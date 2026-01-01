Autobase là một giải pháp mã nguồn mở thay thế cho các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý trên đám mây như Amazon RDS và Google Cloud SQL, cung cấp tính năng cấp phát cụm PostgreSQL tự động, cấu hình tính sẵn sàng cao và quản lý tập trung thông qua một bảng điều khiển web trực quan. Với hơn 4.000 lượt gắn sao trên GitHub, nó cho phép bạn cấp phát các cụm PostgreSQL sẵn sàng cho sản xuất với tính năng chuyển đổi dự phòng tự động, sao lưu theo lịch trình và khôi phục tại một thời điểm cụ thể mà không cần phải tự mình thành thạo cấu hình HA phức tạp.

Tự lưu trữ Autobase loại bỏ chi phí định kỳ theo giờ của các dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây, đồng thời giữ cho cơ sở hạ tầng cơ sở dữ liệu của bạn và tất cả dữ liệu được lưu trữ nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn. DBDesk Studio tích hợp cung cấp quyền truy cập SQL trực tiếp và khám phá lược đồ, và REST API cho phép quản lý lập trình đầy đủ — mang lại cho bạn sự tiện lợi của cơ sở dữ liệu được quản lý trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn.