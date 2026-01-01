Triển khai Cockpit CMS với một nhấp cài đặt.
CMS headless API-first gọn nhẹ dành cho các nhà phát triển cần mô hình hóa nội dung linh hoạt mà không phải chịu gánh nặng của CMS nguyên khối.
Chọn gói VPS cho Cockpit CMS
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Cockpit CMS
Cockpit là một hệ thống quản lý nội dung headless (CMS không giao diện người dùng) hiện đại được xây dựng cho quy trình làm việc của nhà phát triển. Nó cung cấp một giao diện sạch sẽ, trực quan để định nghĩa các loại nội dung, bộ sưu tập và singleton, sau đó tự động tạo các API RESTful và GraphQL cho mọi mô hình nội dung — không yêu cầu mã API tùy chỉnh. Dấu chân nhẹ của nó có nghĩa là triển khai nhanh hơn và tiêu thụ tài nguyên thấp hơn so với các nền tảng CMS truyền thống.
Tự host Cockpit trên VPS của bạn giúp giữ nội dung biên tập, dữ liệu người dùng và token API trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn duy trì toàn quyền kiểm soát các giới hạn tốc độ API, xác thực và lưu trữ trong khi phân phối nội dung đến bất kỳ framework front-end nào — React, Vue, Angular, ứng dụng di động hoặc các trình tạo trang tĩnh như Next.js và Gatsby.
Các tính năng chính của Cockpit CMS
Phân phối nội dung ưu tiên API
Mọi bộ sưu tập nội dung tự động có các điểm cuối REST và GraphQL, sẵn sàng cung cấp cho bất kỳ ứng dụng front-end hoặc di động nào.
Mô hình hóa nội dung linh hoạt
Xác định các loại trường tùy chỉnh, cấu trúc lồng nhau và mối quan hệ nội dung mà không cần viết các di chuyển lược đồ.
Hỗ trợ đa ngôn ngữ
Quản lý nội dung đã bản địa hóa một cách tự nhiên cho các trang web quốc tế mà không cần thêm plugin hoặc dịch vụ dịch thuật bên ngoài.
Quyền hạn dựa trên vai trò
Gán các cấp độ truy cập chi tiết cho biên tập viên, người đóng góp và ứng dụng API để mỗi vai trò chỉ truy cập những gì được phép.
Tích hợp Webhook
Kích hoạt quy trình làm việc tự động và vô hiệu hóa bộ nhớ đệm khi có thay đổi về nội dung với các điểm cuối webhook có thể cấu hình.
Tại sao lại chạy Cockpit CMS trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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