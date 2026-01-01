Triển khai Jellyfin với 1 nhấp.
Máy chủ đa phương tiện miễn phí và mã nguồn mở để phát trực tuyến thư viện phim, chương trình TV và nhạc cá nhân của bạn đến bất kỳ thiết bị nào.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Jellyfin
Jellyfin là máy chủ đa phương tiện mã nguồn mở và miễn phí hàng đầu — một giải pháp thay thế do cộng đồng phát triển cho Plex và Emby, không có gói cao cấp, không theo dõi và không bị khóa nhà cung cấp. Nó truyền phát bộ sưu tập đa phương tiện cá nhân của bạn đến điện thoại, máy tính bảng, máy tính, TV thông minh và các ứng dụng chuyên dụng trên Roku, Android TV, Apple TV và Fire TV với tính năng tự động lấy siêu dữ liệu và chuyển mã tăng tốc phần cứng.
Tự host Jellyfin trên VPS giúp bạn truy cập thư viện đa phương tiện của mình 24/7 từ mọi nơi trên thế giới, với băng thông chuyên dụng cho các luồng phát đồng thời và không phụ thuộc vào kết nối internet tại nhà của bạn. Nội dung đa phương tiện, lịch sử xem và tùy chọn người dùng của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không phải trả bất kỳ phí đăng ký nào.
Các tính năng chính của Jellyfin
Chuyển mã phần cứng
Tăng tốc Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC và VA-API cho phép chuyển mã thời gian thực mượt mà cho các thiết bị không thể phát định dạng nguồn gốc.
TV trực tiếp và DVR
Kết nối các bộ điều chỉnh mạng như HDHomeRun hoặc nguồn M3U để xem và ghi lại các chương trình phát sóng trực tiếp thông qua giao diện Jellyfin.
Ứng dụng đa nền tảng
Ứng dụng gốc cho Android, iOS, Roku, Android TV, Fire TV và Apple TV cho phép bất kỳ thiết bị gia đình nào truy cập thư viện đa phương tiện mà không cần trình duyệt.
Quyền truy cập đa người dùng
Tạo các tài khoản riêng biệt cho các thành viên trong gia đình với thư viện cá nhân, kiểm soát của phụ huynh và bộ lọc xếp hạng nội dung cho mỗi người dùng.
SyncPlay Phiên
Xem cùng một nội dung đồng thời với bạn bè hoặc gia đình ở xa với tính năng phát lại được đồng bộ hóa và hàng đợi chung.
Tại sao lại chạy Jellyfin trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
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