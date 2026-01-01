Norish là một ứng dụng quản lý công thức nấu ăn hiện đại, ưu tiên gia đình, được xây dựng cho các gia đình và những người sống chung. Nó nhập công thức nấu ăn trực tiếp từ URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, video TikTok và ảnh chụp màn hình — loại bỏ công việc chép tay mà các trình quản lý công thức khác yêu cầu. Phân tích dinh dưỡng và phát hiện dị ứng được hỗ trợ bởi AI tự động chạy trên mọi công thức được nhập, và các thay đổi đồng bộ hóa theo thời gian thực trên tất cả các thiết bị trong gia đình thông qua Redis.

Không giống như các dịch vụ công thức nấu ăn đám mây kiếm tiền từ dữ liệu của bạn và giới hạn xuất, Norish hoàn toàn tự lưu trữ theo AGPL-3.0, giữ mọi công thức, danh sách mua sắm và kế hoạch bữa ăn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát mà không có phí mỗi hộ gia đình hoặc các cấp đăng ký.