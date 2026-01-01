Bazarr là một ứng dụng đồng hành với Sonarr và Radarr tự động hóa toàn bộ quy trình làm việc phụ đề cho thư viện đa phương tiện của bạn. Nó giám sát thư viện của bạn để tìm nội dung mới và tự động tìm kiếm, tải xuống và sắp xếp phụ đề bằng các ngôn ngữ ưa thích của bạn từ hơn 20 nhà cung cấp bao gồm OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed và Podnapisi. Khi có các phiên bản phụ đề tốt hơn, Bazarr sẽ tự động nâng cấp chúng — không cần tìm kiếm thủ công.

Chạy Bazarr trên một VPS chuyên dụng mang lại cho nó thời gian hoạt động ổn định và địa chỉ IP công cộng đáng tin cậy cần thiết để truy cập nhà cung cấp không bị gián đoạn — các mạng gia đình có IP động có thể bị các nhà cung cấp phụ đề chặn theo thời gian. Kết hợp với các công cụ đồng bộ hóa phụ đề giúp khắc phục lỗi lệch thời gian và hỗ trợ các bản nhạc SDH dành cho người khiếm thính, Bazarr cung cấp phạm vi phụ đề đầy đủ cho mọi nội dung đa phương tiện trong thư viện của bạn.