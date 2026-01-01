Triển khai FUXA chỉ với một cú nhấp.
Phần mềm SCADA/HMI mã nguồn mở dựa trên web để thiết kế các hình ảnh trực quan hóa quy trình thời gian thực và kết nối với các thiết bị công nghiệp.
Chọn gói VPS cho FUXA
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với FUXA
FUXA là một nền tảng SCADA/HMI/dashboard mã nguồn mở được xây dựng hoàn toàn cho web. Trình chỉnh sửa kéo và thả chạy trong trình duyệt, vì vậy các kỹ sư có thể thiết kế các mô phỏng nhà máy, bảng điều khiển và màn hình vận hành mà không cần cài đặt công cụ độc quyền — và các màn hình tương tự sẽ hiển thị trên mọi thiết bị có trình duyệt.
Tự host FUXA trên VPS của riêng bạn giúp giữ dữ liệu tag, tệp dự án và thông tin đăng nhập thiết bị bên trong cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, điều này quan trọng đối với các môi trường OT nơi SCADA được host trên đám mây hiếm khi là một lựa chọn. Môi trường chạy Node.js đi kèm với các driver gốc cho Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT và Ethernet/IP, vì vậy nó có thể giao tiếp với các PLC và thiết bị trường hiện có mà không cần thêm gateway.
Các tính năng chính của FUXA
Trình chỉnh sửa nền web
Thiết kế màn hình SCADA, bảng điều khiển và cảnh báo trực tiếp trên trình duyệt với trình chỉnh sửa kéo và thả — không yêu cầu công cụ kỹ thuật chỉ dành cho Windows.
Các giao thức công nghiệp
Trình điều khiển gốc cho Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT và Ethernet/IP kết nối FUXA với PLCs và các thiết bị trường ngay lập tức.
Thẻ thời gian thực
Liên kết các phần tử trên màn hình với các thẻ thiết bị trực tiếp và xem các giá trị cập nhật theo thời gian thực với sự hỗ trợ của trình ghi lịch sử tích hợp cho các xu hướng và báo cáo.
Cảnh báo và sự kiện
Cấu hình cảnh báo dựa trên ngưỡng với các quy trình xác nhận và lưu trữ lịch sử sự kiện để kiểm toán và phân tích sau sự cố.
Đồ họa SVG
Đồ họa vector có thể mở rộng giữ cho các mô phỏng sắc nét trên mọi kích thước màn hình, từ HMI của người vận hành đến các bảng điều khiển tổng quan lớn trên tường phòng điều khiển.
Logic scriptable
Thêm logic JavaScript tùy chỉnh để xử lý các phép tính, chuyển đổi và hành vi có điều kiện mà không cần xây dựng lại ứng dụng.
Tại sao lại chạy FUXA trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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