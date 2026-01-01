jfa-go là một công cụ quản lý người dùng tự host đi kèm cho Jellyfin (với hỗ trợ Emby bổ sung) thay thế việc tạo tài khoản thủ công bằng các liên kết mời có thể chia sẻ. Mỗi lời mời có thể áp dụng một hồ sơ Jellyfin để kiểm soát quyền truy cập thư viện, giới hạn chuyển mã và các cài đặt máy chủ khác, trong khi các tùy chọn về giới hạn sử dụng, ngày hết hạn, quy tắc mật khẩu và CAPTCHA giúp quản trị viên kiểm soát chặt chẽ ai đăng ký và cách thức đăng ký.

Việc tự host jfa-go cùng với Jellyfin loại bỏ sự phức tạp trong việc thêm gia đình, bạn bè hoặc những người ủng hộ trả phí, thêm các quy trình đặt lại mật khẩu hoạt động với tính năng "Quên mật khẩu" gốc của Jellyfin, và kết nối thông báo người dùng với Discord, Telegram, Matrix và email mà không cung cấp bất kỳ dữ liệu nào cho các dịch vụ của bên thứ ba.