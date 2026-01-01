FUXA là một nền tảng SCADA/HMI/dashboard mã nguồn mở được xây dựng hoàn toàn cho web. Trình chỉnh sửa kéo và thả chạy trong trình duyệt, vì vậy các kỹ sư có thể thiết kế các mô phỏng nhà máy, bảng điều khiển và màn hình vận hành mà không cần cài đặt công cụ độc quyền — và các màn hình tương tự sẽ hiển thị trên mọi thiết bị có trình duyệt.

Tự host FUXA trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu tag, tệp dự án và thông tin đăng nhập thiết bị bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, điều này quan trọng đối với các môi trường OT nơi SCADA được host trên đám mây hiếm khi là một lựa chọn. Môi trường chạy Node.js đi kèm với các driver gốc cho Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT và Ethernet/IP, vì vậy nó có thể giao tiếp với các PLC và thiết bị trường hiện có mà không cần thêm gateway.