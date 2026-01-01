ErsatzTV là một nền tảng mã nguồn mở, tự host, biến thư viện phương tiện cá nhân — Plex, Jellyfin, Emby hoặc các tệp cục bộ — thành các kênh TV trực tiếp, được lên lịch tùy chỉnh với hướng dẫn chương trình điện tử thực tế. Các kênh được phát trực tuyến dưới dạng danh sách phát M3U/HLS mà bất kỳ máy khách hỗ trợ IPTV nào cũng có thể dò tìm: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, TV thông minh, đầu thu kỹ thuật số và ứng dụng di động.

Tự host ErsatzTV trên VPS của riêng bạn mang đến cho bạn một giải pháp thay thế truyền hình cáp cổ điển riêng tư, được xây dựng hoàn toàn từ các phương tiện bạn đã sở hữu, mà không cần đăng ký dịch vụ phát trực tuyến hoặc bị gián đoạn bởi quảng cáo. Lên lịch các buổi chiếu marathon theo chủ đề, các chương trình tin tức xoay vòng, các kênh video ca nhạc hoặc các khối chương trình dành cho trẻ em, sau đó xem chúng trên bất kỳ thiết bị nào hỗ trợ IPTV.