarr có thể ưu tiên phụ đề cho người khiếm thính từ tất cả các nhà cung cấp cho mọi mục trong thư viện của bạn.
Tại sao lại chạy Bazarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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