Triển khai Ubooquity với một lần nhấp.
Máy chủ gia đình tự lưu trữ cho sách điện tử và truyện tranh với trình đọc web gọn gàng và nguồn cấp dữ liệu OPDS cho ứng dụng di động.
Chọn gói VPS cho Ubooquity
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Ubooquity
Ubooquity là một máy chủ gia đình miễn phí, đa nền tảng dành cho sách điện tử, truyện tranh, tạp chí và PDF. Nó quét các thư mục thư viện của bạn, tạo hình thu nhỏ và siêu dữ liệu có thể duyệt được, đồng thời phục vụ mọi thứ thông qua một trình đọc web gọn gàng xử lý EPUB, CBZ, CBR, PDF và nhiều định dạng khác — cộng với nguồn cấp dữ liệu OPDS dành cho các ứng dụng đọc trên thiết bị di động thích UI riêng của chúng.
Tự host Ubooquity trên một VPS giúp thư viện đọc của bạn luôn riêng tư và khả dụng, với hỗ trợ đa người dùng, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và trình đọc truyện tranh tích hợp dựa trên trình duyệt được tối ưu hóa để lật trang toàn màn hình trên máy tính để bàn, máy tính bảng và điện thoại.
Các tính năng chính của Ubooquity
Ebook, truyện tranh và PDF
Thư viện duy nhất kết hợp sách điện tử (EPUB), truyện tranh (CBZ, CBR) và tài liệu PDF, mỗi loại với trình đọc và xem phù hợp với định dạng.
Trình đọc truyện tranh trên trình duyệt
Trình đọc truyện tranh lật trang toàn màn hình với chế độ hai trang, phóng to và đánh dấu trang — được xây dựng đặc biệt cho truyện tranh và manga.
Nguồn cấp dữ liệu OPDS cho ứng dụng di động
OPDS endpoint tuân thủ tiêu chuẩn tích hợp với các ứng dụng đọc sách trên iOS và Android như Chunky, Marvin, Aldiko và các ứng dụng khác.
Kiểm soát truy cập đa người dùng
Tài khoản cá nhân với quyền hạn dựa trên vai trò cho phép các hộ gia đình chia sẻ một thư viện trong khi vẫn giữ danh sách đọc, tiến độ và quyền truy cập được giới hạn cho từng thành viên.
Tự động quét thư viện
Máy quét nền phát hiện các tệp mới khi bạn thêm chúng vào ổ đĩa thư viện, làm mới siêu dữ liệu và hình thu nhỏ mà không cần can thiệp thủ công.
Tại sao lại chạy Ubooquity trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.