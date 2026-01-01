Triển khai bewCloud với cài đặt một nhấp.
Nền tảng lưu trữ đám mây tự host gọn nhẹ để đồng bộ hóa tệp cá nhân, hỗ trợ CalDAV và CardDAV.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với bewCloud
bewCloud là một nền tảng lưu trữ đám mây mã nguồn mở, gọn nhẹ, được xây dựng bằng TypeScript và Deno. Nó cung cấp cho bạn khả năng lưu trữ tệp cá nhân và đồng bộ hóa trên các thiết bị, cùng với khả năng tương thích CalDAV và CardDAV tích hợp sẵn cho lịch và danh bạ — tất cả đều chạy trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Không giống như các bộ ứng dụng đám mây nặng nề hơn, bewCloud được thiết kế tối giản một cách có chủ đích: triển khai nhanh chóng, dễ bảo trì và tập trung vào các trường hợp sử dụng cốt lõi là truy cập tệp và đồng bộ hóa dữ liệu cá nhân. Tự lưu trữ giúp giữ cho tệp, lịch và danh bạ của bạn riêng tư và nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, mà không có phí đăng ký hoặc giới hạn lưu trữ nào do bên thứ ba áp đặt.
Các tính năng chính của bewCloud
Lưu trữ tệp cá nhân
Lưu trữ và truy cập tệp của bạn từ bất kỳ thiết bị nào thông qua giao diện web gọn gàng mà không cần phụ thuộc vào các nhà cung cấp đám mây bên thứ ba.
Đồng bộ CalDAV/CardDAV
Đồng bộ lịch và danh bạ với bất kỳ ứng dụng khách CalDAV hoặc CardDAV nào, bao gồm iOS, Android và các ứng dụng máy tính để bàn.
Quản lý người dùng
Các quyền kiểm soát quản trị tích hợp cho phép bạn quản lý tài khoản, cấu hình chính sách đăng ký và kiểm soát ai có thể truy cập phiên bản của bạn.
Xác thực đa yếu tố
Bảo vệ tài khoản bằng TOTP, khóa truy cập hoặc 2FA dựa trên email để có thêm một lớp bảo mật ngoài mật khẩu.
Tích hợp SSO
Hỗ trợ OIDC tùy chọn cho phép bạn kết nối với nhà cung cấp danh tính hiện có để đăng nhập một lần trên toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn.
Tại sao lại chạy bewCloud trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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