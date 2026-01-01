Statistics for Strava là một bảng điều khiển phân tích tự lưu trữ, lấy toàn bộ lịch sử hoạt động Strava của bạn và hiển thị dưới dạng biểu đồ tương tác, bản đồ nhiệt địa lý, báo cáo sử dụng thiết bị, phân tích phân đoạn và đánh giá hàng năm — tất cả được lưu trữ cục bộ trên máy chủ của riêng bạn. Không giống như ứng dụng Strava chính thức, nó không bao giờ làm mất dữ liệu lịch sử đằng sau tường phí và trao cho bạn toàn quyền sở hữu hồ sơ thể thao của mình.

Thiết lập yêu cầu một ứng dụng Strava API (miễn phí để tạo) và một luồng ủy quyền OAuth một lần để tạo refresh token. Sau khi kết nối, daemon nền tự động nhập các hoạt động mới và giữ cho bảng điều khiển của bạn luôn cập nhật. Cần có tài khoản Strava để sử dụng ứng dụng này.