Triển khai Checkmk với 1 nhấp.
Giám sát cơ sở hạ tầng toàn diện với tính năng tự động phát hiện, kiểm tra không tác nhân, bảng điều khiển và cảnh báo cho máy chủ, mạng và khối lượng công việc đám mây.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Checkmk
Checkmk là một nền tảng giám sát cơ sở hạ tầng và ứng dụng toàn diện, kết hợp các plugin tương thích Nagios với giao diện người dùng web hiện đại, tính năng tự động phát hiện dịch vụ và bảng điều khiển tích hợp. Phiên bản Cộng đồng (trước đây là Raw Edition) là mã nguồn mở hoàn toàn và bao gồm công cụ giám sát hoàn chỉnh, bộ thu agent, định tuyến thông báo và các tính năng báo cáo được hàng chục nghìn tổ chức sử dụng để giám sát máy chủ, bộ chuyển mạch, máy chủ ảo hóa và khối lượng công việc đám mây từ một giao diện duy nhất.
Tự host Checkmk trên VPS của bạn giúp giữ mọi thông tin xác thực, tên máy chủ và chỉ số bên trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn. Tính năng tự động phát hiện quét các máy chủ khi đăng ký lần đầu và đề xuất các kiểm tra dịch vụ phù hợp cho hệ điều hành và phần mềm được tìm thấy, giảm đáng kể thời gian thiết lập so với việc cấu hình thủ công từng chỉ số.
Các tính năng chính của Checkmk
Tự động phát hiện dịch vụ
Thêm một máy chủ và Checkmk sẽ kiểm tra hệ điều hành, dịch vụ, hệ thống tệp, giao diện mạng và phần mềm trên đó, tự động đề xuất các kiểm tra giám sát phù hợp.
Kiểm tra có agent và không có agent
Giám sát máy chủ thông qua các tác nhân nhẹ trên Linux, Windows và Unix, hoặc sử dụng SNMP, IPMI, REST API và hàng chục tích hợp cho các bộ chuyển mạch, hypervisor và dịch vụ đám mây.
Trang tổng quan và báo cáo
Các chế độ xem được xây dựng sẵn bao gồm tổng quan máy chủ, trạng thái sự cố, biểu đồ hiệu suất và báo cáo SLA, với trình chỉnh sửa đồ họa cho các bảng điều khiển tùy chỉnh và thông báo.
Cảnh báo thông minh
Định tuyến thông báo với các quy tắc leo thang, giờ yên tĩnh theo khung thời gian, phân phối đa kênh và các mẫu tùy chỉnh cho mỗi nhóm máy chủ và đội ngũ.
Giám sát phân tán
Mở rộng quy mô đến nhiều trang web với quản trị tập trung, máy chủ vệ tinh từ xa và sao chép cấu hình đồng bộ trên các khu vực địa lý.
Tại sao lại chạy Checkmk trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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