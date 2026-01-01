SmokePing là một công cụ giám sát độ trễ hoạt động lâu dài, thăm dò các mục tiêu theo định kỳ và hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ RRD mờ, trong đó dải màu xung quanh đường trung vị trực quan hóa độ rung và mất gói dữ liệu một cách nhanh chóng. Được xây dựng bởi Tobias Oetiker (tác giả của MRTG và RRDtool), nó đã trở thành công cụ đo lường khả năng tiếp cận mạng thực tế cho các ISP, nhà cung cấp hosting và phòng thí nghiệm tại nhà trong hơn hai mươi năm.

Tự host SmokePing trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một điểm quan sát vĩnh viễn để đo lường cách một vị trí cố định nhìn thấy phần còn lại của internet — hữu ích cho việc chẩn đoán các vấn đề của ISP, so sánh các nhà cung cấp trung chuyển, theo dõi tuân thủ SLA cho các trang web từ xa và lưu giữ hồ sơ dài hạn về khả năng tiếp cận dịch vụ của bạn. Việc triển khai đi kèm với các ổ đĩa lưu trữ liên tục (persistent volumes) cho cả cấu hình và cơ sở dữ liệu RRD lịch sử.