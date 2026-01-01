DreamFactory là một nền tảng tạo API mã nguồn mở, tạo ngay lập tức các API REST và GraphQL được bảo vệ theo vai trò, có tài liệu đầy đủ cho bất kỳ cơ sở dữ liệu nào — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server và hơn thế nữa — mà không cần viết một dòng mã nào. Kết nối cơ sở dữ liệu của bạn, và DreamFactory tạo ra một API CRUD hoàn chỉnh với xác thực, giới hạn tốc độ và kiểm soát truy cập cấp trường được tích hợp sẵn.

Tự host DreamFactory trên VPS của bạn mang lại cho bạn toàn quyền sở hữu dữ liệu và lớp API của mình, không có phí theo cuộc gọi hoặc bị khóa nhà cung cấp. Triển khai này bao gồm MySQL cho cơ sở dữ liệu hệ thống và Redis để lưu vào bộ nhớ đệm hiệu suất cao, mang đến cho bạn một nền tảng API sẵn sàng sản xuất ngay lập tức.