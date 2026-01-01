Triển khai DokuWiki chỉ với một cú nhấp chuột.
Nền tảng wiki đơn giản, không cần cơ sở dữ liệu dành cho tài liệu kỹ thuật và cơ sở kiến thức nhóm.
Chọn gói VPS cho DokuWiki
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với DokuWiki
DokuWiki là một wiki nhẹ, tuân thủ tiêu chuẩn, lưu trữ tất cả nội dung trong các tệp văn bản thuần túy thay vì cơ sở dữ liệu. Thiết kế dựa trên tệp này giúp việc thiết lập tối thiểu và làm cho việc sao lưu cực kỳ đơn giản — chỉ cần sao chép các tệp. Mặc dù đơn giản, DokuWiki cung cấp trải nghiệm chỉnh sửa đầy đủ tính năng, tổ chức không gian tên phân cấp, kiểm soát truy cập chi tiết và một hệ sinh thái plugin phong phú có thể mở rộng chức năng mà không làm tăng độ phức tạp của cơ sở hạ tầng.
Tự lưu trữ DokuWiki trên VPS của bạn giúp tài liệu của bạn riêng tư và có thể truy cập hoàn toàn theo điều kiện của riêng bạn. Không có phí cho mỗi người dùng, không có phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài và không có dữ liệu rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn — biến nó thành một lựa chọn lâu dài đáng tin cậy cho các wiki nội bộ, sổ tay kỹ thuật và cơ sở kiến thức nhóm thuộc mọi quy mô.
Các tính năng chính của DokuWiki
Không cần cơ sở dữ liệu
Tất cả nội dung được lưu trữ dưới dạng tệp văn bản thuần túy, loại bỏ chi phí thiết lập và bảo trì cơ sở dữ liệu thường thấy ở các nền tảng wiki khác.
Kiểm soát phiên bản tích hợp sẵn
Mọi chỉnh sửa được theo dõi với chế độ xem so sánh đầy đủ và hoàn tác bằng một cú nhấp chuột, để không có thay đổi nội dung nào bị mất vĩnh viễn.
Kiểm soát truy cập linh hoạt
Nhóm người dùng và quyền truy cập cấp trang cho phép bạn hạn chế hoặc mở các phần của wiki cho đúng đối tượng.
Hệ sinh thái plugin phong phú
Hàng trăm plugin cộng đồng thêm các tính năng như tô sáng cú pháp, sơ đồ, danh sách công việc và tích hợp mà không cần chạm vào mã nguồn cốt lõi.
Sao lưu dễ dàng
Vì nội dung là các tệp tin thuần túy, việc sao lưu toàn bộ wiki đơn giản như sao chép một thư mục hoặc đưa nó vào bất kỳ chiến lược sao lưu dựa trên tệp nào.
Tại sao lại chạy DokuWiki trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.