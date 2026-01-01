Cài đặt jfa-go chỉ với một cú nhấp.
Quản lý người dùng dựa trên lời mời cho Jellyfin với hồ sơ, đặt lại mật khẩu và thông báo đa kênh.
Chọn gói VPS cho jfa-go
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với jfa-go
jfa-go là một công cụ quản lý người dùng tự host đi kèm cho Jellyfin (với hỗ trợ Emby bổ sung) thay thế việc tạo tài khoản thủ công bằng các liên kết mời có thể chia sẻ. Mỗi lời mời có thể áp dụng một hồ sơ Jellyfin để kiểm soát quyền truy cập thư viện, giới hạn chuyển mã và các cài đặt máy chủ khác, trong khi các tùy chọn về giới hạn sử dụng, ngày hết hạn, quy tắc mật khẩu và CAPTCHA giúp quản trị viên kiểm soát chặt chẽ ai đăng ký và cách thức đăng ký.
Việc tự host jfa-go cùng với Jellyfin loại bỏ sự phức tạp trong việc thêm gia đình, bạn bè hoặc những người ủng hộ trả phí, thêm các quy trình đặt lại mật khẩu hoạt động với tính năng "Quên mật khẩu" gốc của Jellyfin, và kết nối thông báo người dùng với Discord, Telegram, Matrix và email mà không cung cấp bất kỳ dữ liệu nào cho các dịch vụ của bên thứ ba.
Các tính năng chính của jfa-go
Đăng ký theo lời mời
Tạo liên kết mời có thể chia sẻ với giới hạn sử dụng, ngày hết hạn và hồ sơ Jellyfin riêng cho mỗi liên kết để mỗi khách truy cập tự động có được quyền truy cập phù hợp.
Tự phục vụ đặt lại mật khẩu
Tích hợp vào quy trình "Quên mật khẩu" của Jellyfin hoặc hiển thị trang "Tài khoản của tôi" để người dùng đặt lại thông tin đăng nhập mà không cần liên hệ với quản trị viên.
Thông báo đa kênh
Liên hệ người dùng qua Discord, Telegram, Matrix hoặc email để cảnh báo hết hạn, thông báo và các sự kiện tài khoản bằng cách sử dụng các mẫu Markdown.
Quản lý người dùng hàng loạt
Xem mọi tài khoản Jellyfin trong một bảng điều khiển và bật, tắt, xóa hoặc cấu hình lại người dùng hàng loạt thay vì từng người một.
Quy tắc hết hạn tài khoản
Đặt thời hạn hết hạn cho lời mời để tư cách thành viên dùng thử hoặc trả phí tự động bị vô hiệu hóa hoặc xóa sau một khoảng thời gian cố định.
Ombi và Jellyseerr đồng bộ
Giữ tên người dùng, mật khẩu và thông tin liên hệ được đồng bộ hóa giữa jfa-go, Ombi và Jellyseerr để các yêu cầu luôn được liên kết với đúng tài khoản.
Tại sao lại chạy jfa-go trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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