Triển khai thống kê cho Strava chỉ với một cú nhấp chuột.
Bảng điều khiển phân tích thể thao cá nhân tự lưu trữ, biến các hoạt động Strava của bạn thành các số liệu thống kê chi tiết, biểu đồ và bản đồ nhiệt.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Statistics for Strava
Statistics for Strava là một bảng điều khiển phân tích tự lưu trữ, lấy toàn bộ lịch sử hoạt động Strava của bạn và hiển thị dưới dạng biểu đồ tương tác, bản đồ nhiệt địa lý, báo cáo sử dụng thiết bị, phân tích phân đoạn và đánh giá hàng năm — tất cả được lưu trữ cục bộ trên máy chủ của riêng bạn. Không giống như ứng dụng Strava chính thức, nó không bao giờ làm mất dữ liệu lịch sử đằng sau tường phí và trao cho bạn toàn quyền sở hữu hồ sơ thể thao của mình.
Thiết lập yêu cầu một ứng dụng Strava API (miễn phí để tạo) và một luồng ủy quyền OAuth một lần để tạo refresh token. Sau khi kết nối, daemon nền tự động nhập các hoạt động mới và giữ cho bảng điều khiển của bạn luôn cập nhật. Cần có tài khoản Strava để sử dụng ứng dụng này.
Các tính năng chính của Statistics for Strava
Trang tổng quan phân tích hoạt động
Thống kê toàn diện với biểu đồ tương tác bao gồm tổng số, xu hướng, kỷ lục cá nhân và khối lượng tập luyện trên tất cả các loại hoạt động.
Bản đồ nhiệt địa lý
Trực quan hóa các điểm nóng hoạt động trên bản đồ nhiệt địa lý hiển thị tất cả các tuyến đường đã ghi lại để tiết lộ các khu vực tập luyện yêu thích của bạn.
Theo dõi Thiết bị và Bảo trì
Theo dõi quãng đường và giờ sử dụng của xe đạp, giày và thiết bị, đồng thời lên lịch bảo trì để biết khi nào cần bảo dưỡng.
Lịch sử phân đoạn và nỗ lực
Duyệt qua tất cả nỗ lực phân đoạn Strava, kỷ lục cá nhân và sự tiến bộ theo thời gian cho mỗi phân đoạn bạn đã đạp xe hoặc chạy bộ.
Strava Nhìn lại
Trải nghiệm tổng kết cuối năm hàng năm, nêu bật những thành tựu lớn nhất, các hoạt động dài nhất và các cột mốc thể chất của bạn trong năm.
Trợ lý tập luyện AI
Phân tích dữ liệu đào tạo của bạn được hỗ trợ bởi AI (tùy chọn) với những hiểu biết sâu sắc và đề xuất, có thể kết nối với OpenAI, Anthropic hoặc một mô hình Ollama cục bộ.
Tại sao lại chạy Statistics for Strava trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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