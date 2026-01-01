Kafbat Kafka UI là một bảng điều khiển web miễn phí, mã nguồn mở để vận hành các cụm Apache Kafka. Là phiên bản kế nhiệm do cộng đồng phát triển của Provectus kafka-ui, nó mang đến một giao diện tinh tế để kiểm tra các broker, quản lý các topic, duyệt tin nhắn và theo dõi độ trễ của nhóm người tiêu dùng — tất cả mà không cần công cụ dòng lệnh. Hỗ trợ đa cụm cho phép bạn quản lý mọi môi trường Kafka từ một giao diện duy nhất.

Tự host Kafbat Kafka UI trên VPS của bạn giữ dữ liệu tin nhắn và thông tin đăng nhập cụm của bạn hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn. Mẫu này bao gồm một broker Kafka đơn nút chạy ở chế độ KRaft (không yêu cầu ZooKeeper), cung cấp cho bạn một ngăn xếp Kafka sẵn sàng cho sản xuất có thể triển khai chỉ với một cú nhấp chuột.