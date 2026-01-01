Roundcube là một ứng dụng webmail mã nguồn mở đã hoạt động lâu năm, được các nhà cung cấp hosting, trường đại học và người tự host sử dụng để cung cấp giao diện web nhanh chóng, hiện đại cho bất kỳ hộp thư IMAP nào. Nó kết nối với các máy chủ IMAP và SMTP hiện có của bạn — bản thân nó không phải là một máy chủ thư — điều này có nghĩa là bạn vẫn giữ nhà cung cấp hộp thư hiện tại của mình đồng thời có được một giao diện người dùng (front-end) tùy chỉnh, tinh tế với tính năng quản lý thư mục kéo và thả, các cuộc hội thoại theo chuỗi, danh bạ và hệ thống plugin.

Tự host Roundcube trên VPS của riêng bạn giúp giữ các phiên webmail, sổ địa chỉ và tùy chọn người dùng trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, tránh xa các dịch vụ webmail của bên thứ ba có thể phân tích lưu lượng truy cập hoặc giới hạn các tính năng tài khoản.