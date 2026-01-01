Triển khai Kafbat Kafka UI chỉ với một cú nhấp chuột.
Giao diện web mã nguồn mở để quản lý và giám sát các cụm Apache Kafka, kế nhiệm của dự án Provectus kafka-ui phổ biến.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI là một bảng điều khiển web miễn phí, mã nguồn mở để vận hành các cụm Apache Kafka. Là phiên bản kế nhiệm do cộng đồng phát triển của Provectus kafka-ui, nó mang đến một giao diện tinh tế để kiểm tra các broker, quản lý các topic, duyệt tin nhắn và theo dõi độ trễ của nhóm người tiêu dùng — tất cả mà không cần công cụ dòng lệnh. Hỗ trợ đa cụm cho phép bạn quản lý mọi môi trường Kafka từ một giao diện duy nhất.
Tự host Kafbat Kafka UI trên VPS của bạn giữ dữ liệu tin nhắn và thông tin đăng nhập cụm của bạn hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn. Mẫu này bao gồm một broker Kafka đơn nút chạy ở chế độ KRaft (không yêu cầu ZooKeeper), cung cấp cho bạn một ngăn xếp Kafka sẵn sàng cho sản xuất có thể triển khai chỉ với một cú nhấp chuột.
Các tính năng chính của Kafbat Kafka UI
Quản lý chủ đề
Tạo, cấu hình và xóa các chủ đề với cài đặt phân vùng và sao chép theo thời gian thực mà không cần chạm vào Kafka CLI.
Trình duyệt tin nhắn
Khám phá các tin nhắn Kafka ở định dạng JSON, văn bản thuần túy hoặc Avro với tính năng lọc dựa trên CEL để xác định chính xác các bản ghi bạn cần.
Giám sát Nhóm người tiêu dùng
Theo dõi offset của nhóm consumer, các gán phân vùng và các chỉ số độ trễ để phát hiện các nút thắt cổ chai trong quá trình xử lý trước khi chúng ảnh hưởng đến các hệ thống hạ nguồn.
Hỗ trợ đa cụm
Kết nối nhiều cụm Kafka vào một bảng điều khiển duy nhất và chuyển đổi giữa chúng ngay lập tức để có khả năng hiển thị tập trung trên các môi trường.
KRaft Mode Broker
Kafka broker đi kèm chạy ở chế độ KRaft — không phụ thuộc vào ZooKeeper — đơn giản hóa việc triển khai và giảm thiểu dấu chân vận hành.
Tại sao lại chạy Kafbat Kafka UI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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