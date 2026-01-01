changedetection.io là một nền tảng giám sát trang web tự host phát hiện và thông báo cho bạn về các thay đổi trên bất kỳ trang web nào — từ cập nhật nội dung và biến động giá đến bổ sung hàng tồn kho và sửa đổi quy định. Nó vượt xa các kiểm tra thời gian hoạt động đơn giản bằng cách cho phép bạn nhắm mục tiêu các phần tử trang cụ thể bằng CSS selectors, XPath, JSONPath hoặc lựa chọn trực quan, và nó sử dụng trình duyệt Playwright Chrome tích hợp để giám sát các trang được kết xuất bằng JavaScript và các trang web yêu cầu đăng nhập.

Tự host giữ cho các mục tiêu giám sát, thông tin cạnh tranh và dữ liệu thông báo của bạn hoàn toàn riêng tư, mà không có phí theo trang hoặc theo lần kiểm tra, bất kể bạn giám sát bao nhiêu trang web hay tần suất giám sát chúng.