Excalidraw là một bảng trắng ảo tinh tế biến việc vẽ sơ đồ kỹ thuật thành trải nghiệm sáng tạo, vẽ tay. Không giống như các công cụ vẽ sơ đồ cứng nhắc, trang trọng, Excalidraw nắm bắt tính thẩm mỹ tự nhiên, phác thảo của việc động não trên bảng trắng, đồng thời cung cấp sự tiện lợi kỹ thuật số và khả năng cộng tác theo thời gian thực với mã hóa đầu cuối cho các phiên làm việc nhóm an toàn.

Tự host Excalidraw trên VPS của riêng bạn cung cấp cho nhóm của bạn một công cụ bảng trắng riêng tư, luôn sẵn sàng, nơi các sơ đồ, bản phác thảo kiến trúc và các phiên động não của bạn hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn — không lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu, không chi phí đăng ký và không phụ thuộc vào các dịch vụ bên ngoài.