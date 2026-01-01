Triển khai Norish với cài đặt một nhấp.
Trình quản lý công thức mã nguồn mở dành cho gia đình với tính năng nhập từ mạng xã hội, phân tích dinh dưỡng bằng AI và đồng bộ hóa theo thời gian thực.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Norish
Norish là một ứng dụng quản lý công thức nấu ăn hiện đại, ưu tiên gia đình, được xây dựng cho các gia đình và những người sống chung. Nó nhập công thức nấu ăn trực tiếp từ URLs, YouTube Shorts, Instagram Reels, video TikTok và ảnh chụp màn hình — loại bỏ công việc chép tay mà các trình quản lý công thức khác yêu cầu. Phân tích dinh dưỡng và phát hiện dị ứng được hỗ trợ bởi AI tự động chạy trên mọi công thức được nhập, và các thay đổi đồng bộ hóa theo thời gian thực trên tất cả các thiết bị trong gia đình thông qua Redis.
Không giống như các dịch vụ công thức nấu ăn đám mây kiếm tiền từ dữ liệu của bạn và giới hạn xuất, Norish hoàn toàn tự lưu trữ theo AGPL-3.0, giữ mọi công thức, danh sách mua sắm và kế hoạch bữa ăn trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát mà không có phí mỗi hộ gia đình hoặc các cấp đăng ký.
Các tính năng chính của Norish
Nhập công thức mạng xã hội
Nhập công thức từ bất kỳ URL, video YouTube Shorts, Instagram Reels hoặc TikTok nào bằng headless browser — không cần chép lại thủ công.
Phân tích dinh dưỡng AI
Tự động tạo thông tin dinh dưỡng và phát hiện các chất gây dị ứng trên các công thức nấu ăn đã nhập để các thành viên trong gia đình có nhu cầu ăn kiêng luôn có dữ liệu chính xác.
Đồng bộ hóa hộ gia đình thời gian thực
Thay đổi công thức, cập nhật danh sách mua sắm và chỉnh sửa kế hoạch bữa ăn sẽ lan truyền tức thì đến mọi thiết bị trong gia đình mà không cần làm mới thủ công.
Danh sách mua sắm chung
Tạo danh sách mua sắm thực phẩm gia đình trực tiếp từ các công thức nấu ăn và kế hoạch bữa ăn đã chọn, với các mặt hàng được sắp xếp để mua sắm hiệu quả.
CalDAV lập kế hoạch bữa ăn
Đồng bộ hóa lịch kế hoạch bữa ăn của bạn với bất kỳ ứng dụng tương thích CalDAV nào để các bữa ăn đã lên kế hoạch xuất hiện cùng với các cuộc hẹn và lời nhắc.
Tại sao lại chạy Norish trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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