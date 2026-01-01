Triển khai DreamFactory với cài đặt một nhấp.
Nền tảng API REST và GraphQL mã nguồn mở tự động tạo các API cơ sở dữ liệu an toàn trong vài phút mà không cần viết mã.
Chọn gói VPS cho DreamFactory
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với DreamFactory
DreamFactory là một nền tảng tạo API mã nguồn mở, tạo ngay lập tức các API REST và GraphQL được bảo vệ theo vai trò, có tài liệu đầy đủ cho bất kỳ cơ sở dữ liệu nào — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server và hơn thế nữa — mà không cần viết một dòng mã nào. Kết nối cơ sở dữ liệu của bạn, và DreamFactory tạo ra một API CRUD hoàn chỉnh với xác thực, giới hạn tốc độ và kiểm soát truy cập cấp trường được tích hợp sẵn.
Tự host DreamFactory trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu dữ liệu và lớp API của mình, không có phí theo cuộc gọi hoặc bị khóa nhà cung cấp. Triển khai này bao gồm MySQL cho cơ sở dữ liệu hệ thống và Redis để lưu vào bộ nhớ đệm hiệu suất cao, mang đến cho bạn một nền tảng API sẵn sàng sản xuất ngay lập tức.
Các tính năng chính của DreamFactory
APIs tự động tạo
Kết nối bất kỳ cơ sở dữ liệu SQL hoặc NoSQL nào và ngay lập tức nhận được một API REST và GraphQL hoàn chỉnh với hỗ trợ CRUD đầy đủ — không yêu cầu mã hóa điểm cuối thủ công.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Xác định quyền truy cập chi tiết cho từng người dùng hoặc vai trò, hạn chế quyền truy cập đến từng bảng và trường dữ liệu để giữ an toàn cho dữ liệu.
Hỗ trợ đa cơ sở dữ liệu
Tạo API từ MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle và hàng chục nguồn dữ liệu khác từ một nền tảng duy nhất.
Quản lý khóa API
Cấp và thu hồi khóa API cho mỗi ứng dụng hoặc người dùng, với giới hạn tốc độ tùy chọn để ngăn chặn lạm dụng và kiểm soát việc sử dụng.
Tài liệu API trực tuyến
Mọi API được tạo đều đi kèm với tài liệu Swagger tương tác để các nhà phát triển có thể khám phá và kiểm tra các điểm cuối ngay lập tức.
Tại sao lại chạy DreamFactory trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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