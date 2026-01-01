Triển khai changedetection.io với 1 nhấp.
Công cụ giám sát thay đổi trang web tự host thông báo cho bạn khi nội dung, giá cả hoặc các yếu tố trên trang cập nhật.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với changedetection.io
changedetection.io là một nền tảng giám sát trang web tự host phát hiện và thông báo cho bạn về các thay đổi trên bất kỳ trang web nào — từ cập nhật nội dung và biến động giá đến bổ sung hàng tồn kho và sửa đổi quy định. Nó vượt xa các kiểm tra thời gian hoạt động đơn giản bằng cách cho phép bạn nhắm mục tiêu các phần tử trang cụ thể bằng CSS selectors, XPath, JSONPath hoặc lựa chọn trực quan, và nó sử dụng trình duyệt Playwright Chrome tích hợp để giám sát các trang được kết xuất bằng JavaScript và các trang web yêu cầu đăng nhập.
Tự host giữ cho các mục tiêu giám sát, thông tin cạnh tranh và dữ liệu thông báo của bạn hoàn toàn riêng tư, mà không có phí theo trang hoặc theo lần kiểm tra, bất kể bạn giám sát bao nhiêu trang web hay tần suất giám sát chúng.
Các tính năng chính của changedetection.io
Hỗ trợ trang JavaScript
Trình duyệt Playwright tích hợp hiển thị các ứng dụng một trang động và xử lý các luồng đăng nhập mà các công cụ giám sát HTTP cơ bản không thể tiếp cận.
Nhắm mục tiêu phần tử chính xác
CSS selectors, XPath, JSONPath và lựa chọn trực quan cho phép bạn giám sát chính xác nội dung quan trọng thay vì toàn bộ trang.
Thông báo giá và hàng về lại
Đặt ngưỡng giá và từ khóa kích hoạt để bạn chỉ nhận được thông báo khi một sản phẩm giảm xuống dưới giá mục tiêu của bạn hoặc có hàng trở lại.
70+ Kênh thông báo
Gửi cảnh báo đến Discord, Slack, Telegram, email, webhooks và hàng chục dịch vụ khác thông qua thư viện Apprise mà không cần cấu hình bổ sung nào.
Lịch sử thay đổi với Diff View
Mọi thay đổi được phát hiện đều được lưu trữ và làm nổi bật trực quan, để bạn có thể xem lại chính xác những gì đã thay đổi và khi nào mà không cần truy cập lại trang gốc.
Tại sao lại chạy changedetection.io trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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