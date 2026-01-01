Ubooquity là một máy chủ gia đình miễn phí, đa nền tảng dành cho sách điện tử, truyện tranh, tạp chí và PDF. Nó quét các thư mục thư viện của bạn, tạo hình thu nhỏ và siêu dữ liệu có thể duyệt được, đồng thời phục vụ mọi thứ thông qua một trình đọc web gọn gàng xử lý EPUB, CBZ, CBR, PDF và nhiều định dạng khác — cộng với nguồn cấp dữ liệu OPDS dành cho các ứng dụng đọc trên thiết bị di động thích UI riêng của chúng.

Tự host Ubooquity trên một VPS giúp thư viện đọc của bạn luôn riêng tư và khả dụng, với hỗ trợ đa người dùng, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và trình đọc truyện tranh tích hợp dựa trên trình duyệt được tối ưu hóa để lật trang toàn màn hình trên máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại.