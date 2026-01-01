Triển khai SurrealDB với cài đặt một cú nhấp.
Cơ sở dữ liệu đa mô hình kết hợp dữ liệu tài liệu, đồ thị, quan hệ, chuỗi thời gian, không gian địa lý và vector thông qua một ngôn ngữ truy vấn giống SQL duy nhất.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với SurrealDB
SurrealDB là một cơ sở dữ liệu đa mô hình hiện đại được viết bằng Rust, tổng hợp dữ liệu document, graph, relational, time-series, geospatial và vector vào một công cụ duy nhất được truy cập thông qua SurrealQL — một ngôn ngữ truy vấn giống SQL được thiết kế cho các nhà phát triển muốn có sự linh hoạt mà không cần phải xử lý nhiều cơ sở dữ liệu chuyên biệt. Với hỗ trợ gốc cho real-time live queries, row-level permissions và authentication được tích hợp ngay trong cơ sở dữ liệu, SurrealDB có thể đóng vai trò vừa là database vừa là backend-as-a-service cho các ứng dụng web và di động.
Tự host SurrealDB trên VPS của bạn mang lại cho các nhà phát triển và các nhóm nhỏ một database đa mô hình mạnh mẽ mà không phải chịu chi phí tính theo truy vấn của SurrealDB Cloud. Kiến trúc single-binary giúp việc triển khai và vận hành đơn giản so với việc chạy các database riêng biệt cho các workload document, graph và time-series.
Các tính năng chính của SurrealDB
Các kiểu dữ liệu đa mô hình
Lưu trữ tài liệu, đồ thị, hàng quan hệ, chuỗi thời gian, dữ liệu địa không gian và vector trong cùng một cơ sở dữ liệu mà không cần các dịch vụ riêng biệt cho từng mô hình.
Ngôn ngữ truy vấn SurrealQL
Ngôn ngữ truy vấn giống SQL với các tiện ích mở rộng để duyệt đồ thị, tìm kiếm vector, các toán tử không gian địa lý và các trường tính toán được tích hợp vào lược đồ.
Truy vấn trực tiếp thời gian thực
Đăng ký nhận kết quả truy vấn trực tiếp qua WebSocket để cập nhật giao diện người dùng theo thời gian thực mà không cần thăm dò hoặc cơ sở hạ tầng bus sự kiện bên ngoài.
Bảo mật cấp hàng
Quyền hạn chi tiết được tích hợp sẵn trong lược đồ cho phép các ứng dụng web và di động truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu một cách an toàn mà không cần một lớp API trung gian.
Xác thực nhúng
Với tính năng xác thực người dùng, scope và dựa trên JWT tích hợp sẵn, SurrealDB có thể được sử dụng như một backend-as-a-service cho các ứng dụng nguyên mẫu.
Nhiều giao diện truy vấn
Truy vấn qua HTTP REST, WebSocket, các thư viện client gốc cho JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET và PHP — hoặc trực tiếp qua SurrealQL CLI.
Tại sao lại chạy SurrealDB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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