SurrealDB là một cơ sở dữ liệu đa mô hình hiện đại được viết bằng Rust, tổng hợp dữ liệu document, graph, relational, time-series, geospatial và vector vào một công cụ duy nhất được truy cập thông qua SurrealQL — một ngôn ngữ truy vấn giống SQL được thiết kế cho các nhà phát triển muốn có sự linh hoạt mà không cần phải xử lý nhiều cơ sở dữ liệu chuyên biệt. Với hỗ trợ gốc cho real-time live queries, row-level permissions và authentication được tích hợp ngay trong cơ sở dữ liệu, SurrealDB có thể đóng vai trò vừa là database vừa là backend-as-a-service cho các ứng dụng web và di động.

Tự host SurrealDB trên VPS của bạn mang lại cho các nhà phát triển và các nhóm nhỏ một database đa mô hình mạnh mẽ mà không phải chịu chi phí tính theo truy vấn của SurrealDB Cloud. Kiến trúc single-binary giúp việc triển khai và vận hành đơn giản so với việc chạy các database riêng biệt cho các workload document, graph và time-series.