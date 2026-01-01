Songloft là một máy chủ nhạc cá nhân nhẹ được viết bằng Go, quét thư viện cục bộ của bạn, trích xuất ảnh bìa và siêu dữ liệu từ các tệp MP3, FLAC, WAV, APE, OGG và M4A, đồng thời phát trực tuyến mọi thứ thông qua giao diện web tích hợp hoặc bất kỳ client tương thích Subsonic nào. Một sandbox plugin QuickJS mở rộng máy chủ với các nguồn âm thanh tùy chỉnh, nhà cung cấp siêu dữ liệu và điều khiển thiết bị mà không cần biên dịch lại binary.

Tự host Songloft giữ bộ sưu tập nhạc, lịch sử nghe và các phiên được xác thực JWT của bạn hoàn toàn trên VPS của bạn — không có telemetry, không có phân tích của bên thứ ba và không có danh mục thương mại xoay vòng quyết định nội dung nào còn khả dụng. Binary không CGO chạy thoải mái trên phần cứng công suất thấp trong khi vẫn xử lý chuyển mã tức thì và các phiên đa thiết bị.