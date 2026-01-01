TimeTagger là một công cụ theo dõi thời gian mã nguồn mở, web-based, được xây dựng xoay quanh một dòng thời gian tương tác và quy trình làm việc dựa trên thẻ, thay vì các hệ thống phân cấp dự án cứng nhắc. Được thiết kế cho các freelancer, chuyên gia tư vấn và cá nhân tính phí theo giờ, nó thay thế phần mềm bảng chấm công cồng kềnh bằng một giao diện người dùng (UI) nhanh chóng, thân thiện với bàn phím, chạy trên bất kỳ trình duyệt hiện đại nào và đồng bộ hóa trên các thiết bị.

Tự host TimeTagger trên VPS của riêng bạn giúp mọi phút được ghi lại, thẻ khách hàng và xuất hóa đơn nằm trong tầm kiểm soát của bạn — không có SaaS của bên thứ ba nào giữ lịch sử thanh toán của bạn làm con tin, không có phí theo chỗ ngồi và không có rủi ro tài khoản bị đóng trong một tuần bận rộn.