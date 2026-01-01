DokuWiki là một wiki nhẹ, tuân thủ tiêu chuẩn, lưu trữ tất cả nội dung trong các tệp văn bản thuần túy thay vì cơ sở dữ liệu. Thiết kế dựa trên tệp này giúp việc thiết lập tối thiểu và làm cho việc sao lưu cực kỳ đơn giản — chỉ cần sao chép các tệp. Mặc dù đơn giản, DokuWiki cung cấp trải nghiệm chỉnh sửa đầy đủ tính năng, tổ chức không gian tên phân cấp, kiểm soát truy cập chi tiết và một hệ sinh thái plugin phong phú có thể mở rộng chức năng mà không làm tăng độ phức tạp của cơ sở hạ tầng.

Tự lưu trữ DokuWiki trên VPS của bạn giúp tài liệu của bạn riêng tư và có thể truy cập hoàn toàn theo điều kiện của riêng bạn. Không có phí cho mỗi người dùng, không có phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài và không có dữ liệu rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn — biến nó thành một lựa chọn lâu dài đáng tin cậy cho các wiki nội bộ, sổ tay kỹ thuật và cơ sở kiến thức nhóm thuộc mọi quy mô.