Giảm giá lên đến 69% cho Kafbat Kafka UI

Triển khai Kafbat Kafka UI chỉ với một cú nhấp chuột.

Giao diện web mã nguồn mở để quản lý và giám sát các cụm Apache Kafka, kế nhiệm của dự án Provectus kafka-ui phổ biến.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
218.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Kafbat Kafka UI chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Kafbat Kafka UI

Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Kafbat Kafka UI

Kafbat Kafka UI là một bảng điều khiển web miễn phí, mã nguồn mở để vận hành các cụm Apache Kafka. Là phiên bản kế nhiệm do cộng đồng phát triển của Provectus kafka-ui, nó mang đến một giao diện tinh tế để kiểm tra các broker, quản lý các topic, duyệt tin nhắn và theo dõi độ trễ của nhóm người tiêu dùng — tất cả mà không cần công cụ dòng lệnh. Hỗ trợ đa cụm cho phép bạn quản lý mọi môi trường Kafka từ một giao diện duy nhất.

Tự host Kafbat Kafka UI trên VPS của bạn giữ dữ liệu tin nhắn và thông tin đăng nhập cụm của bạn hoàn toàn trong cơ sở hạ tầng của bạn. Mẫu này bao gồm một broker Kafka đơn nút chạy ở chế độ KRaft (không yêu cầu ZooKeeper), cung cấp cho bạn một ngăn xếp Kafka sẵn sàng cho sản xuất có thể triển khai chỉ với một cú nhấp chuột.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Kafbat Kafka UI

Quản lý chủ đề

Tạo, cấu hình và xóa các chủ đề với cài đặt phân vùng và sao chép theo thời gian thực mà không cần chạm vào Kafka CLI.

Trình duyệt tin nhắn

Khám phá các tin nhắn Kafka ở định dạng JSON, văn bản thuần túy hoặc Avro với tính năng lọc dựa trên CEL để xác định chính xác các bản ghi bạn cần.

Giám sát Nhóm người tiêu dùng

Theo dõi offset của nhóm consumer, các gán phân vùng và các chỉ số độ trễ để phát hiện các nút thắt cổ chai trong quá trình xử lý trước khi chúng ảnh hưởng đến các hệ thống hạ nguồn.

Hỗ trợ đa cụm

Kết nối nhiều cụm Kafka vào một bảng điều khiển duy nhất và chuyển đổi giữa chúng ngay lập tức để có khả năng hiển thị tập trung trên các môi trường.

KRaft Mode Broker

Kafka broker đi kèm chạy ở chế độ KRaft — không phụ thuộc vào ZooKeeper — đơn giản hóa việc triển khai và giảm thiểu dấu chân vận hành.

Tại sao lại chạy Kafbat Kafka UI trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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