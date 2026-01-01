Ứng dụng webmail IMAP nền trình duyệt với giao diện giống máy tính để bàn để đọc, viết và sắp xếp email.
Chọn gói VPS cho Roundcube
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Roundcube
Roundcube là một ứng dụng webmail mã nguồn mở đã hoạt động lâu năm, được các nhà cung cấp hosting, trường đại học và người tự host sử dụng để cung cấp giao diện web nhanh chóng, hiện đại cho bất kỳ hộp thư IMAP nào. Nó kết nối với các máy chủ IMAP và SMTP hiện có của bạn — bản thân nó không phải là một máy chủ thư — điều này có nghĩa là bạn vẫn giữ nhà cung cấp hộp thư hiện tại của mình đồng thời có được một giao diện người dùng (front-end) tùy chỉnh, tinh tế với tính năng quản lý thư mục kéo và thả, các cuộc hội thoại theo chuỗi, danh bạ và hệ thống plugin.
Tự host Roundcube trên VPS của riêng bạn giúp giữ các phiên webmail, sổ địa chỉ và tùy chọn người dùng trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, tránh xa các dịch vụ webmail của bên thứ ba có thể phân tích lưu lượng truy cập hoặc giới hạn các tính năng tài khoản.
Các tính năng chính của Roundcube
Ứng dụng khách webmail IMAP
Kết nối với bất kỳ máy chủ IMAP và SMTP nào để bạn có thể sử dụng Roundcube làm giao diện người dùng cho một hộp thư hiện có mà không cần di chuyển tài khoản.
Giao diện đáp ứng co giãn
Giao diện Elastic mặc định thích ứng với màn hình máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại, mang lại trải nghiệm tự nhiên trên mọi thiết bị.
Sổ địa chỉ tích hợp
Quản lý danh bạ cá nhân và được chia sẻ, nhóm liên hệ và thư mục LDAP cùng với tin nhắn của bạn mà không cần rời khỏi hộp thư đến.
Hệ sinh thái Cắm vào
Mở rộng chức năng với các plugin cho bộ lọc managesieve, xác thực hai yếu tố, lịch, mã hóa và nhiều hơn nữa.
Cuộc trò chuyện theo luồng
Nhóm các tin nhắn liên quan thành các chuỗi hội thoại với tính năng tìm kiếm toàn văn và bộ lọc nhanh để giúp hộp thư bận rộn dễ quản lý.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Đi kèm với bản dịch bằng hơn 70 ngôn ngữ và hỗ trợ tùy chọn ngôn ngữ và múi giờ cho từng người dùng ngay lập tức.
Tại sao lại chạy Roundcube trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.