Triển khai SmokePing với 1 nhấp cài đặt.
Công cụ giám sát độ trễ và mất gói dữ liệu liên tục, hiển thị độ biến động mạng và khả năng tiếp cận dưới dạng biểu đồ RRD mờ ảo.
Chọn gói VPS cho SmokePing
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SmokePing
SmokePing là một công cụ giám sát độ trễ hoạt động lâu dài, thăm dò các mục tiêu theo định kỳ và hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ RRD mờ, trong đó dải màu xung quanh đường trung vị trực quan hóa độ rung và mất gói dữ liệu một cách nhanh chóng. Được xây dựng bởi Tobias Oetiker (tác giả của MRTG và RRDtool), nó đã trở thành công cụ đo lường khả năng tiếp cận mạng thực tế cho các ISP, nhà cung cấp hosting và phòng thí nghiệm tại nhà trong hơn hai mươi năm.
Tự host SmokePing trên VPS của riêng bạn cung cấp cho bạn một điểm quan sát vĩnh viễn để đo lường cách một vị trí cố định nhìn thấy phần còn lại của internet — hữu ích cho việc chẩn đoán các vấn đề của ISP, so sánh các nhà cung cấp trung chuyển, theo dõi tuân thủ SLA cho các trang web từ xa và lưu giữ hồ sơ dài hạn về khả năng tiếp cận dịch vụ của bạn. Việc triển khai đi kèm với các ổ đĩa lưu trữ liên tục (persistent volumes) cho cả cấu hình và cơ sở dữ liệu RRD lịch sử.
Các tính năng chính của SmokePing
Đồ thị RRD mờ ảo
Vẽ độ trễ trung vị với một dải màu hiển thị phương sai và mất gói trong một hình ảnh, giúp jitter và brownouts hiển thị ngay lập tức.
Nhiều loại đầu dò
Kết hợp các thăm dò ICMP ping, TCP ping, DNS, HTTP, FPing và Curl trong một phiên bản để cùng nhau giám sát đường dẫn mạng và khả năng truy cập ứng dụng.
Mục tiêu phân cấp
Nhóm các mục tiêu thành các phần có cấu trúc cây để bảng điều khiển vẫn dễ đọc khi bạn giám sát nhiều máy chủ trên các khu vực, trang web hoặc nhà cung cấp.
Cảnh báo ngưỡng
Kích hoạt cảnh báo email hoặc cảnh báo dựa trên script khi một mục tiêu vượt qua các ngưỡng mất mát hoặc độ trễ có thể cấu hình trong một khoảng thời gian kéo dài.
Đầu dò chính / phụ
Chạy thêm các nút SmokePing dưới dạng nút slave tại các điểm quan sát từ xa và tổng hợp kết quả của chúng trong UI chính để giám sát đa vị trí.
Lưu giữ dài hạn
Cơ sở dữ liệu RRD Round-robin duy trì các chế độ xem hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và hàng năm với mức sử dụng đĩa không đổi, lý tưởng để phát hiện các sự cố suy giảm kéo dài.
Tại sao lại chạy SmokePing trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.