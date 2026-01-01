Triển khai Lightdash với cài đặt một nhấp.
Nền tảng BI mã nguồn mở được xây dựng dựa trên dbt, biến các mô hình dữ liệu của bạn thành bảng điều khiển và biểu đồ ngay lập tức.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Lightdash
Lightdash là một nền tảng Business Intelligence mã nguồn mở được thiết kế để hoạt động nguyên bản với dbt (công cụ xây dựng dữ liệu). Thay vì xây dựng lại các định nghĩa chỉ số bên trong một công cụ BI, Lightdash đọc các mô hình dbt, kiểm thử và tài liệu hiện có của bạn để tự động tạo giao diện khám phá và lớp chỉ số — giữ cho logic phân tích được kiểm soát phiên bản trong mã nguồn nơi nó thuộc về. Các nhóm có thể xây dựng dashboard, chạy các truy vấn ad-hoc và lên lịch phân phối báo cáo mà không cần lặp lại công việc đã thực hiện trong dự án dbt của họ.
Không giống như các công cụ BI đa năng, phương pháp tiếp cận nguồn đáng tin cậy của Lightdash có nghĩa là khi một mô hình dbt thay đổi, tất cả các biểu đồ được xây dựng trên đó sẽ tự động cập nhật. Tự host Lightdash mang lại cho các nhóm phân tích toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng dữ liệu của họ mà không cần định tuyến kết quả truy vấn thông qua các nền tảng đám mây của bên thứ ba.
Các tính năng chính của Lightdash
dbt-native metrics layer
Lightdash đọc các mô hình dbt, kiểm thử và tài liệu YAML hiện có để tạo giao diện người dùng khám phá, loại bỏ nhu cầu xác định lại các chỉ số trong một công cụ BI riêng biệt.
Trình khám phá SQL tùy biến
Chạy các truy vấn ad-hoc trên kho dữ liệu của bạn trực tiếp từ trình duyệt, với các định nghĩa cột và kết quả kiểm tra được tự động lấy từ siêu dữ liệu dbt.
Đã lên lịch gửi báo cáo
Cấu hình ảnh chụp nhanh bảng điều khiển định kỳ được gửi đến email hoặc Slack theo lịch trình, giúp các bên liên quan luôn được cập nhật mà không cần xuất hoặc tải xuống thủ công.
AI Copilot dữ liệu
Đặt câu hỏi về dữ liệu của bạn bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận các đề xuất biểu đồ được hỗ trợ bởi metrics layer đã được định nghĩa trong dự án dbt của bạn.
Phân tích có kiểm soát phiên bản
Định nghĩa phân tích nằm trong mã dbt cùng với các mô hình dữ liệu của bạn, giúp các thay đổi về biểu đồ và chỉ số có thể xem xét, so sánh và triển khai thông qua các quy trình làm việc Git tiêu chuẩn.
Tại sao lại chạy Lightdash trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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