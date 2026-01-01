Triển khai Autobase với cài đặt một lần nhấp.
Nền tảng Database-as-a-Service mã nguồn mở, tự lưu trữ để tự động hóa việc cấp phát và quản lý cụm PostgreSQL.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Autobase
Autobase là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý trên đám mây như Amazon RDS và Google Cloud SQL, cung cấp tính năng cấp phát cụm PostgreSQL tự động, cấu hình tính sẵn sàng cao và quản lý tập trung thông qua một bảng điều khiển web trực quan. Với hơn 4.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó cho phép bạn cấp phát các cụm PostgreSQL sẵn sàng cho sản xuất với tính năng chuyển đổi dự phòng tự động, sao lưu theo lịch trình và khôi phục tại một thời điểm cụ thể mà không cần phải tự mình thành thạo cấu hình HA phức tạp.
Tự lưu trữ Autobase loại bỏ chi phí định kỳ theo giờ của các dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây, đồng thời giữ cho cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu của bạn và tất cả dữ liệu được lưu trữ nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. DBDesk Studio tích hợp cung cấp quyền truy cập SQL trực tiếp và khám phá lược đồ, và REST API cho phép quản lý lập trình đầy đủ — mang lại cho bạn sự tiện lợi của cơ sở dữ liệu được quản lý trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Các tính năng chính của Autobase
Triển khai cluster với một nhấp chuột
Triển khai các cụm PostgreSQL được cấu hình đầy đủ, có tính sẵn sàng cao thông qua bảng điều khiển web mà không cần viết thủ công các tệp cấu hình HA hoặc Ansible playbooks.
Tự động failover
Chuyển đổi dự phòng tích hợp phát hiện lỗi chính và tự động thăng cấp một bản sao, giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động cho các tác vụ sản xuất mà không cần can thiệp thủ công.
SQL studio tích hợp
DBDesk Studio đi kèm với bảng điều khiển, cung cấp khả năng duyệt lược đồ, thực thi truy vấn và khám phá dữ liệu mà không cần cài đặt một ứng dụng khách cơ sở dữ liệu riêng biệt.
Sao lưu và khôi phục
Lên lịch sao lưu tự động và khôi phục các cụm về bất kỳ thời điểm nào, bảo vệ khỏi mất dữ liệu do xóa nhầm hoặc lỗi ứng dụng.
Tự động hóa REST API
Mọi hành động quản lý đều có sẵn thông qua REST API, cho phép tích hợp với CI/CD pipelines, các công cụ infrastructure-as-code và các script tự động hóa tùy chỉnh.
Tại sao lại chạy Autobase trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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