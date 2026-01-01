Giảm giá lên đến 69% cho MantisBT

Triển khai MantisBT chỉ với một cú nhấp chuột.

Công cụ theo dõi lỗi mã nguồn mở dành cho các đội ngũ phần mềm để ghi nhận lỗi, quản lý yêu cầu tính năng và điều phối quy trình làm việc của dự án.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai MantisBT chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho MantisBT

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với MantisBT

MantisBT (Mantis Bug Tracker) là một công cụ theo dõi lỗi mã nguồn mở lâu đời được viết bằng PHP, được các nhóm phần mềm sử dụng để ghi lại lỗi, quản lý yêu cầu tính năng và điều phối công việc trên nhiều dự án. Được xây dựng dựa trên các quy trình làm việc có thể tùy chỉnh, quyền truy cập chi tiết cho từng dự án và thông báo qua email, nó tập trung vào kỷ luật quản lý vấn đề mà không bị cồng kềnh bởi các bộ phần mềm quản lý dự án đầy đủ.

Tự host MantisBT giúp giữ các lỗi được báo cáo, tệp đính kèm và thảo luận nội bộ trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát — điều cần thiết đối với các tổ chức có báo cáo lỗi chứa các bước tái tạo, dữ liệu khách hàng hoặc mã độc quyền. Triển khai này đi kèm với MariaDB để có lịch sử vấn đề bền vững và loại bỏ chi phí cấp phép theo người dùng mà nhiều công cụ theo dõi lỗi thương mại tính phí.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của MantisBT

Quy trình làm việc tùy chỉnh

Xác định các chuyển đổi trạng thái, trạng thái giải quyết và quy tắc truy cập cho từng dự án để công cụ theo dõi phản ánh cách mỗi nhóm thực sự di chuyển công việc từ báo cáo đến giải quyết.

Quyền hạn chi tiết

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò ở cấp độ dự án, danh mục và trường đảm bảo rằng các vấn đề nhạy cảm chỉ hiển thị với những người cần xem chúng.

Thông báo email

Các quy tắc email tùy chỉnh thông báo cho người báo cáo, người xử lý và người theo dõi khi các vấn đề thay đổi trạng thái, đảm bảo không có lỗi hoặc yêu cầu tính năng nào bị bỏ sót.

Trường tùy chỉnh và bộ lọc

Thêm các trường tùy chỉnh tùy ý vào các vấn đề và lưu các bộ lọc phức tạp dưới dạng các chế độ xem được đặt tên để phân loại hàng nghìn báo cáo mà không làm mất ngữ cảnh.

Kiến trúc cắm vào

Một hệ sinh thái plugin mở rộng giúp MantisBT có thêm tích hợp kiểm soát mã nguồn, các phương thức xác thực bổ sung và các tiện ích bổ sung báo cáo.

REST và SOAP APIs

Cả giao diện REST và SOAP đều cho phép bạn tạo tập lệnh tạo sự cố, tự động phân loại và tích hợp công cụ theo dõi với các CI pipelines hoặc công cụ bên ngoài.

Tại sao lại chạy MantisBT trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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