Giảm giá lên đến 69% cho Cockpit CMS

Triển khai Cockpit CMS với một nhấp cài đặt.

CMS headless API-first gọn nhẹ dành cho các nhà phát triển cần mô hình hóa nội dung linh hoạt mà không phải chịu gánh nặng của CMS nguyên khối.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
181.900  đ /th
Chọn gói
Đảm bảo 30 ngày hoàn phí
Triển khai Cockpit CMS với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Cockpit CMS

Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
498.900  đ
181.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 4.365.600đ (giá thường 11.973.600đ). Gia hạn với 302.900đ/th.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
635.900  đ
241.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 5.805.600đ (giá thường 15.261.600đ). Gia hạn với 362.900đ/th.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
1.058.900  đ
332.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 7.989.600đ (giá thường 25.413.600đ). Gia hạn với 725.900đ/th.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 65%
KVM 8
1.875.900  đ
665.900  đ /th
Chọn gói
Nhận 24 tháng với giá 15.981.600đ (giá thường 45.021.600đ). Gia hạn với 1.331.900đ/th.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Cockpit CMS

Cockpit là một hệ thống quản lý nội dung headless (CMS không giao diện người dùng) hiện đại được xây dựng cho quy trình làm việc của nhà phát triển. Nó cung cấp một giao diện sạch sẽ, trực quan để định nghĩa các loại nội dung, bộ sưu tập và singleton, sau đó tự động tạo các API RESTful và GraphQL cho mọi mô hình nội dung — không yêu cầu mã API tùy chỉnh. Dấu chân nhẹ của nó có nghĩa là triển khai nhanh hơn và tiêu thụ tài nguyên thấp hơn so với các nền tảng CMS truyền thống.

Tự host Cockpit trên VPS của bạn giúp giữ nội dung biên tập, dữ liệu người dùng và token API trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Bạn duy trì toàn quyền kiểm soát các giới hạn tốc độ API, xác thực và lưu trữ trong khi phân phối nội dung đến bất kỳ framework front-end nào — React, Vue, Angular, ứng dụng di động hoặc các trình tạo trang tĩnh như Next.js và Gatsby.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Cockpit CMS

Phân phối nội dung ưu tiên API

Mọi bộ sưu tập nội dung tự động có các điểm cuối REST và GraphQL, sẵn sàng cung cấp cho bất kỳ ứng dụng front-end hoặc di động nào.

Mô hình hóa nội dung linh hoạt

Xác định các loại trường tùy chỉnh, cấu trúc lồng nhau và mối quan hệ nội dung mà không cần viết các di chuyển lược đồ.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Quản lý nội dung đã bản địa hóa một cách tự nhiên cho các trang web quốc tế mà không cần thêm plugin hoặc dịch vụ dịch thuật bên ngoài.

Quyền hạn dựa trên vai trò

Gán các cấp độ truy cập chi tiết cho biên tập viên, người đóng góp và ứng dụng API để mỗi vai trò chỉ truy cập những gì được phép.

Tích hợp Webhook

Kích hoạt quy trình làm việc tự động và vô hiệu hóa bộ nhớ đệm khi có thay đổi về nội dung với các điểm cuối webhook có thể cấu hình.

Tại sao lại chạy Cockpit CMS trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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