ServerStatus là một hệ thống giám sát đa máy chủ mã nguồn mở, thu thập các số liệu CPU, memory, disk và network từ bất kỳ số lượng máy từ xa nào và trình bày chúng trên một bảng điều khiển web thời gian thực duy nhất. Mỗi máy chủ được giám sát chạy một tác nhân client nhẹ báo cáo về máy chủ ServerStatus trung tâm, giúp dễ dàng có được cái nhìn tổng thể về toàn bộ cơ sở hạ tầng của bạn mà không cần triển khai một hệ thống quan sát nặng nề.

Tự host ServerStatus trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả các số liệu cơ sở hạ tầng riêng tư và nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bảng điều khiển web cập nhật trực tiếp và không yêu cầu database, không có pipeline cấu hình phức tạp, và không có các phụ thuộc bên ngoài — chỉ cần một container duy nhất và một config file liệt kê các máy chủ của bạn.