Triển khai Songloft chỉ với một cú nhấp chuột.
Máy chủ nhạc cá nhân tự host với API tương thích Subsonic, sandbox plugin JS và trình phát web tích hợp.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Songloft
Songloft là một máy chủ nhạc cá nhân nhẹ được viết bằng Go, quét thư viện cục bộ của bạn, trích xuất ảnh bìa và siêu dữ liệu từ các tệp MP3, FLAC, WAV, APE, OGG và M4A, đồng thời phát trực tuyến mọi thứ thông qua giao diện web tích hợp hoặc bất kỳ client tương thích Subsonic nào. Một sandbox plugin QuickJS mở rộng máy chủ với các nguồn âm thanh tùy chỉnh, nhà cung cấp siêu dữ liệu và điều khiển thiết bị mà không cần biên dịch lại binary.
Tự host Songloft giữ bộ sưu tập nhạc, lịch sử nghe và các phiên được xác thực JWT của bạn hoàn toàn trên VPS của bạn — không có telemetry, không có phân tích của bên thứ ba và không có danh mục thương mại xoay vòng quyết định nội dung nào còn khả dụng. Binary không CGO chạy thoải mái trên phần cứng công suất thấp trong khi vẫn xử lý chuyển mã tức thì và các phiên đa thiết bị.
Các tính năng chính của Songloft
Hỗ trợ Subsonic API
Kết nối bất kỳ ứng dụng di động hoặc máy tính để bàn nào tương thích với Subsonic và truyền phát thư viện của bạn mà không bị khóa vào một ứng dụng chính thức duy nhất.
Hộp cát plugin JS
Plugin dựa trên QuickJS với mô hình quyền và hot reload cho phép bạn thêm nguồn âm thanh tùy chỉnh, nhà cung cấp siêu dữ liệu và tích hợp thiết bị.
Quét thư viện địa phương
Quét thư mục tự động trích xuất thẻ và ảnh bìa từ các tệp MP3, FLAC, WAV, APE, OGG và M4A để thư viện của bạn luôn được cập nhật khi bạn thêm bài hát.
Trình phát web tích hợp sẵn
Một giao diện web hoàn chỉnh được cung cấp cùng với hình ảnh đầy đủ, mang đến cho bạn một trình phát dựa trên trình duyệt ngay lập tức mà không cần triển khai một máy khách riêng biệt.
xác thực JWT
Xác thực JWT hai token với các token truy cập và làm mới riêng biệt hỗ trợ các phiên đa thiết bị và thu hồi theo từng thiết bị.
REST API với Swagger
REST API được ghi lại với Swagger UI tích hợp sẵn giúp dễ dàng tích hợp Songloft với các client tùy chỉnh, tự động hóa và bảng điều khiển.
Tại sao lại chạy Songloft trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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