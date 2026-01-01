Triển khai ErsatzTV chỉ với một nhấp.
Máy chủ IPTV tự host biến thư viện phương tiện cá nhân thành các kênh TV trực tiếp 24/7 tùy chỉnh kèm theo hướng dẫn chương trình điện tử.
Chọn gói VPS cho ErsatzTV
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ErsatzTV
ErsatzTV là một nền tảng mã nguồn mở, tự host, biến thư viện phương tiện cá nhân — Plex, Jellyfin, Emby hoặc các tệp cục bộ — thành các kênh TV trực tiếp, được lên lịch tùy chỉnh với hướng dẫn chương trình điện tử thực tế. Các kênh được phát trực tuyến dưới dạng danh sách phát M3U/HLS mà bất kỳ máy khách hỗ trợ IPTV nào cũng có thể dò tìm: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, TV thông minh, đầu thu kỹ thuật số và ứng dụng di động.
Tự host ErsatzTV trên VPS của riêng bạn mang đến cho bạn một giải pháp thay thế truyền hình cáp cổ điển riêng tư, được xây dựng hoàn toàn từ các phương tiện bạn đã sở hữu, mà không cần đăng ký dịch vụ phát trực tuyến hoặc bị gián đoạn bởi quảng cáo. Lên lịch các buổi chiếu marathon theo chủ đề, các chương trình tin tức xoay vòng, các kênh video ca nhạc hoặc các khối chương trình dành cho trẻ em, sau đó xem chúng trên bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ IPTV.
Các tính năng chính của ErsatzTV
Kênh tùy chỉnh 24/7
Xây dựng bất kỳ số lượng kênh trực tiếp nào bằng cách kết hợp các bộ sưu tập, danh sách phát và quy tắc lập lịch thành các luồng phát liên tục suốt ngày đêm.
Đầu ra IPTV và EPG
Hiển thị các kênh dưới dạng danh sách phát M3U kèm theo hướng dẫn chương trình điện tử XMLTV đầy đủ để bất kỳ máy khách IPTV nào cũng có thể dò kênh như truyền hình cáp.
Plex / Jellyfin / Emby
Kết nối trực tiếp với các thư viện máy chủ media hiện có hoặc quét các thư mục cục bộ để cùng một nội dung media cung cấp năng lượng cho các ứng dụng VOD và kênh TV của bạn.
Phần cứng chuyển mã
Tùy chọn tăng tốc NVENC, QSV, VAAPI, AMF và VideoToolbox để giữ mức sử dụng CPU ở mức hợp lý khi phát trực tiếp.
Hình mờ và đoạn đệm
Phủ dấu bản quyền kênh, chèn các đoạn mở đầu và kết thúc, và ngắt chương trình bằng các quảng cáo xen kẽ tùy chỉnh để mang lại cảm giác như một kênh truyền hình thực thụ.
Kênh video ca nhạc
Phối trộn video nhạc và âm thanh vào các kênh theo trình tự thời gian hoặc theo chủ đề, hoàn chỉnh với hiển thị ảnh bìa và lên lịch dựa trên siêu dữ liệu.
Tại sao lại chạy ErsatzTV trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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