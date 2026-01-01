Giảm giá lên đến 69% cho TimeTagger

Triển khai TimeTagger chỉ với một nhấp.

Công cụ theo dõi thời gian cá nhân ưu tiên quyền riêng tư với dòng thời gian tương tác, thẻ, báo cáo và quy trình làm việc Pomodoro tích hợp sẵn.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai TimeTagger chỉ với một nhấp.

Chọn gói VPS cho TimeTagger

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với TimeTagger

TimeTagger là một công cụ theo dõi thời gian mã nguồn mở, web-based, được xây dựng xoay quanh một dòng thời gian tương tác và quy trình làm việc dựa trên thẻ, thay vì các hệ thống phân cấp dự án cứng nhắc. Được thiết kế cho các freelancer, chuyên gia tư vấn và cá nhân tính phí theo giờ, nó thay thế phần mềm bảng chấm công cồng kềnh bằng một giao diện người dùng (UI) nhanh chóng, thân thiện với bàn phím, chạy trên bất kỳ trình duyệt hiện đại nào và đồng bộ hóa trên các thiết bị.

Tự host TimeTagger trên VPS của riêng bạn giúp mọi phút được ghi lại, thẻ khách hàng và xuất hóa đơn nằm trong tầm kiểm soát của bạn — không có SaaS của bên thứ ba nào giữ lịch sử thanh toán của bạn làm con tin, không có phí theo chỗ ngồi và không có rủi ro tài khoản bị đóng trong một tuần bận rộn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của TimeTagger

Dòng thời gian tương tác

Hình dung ngày của bạn trên một dòng thời gian có thể thu phóng, nơi bạn có thể kéo, thay đổi kích thước và chia tách các bản ghi để khớp chính xác với cách công việc đã diễn ra.

Theo dõi dựa trên thẻ

Bỏ qua các cấu trúc dự án cứng nhắc và gắn nhãn công việc bằng các thẻ tự do, để cùng một bản ghi có thể thuộc về một khách hàng, một nhiệm vụ và một mã thanh toán cùng một lúc.

Báo cáo PDF và CSV

Tạo báo cáo đã lọc theo thẻ, kỳ hạn hoặc mục tiêu và xuất chúng dưới dạng PDF hoặc CSV để lập hóa đơn, kế toán và cập nhật nhóm.

Mục tiêu và Pomodoro

Đặt mục tiêu giờ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng và chạy các phiên Pomodoro tập trung trực tiếp bên trong trình theo dõi — không cần thêm ứng dụng nào khác.

Đồng bộ đa thiết bị

Theo dõi từ máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại với giao diện người dùng web đáp ứng và mọi thay đổi sẽ tự động đồng bộ hóa trở lại máy chủ tự host của bạn.

Quyền riêng tư theo thiết kế

Tất cả dữ liệu nằm trong cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ trên VPS của bạn, vì vậy tên khách hàng, giờ làm việc và dữ liệu thanh toán không bao giờ đến được đám mây của bên thứ ba.

Tại sao lại chạy TimeTagger trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.

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