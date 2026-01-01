Triển khai MantisBT chỉ với một cú nhấp chuột.
Công cụ theo dõi lỗi mã nguồn mở dành cho các đội ngũ phần mềm để ghi nhận lỗi, quản lý yêu cầu tính năng và điều phối quy trình làm việc của dự án.
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Những gì bạn có thể xây dựng với MantisBT
MantisBT (Mantis Bug Tracker) là một công cụ theo dõi lỗi mã nguồn mở lâu đời được viết bằng PHP, được các nhóm phần mềm sử dụng để ghi lại lỗi, quản lý yêu cầu tính năng và điều phối công việc trên nhiều dự án. Được xây dựng dựa trên các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh, quyền truy cập chi tiết cho từng dự án và thông báo qua email, nó tập trung vào kỷ luật quản lý vấn đề mà không bị cồng kềnh bởi các bộ phần mềm quản lý dự án đầy đủ.
Tự host MantisBT giúp giữ các lỗi được báo cáo, tệp đính kèm và thảo luận nội bộ trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — điều cần thiết đối với các tổ chức có báo cáo lỗi chứa các bước tái tạo, dữ liệu khách hàng hoặc mã độc quyền. Triển khai này đi kèm với MariaDB để có lịch sử vấn đề bền vững và loại bỏ chi phí cấp phép theo người dùng mà nhiều công cụ theo dõi lỗi thương mại tính phí.
Các tính năng chính của MantisBT
Quy trình làm việc tùy chỉnh
Xác định các chuyển đổi trạng thái, trạng thái giải quyết và quy tắc truy cập cho từng dự án để công cụ theo dõi phản ánh cách mỗi nhóm thực sự di chuyển công việc từ báo cáo đến giải quyết.
Quyền hạn chi tiết
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò ở cấp độ dự án, danh mục và trường đảm bảo rằng các vấn đề nhạy cảm chỉ hiển thị với những người cần xem chúng.
Thông báo email
Các quy tắc email tùy chỉnh thông báo cho người báo cáo, người xử lý và người theo dõi khi các vấn đề thay đổi trạng thái, đảm bảo không có lỗi hoặc yêu cầu tính năng nào bị bỏ sót.
Trường tùy chỉnh và bộ lọc
Thêm các trường tùy chỉnh tùy ý vào các vấn đề và lưu các bộ lọc phức tạp dưới dạng các chế độ xem được đặt tên để phân loại hàng nghìn báo cáo mà không làm mất ngữ cảnh.
Kiến trúc cắm vào
Một hệ sinh thái plugin mở rộng giúp MantisBT có thêm tích hợp kiểm soát mã nguồn, các phương thức xác thực bổ sung và các tiện ích bổ sung báo cáo.
REST và SOAP APIs
Cả giao diện REST và SOAP đều cho phép bạn tạo tập lệnh tạo sự cố, tự động phân loại và tích hợp công cụ theo dõi với các CI pipelines hoặc công cụ bên ngoài.
Tại sao lại chạy MantisBT trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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