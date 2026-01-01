Lightdash là một nền tảng Business Intelligence mã nguồn mở được thiết kế để hoạt động nguyên bản với dbt (công cụ xây dựng dữ liệu). Thay vì xây dựng lại các định nghĩa chỉ số bên trong một công cụ BI, Lightdash đọc các mô hình dbt, kiểm thử và tài liệu hiện có của bạn để tự động tạo giao diện khám phá và lớp chỉ số — giữ cho logic phân tích được kiểm soát phiên bản trong mã nguồn nơi nó thuộc về. Các nhóm có thể xây dựng dashboard, chạy các truy vấn ad-hoc và lên lịch phân phối báo cáo mà không cần lặp lại công việc đã thực hiện trong dự án dbt của họ.

Không giống như các công cụ BI đa năng, phương pháp tiếp cận nguồn đáng tin cậy của Lightdash có nghĩa là khi một mô hình dbt thay đổi, tất cả các biểu đồ được xây dựng trên đó sẽ tự động cập nhật. Tự host Lightdash mang lại cho các nhóm phân tích toàn quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng dữ liệu của họ mà không cần định tuyến kết quả truy vấn thông qua các nền tảng đám mây của bên thứ ba.