Cockpit là một hệ thống quản lý nội dung headless (CMS không giao diện người dùng) hiện đại được xây dựng cho quy trình làm việc của nhà phát triển. Nó cung cấp một giao diện sạch sẽ, trực quan để định nghĩa các loại nội dung, bộ sưu tập và singleton, sau đó tự động tạo các API RESTful và GraphQL cho mọi mô hình nội dung — không yêu cầu mã API tùy chỉnh. Dấu chân nhẹ của nó có nghĩa là triển khai nhanh hơn và tiêu thụ tài nguyên thấp hơn so với các nền tảng CMS truyền thống.

Tự host Cockpit trên VPS của bạn giúp giữ nội dung biên tập, dữ liệu người dùng và token API trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn duy trì toàn quyền kiểm soát các giới hạn tốc độ API, xác thực và lưu trữ trong khi phân phối nội dung đến bất kỳ framework front-end nào — React, Vue, Angular, ứng dụng di động hoặc các trình tạo trang tĩnh như Next.js và Gatsby.