Checkmk là một nền tảng giám sát cơ sở hạ tầng và ứng dụng toàn diện, kết hợp các plugin tương thích Nagios với giao diện người dùng web hiện đại, tính năng tự động phát hiện dịch vụ và bảng điều khiển tích hợp. Phiên bản Cộng đồng (trước đây là Raw Edition) là mã nguồn mở hoàn toàn và bao gồm công cụ giám sát hoàn chỉnh, bộ thu agent, định tuyến thông báo và các tính năng báo cáo được hàng chục nghìn tổ chức sử dụng để giám sát máy chủ, bộ chuyển mạch, máy chủ ảo hóa và khối lượng công việc đám mây từ một giao diện duy nhất.

Tự host Checkmk trên VPS của bạn giúp giữ mọi thông tin xác thực, tên máy chủ và chỉ số bên trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Tính năng tự động phát hiện quét các máy chủ khi đăng ký lần đầu và đề xuất các kiểm tra dịch vụ phù hợp cho hệ điều hành và phần mềm được tìm thấy, giảm đáng kể thời gian thiết lập so với việc cấu hình thủ công từng chỉ số.