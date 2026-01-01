Jellyfin là máy chủ đa phương tiện mã nguồn mở và miễn phí hàng đầu — một giải pháp thay thế do cộng đồng phát triển cho Plex và Emby, không có gói cao cấp, không theo dõi và không bị khóa nhà cung cấp. Nó truyền phát bộ sưu tập đa phương tiện cá nhân của bạn đến điện thoại, máy tính bảng, máy tính, TV thông minh và các ứng dụng chuyên dụng trên Roku, Android TV, Apple TV và Fire TV với tính năng tự động lấy siêu dữ liệu và chuyển mã tăng tốc phần cứng.

Tự host Jellyfin trên VPS giúp bạn truy cập thư viện đa phương tiện của mình 24/7 từ mọi nơi trên thế giới, với băng thông chuyên dụng cho các luồng phát đồng thời và không phụ thuộc vào kết nối internet tại nhà của bạn. Nội dung đa phương tiện, lịch sử xem và tùy chọn người dùng của bạn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn mà không phải trả bất kỳ phí đăng ký nào.