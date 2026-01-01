bewCloud là một nền tảng lưu trữ đám mây mã nguồn mở, gọn nhẹ, được xây dựng bằng TypeScript và Deno. Nó cung cấp cho bạn khả năng lưu trữ tệp cá nhân và đồng bộ hóa trên các thiết bị, cùng với khả năng tương thích CalDAV và CardDAV tích hợp sẵn cho lịch và danh bạ — tất cả đều chạy trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Không giống như các bộ ứng dụng đám mây nặng nề hơn, bewCloud được thiết kế tối giản một cách có chủ đích: triển khai nhanh chóng, dễ bảo trì và tập trung vào các trường hợp sử dụng cốt lõi là truy cập tệp và đồng bộ hóa dữ liệu cá nhân. Tự lưu trữ giúp giữ cho tệp, lịch và danh bạ của bạn riêng tư và nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn, mà không có phí đăng ký hoặc giới hạn lưu trữ nào do bên thứ ba áp đặt.