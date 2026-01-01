Triển khai ServerStatus với cài đặt một nhấp.
Bảng điều khiển giám sát đa máy chủ gọn nhẹ tổng hợp các chỉ số thời gian thực từ tất cả các máy chủ của bạn trong một giao diện duy nhất.
Chọn gói VPS cho ServerStatus
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ServerStatus
ServerStatus là một hệ thống giám sát đa máy chủ mã nguồn mở, thu thập các số liệu CPU, memory, disk và network từ bất kỳ số lượng máy từ xa nào và trình bày chúng trên một bảng điều khiển web thời gian thực duy nhất. Mỗi máy chủ được giám sát chạy một tác nhân client nhẹ báo cáo về máy chủ ServerStatus trung tâm, giúp dễ dàng có được cái nhìn tổng thể về toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn mà không cần triển khai một hệ thống quan sát nặng nề.
Tự host ServerStatus trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả các số liệu cơ sở hạ tầng riêng tư và nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bảng điều khiển web cập nhật trực tiếp và không yêu cầu database, không có pipeline cấu hình phức tạp, và không có các phụ thuộc bên ngoài — chỉ cần một container duy nhất và một config file liệt kê các máy chủ của bạn.
Các tính năng chính của ServerStatus
Tổng hợp đa máy chủ
Thu thập và hiển thị các chỉ số từ các máy chủ từ xa không giới hạn trên một bảng điều khiển tập trung mà không cần cài đặt riêng cho từng máy chủ.
Bảng điều khiển thời gian thực
Giao diện web cập nhật trực tiếp hiển thị tải CPU, mức sử dụng bộ nhớ, dung lượng ổ đĩa và thông lượng mạng cho mọi máy chủ được giám sát một cách tổng quan.
Các tác nhân client gọn nhẹ
Máy chủ từ xa chạy một client Python hoặc shell tối thiểu báo cáo các chỉ số qua một kết nối TCP đơn giản, với chi phí tài nguyên gần như bằng không.
Cảnh báo Watchdog
Xác định các quy tắc cảnh báo dựa trên biểu thức cho các điều kiện CPU, bộ nhớ và mạng, đồng thời gửi thông báo qua các lệnh gọi lại webhook có thể cấu hình.
Giám sát trang web và SSL
Theo dõi các điểm cuối HTTP/HTTPS và thời hạn chứng chỉ SSL cùng với các chỉ số máy chủ trên cùng một bảng điều khiển.
Tại sao lại chạy ServerStatus trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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