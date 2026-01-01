Triển khai Excalidraw với một nhấp cài đặt.
Bảng trắng ảo mã nguồn mở để tạo sơ đồ kiểu vẽ tay, wireframe và bản phác thảo cộng tác.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Excalidraw
Excalidraw là một bảng trắng ảo tinh tế biến việc vẽ sơ đồ kỹ thuật thành trải nghiệm sáng tạo, vẽ tay. Không giống như các công cụ vẽ sơ đồ cứng nhắc, trang trọng, Excalidraw nắm bắt tính thẩm mỹ tự nhiên, phác thảo của việc động não trên bảng trắng, đồng thời cung cấp sự tiện lợi kỹ thuật số và khả năng cộng tác theo thời gian thực với mã hóa đầu cuối cho các phiên làm việc nhóm an toàn.
Tự host Excalidraw trên VPS của riêng bạn cung cấp cho nhóm của bạn một công cụ bảng trắng riêng tư, luôn sẵn sàng, nơi các sơ đồ, bản phác thảo kiến trúc và các phiên động não của bạn hoàn toàn nằm trong cơ sở hạ tầng của bạn — không lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu, không chi phí đăng ký và không phụ thuộc vào các dịch vụ bên ngoài.
Các tính năng chính của Excalidraw
Phong cách vẽ tay
Kết xuất sơ đồ với phong cách tự nhiên, phác thảo giúp giảm rào cản trong việc tạo ra hình ảnh trực quan và làm cho các ý tưởng phức tạp trở nên dễ tiếp cận hơn.
Cộng tác thời gian thực
Nhiều người dùng có thể phác thảo trên cùng một khung vẽ đồng thời với mã hóa đầu cuối giúp các phiên riêng tư và an toàn.
Bảng vẽ vô hạn
Không gian vẽ không giới hạn cho phép các nhóm mở rộng sơ đồ một cách tự do mà không cần tái cấu trúc — lý tưởng cho các sơ đồ kiến trúc lớn và các buổi động não.
Xuất linh hoạt
Xuất sơ đồ dưới dạng PNG, SVG hoặc liên kết có thể chia sẻ, giúp dễ dàng nhúng hình ảnh vào tài liệu, bản trình bày và công cụ thiết kế.
PWA sẵn sàng ngoại tuyến
Hoạt động như một Progressive Web App với bộ nhớ ưu tiên cục bộ, nên các sơ đồ vẫn có thể truy cập được ngay cả khi không có kết nối internet đang hoạt động.
Tại sao lại chạy Excalidraw trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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