MantisBT (Mantis Bug Tracker) là một công cụ theo dõi lỗi mã nguồn mở lâu đời được viết bằng PHP, được các nhóm phần mềm sử dụng để ghi lại lỗi, quản lý yêu cầu tính năng và điều phối công việc trên nhiều dự án. Được xây dựng dựa trên các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh, quyền truy cập chi tiết cho từng dự án và thông báo qua email, nó tập trung vào kỷ luật quản lý vấn đề mà không bị cồng kềnh bởi các bộ phần mềm quản lý dự án đầy đủ.

Tự host MantisBT giúp giữ các lỗi được báo cáo, tệp đính kèm và thảo luận nội bộ trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — điều cần thiết đối với các tổ chức có báo cáo lỗi chứa các bước tái tạo, dữ liệu khách hàng hoặc mã độc quyền. Triển khai này đi kèm với MariaDB để có lịch sử vấn đề bền vững và loại bỏ chi phí cấp phép theo người dùng mà nhiều công cụ theo dõi lỗi thương mại tính phí.