Triển khai TimeTagger chỉ với một nhấp.
Công cụ theo dõi thời gian cá nhân ưu tiên quyền riêng tư với dòng thời gian tương tác, thẻ, báo cáo và quy trình làm việc Pomodoro tích hợp sẵn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.
Những gì bạn có thể xây dựng với TimeTagger
TimeTagger là một công cụ theo dõi thời gian mã nguồn mở, web-based, được xây dựng xoay quanh một dòng thời gian tương tác và quy trình làm việc dựa trên thẻ, thay vì các hệ thống phân cấp dự án cứng nhắc. Được thiết kế cho các freelancer, chuyên gia tư vấn và cá nhân tính phí theo giờ, nó thay thế phần mềm bảng chấm công cồng kềnh bằng một giao diện người dùng (UI) nhanh chóng, thân thiện với bàn phím, chạy trên bất kỳ trình duyệt hiện đại nào và đồng bộ hóa trên các thiết bị.
Tự host TimeTagger trên VPS của riêng bạn giúp mọi phút được ghi lại, thẻ khách hàng và xuất hóa đơn nằm trong tầm kiểm soát của bạn — không có SaaS của bên thứ ba nào giữ lịch sử thanh toán của bạn làm con tin, không có phí theo chỗ ngồi và không có rủi ro tài khoản bị đóng trong một tuần bận rộn.
Các tính năng chính của TimeTagger
Dòng thời gian tương tác
Hình dung ngày của bạn trên một dòng thời gian có thể thu phóng, nơi bạn có thể kéo, thay đổi kích thước và chia tách các bản ghi để khớp chính xác với cách công việc đã diễn ra.
Theo dõi dựa trên thẻ
Bỏ qua các cấu trúc dự án cứng nhắc và gắn nhãn công việc bằng các thẻ tự do, để cùng một bản ghi có thể thuộc về một khách hàng, một nhiệm vụ và một mã thanh toán cùng một lúc.
Báo cáo PDF và CSV
Tạo báo cáo đã lọc theo thẻ, kỳ hạn hoặc mục tiêu và xuất chúng dưới dạng PDF hoặc CSV để lập hóa đơn, kế toán và cập nhật nhóm.
Mục tiêu và Pomodoro
Đặt mục tiêu giờ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng và chạy các phiên Pomodoro tập trung trực tiếp bên trong trình theo dõi — không cần thêm ứng dụng nào khác.
Đồng bộ đa thiết bị
Theo dõi từ máy tính để bàn, máy tính bảng hoặc điện thoại với giao diện người dùng web đáp ứng và mọi thay đổi sẽ tự động đồng bộ hóa trở lại máy chủ tự host của bạn.
Quyền riêng tư theo thiết kế
Tất cả dữ liệu nằm trong cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ trên VPS của bạn, vì vậy tên khách hàng, giờ làm việc và dữ liệu thanh toán không bao giờ đến được đám mây của bên thứ ba.
Tại sao lại chạy TimeTagger trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Vị trí máy chủ được đề xuất:
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
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