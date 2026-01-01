Giảm giá lên đến 69% cho Statistics for Strava

Triển khai thống kê cho Strava chỉ với một cú nhấp chuột.

Bảng điều khiển phân tích thể thao cá nhân tự lưu trữ, biến các hoạt động Strava của bạn thành các số liệu thống kê chi tiết, biểu đồ và bản đồ nhiệt.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai thống kê cho Strava chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho Statistics for Strava

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Statistics for Strava

Statistics for Strava là một bảng điều khiển phân tích tự lưu trữ, lấy toàn bộ lịch sử hoạt động Strava của bạn và hiển thị dưới dạng biểu đồ tương tác, bản đồ nhiệt địa lý, báo cáo sử dụng thiết bị, phân tích phân đoạn và đánh giá hàng năm — tất cả được lưu trữ cục bộ trên máy chủ của riêng bạn. Không giống như ứng dụng Strava chính thức, nó không bao giờ làm mất dữ liệu lịch sử đằng sau tường phí và trao cho bạn toàn quyền sở hữu hồ sơ thể thao của mình.

Thiết lập yêu cầu một ứng dụng Strava API (miễn phí để tạo) và một luồng ủy quyền OAuth một lần để tạo refresh token. Sau khi kết nối, daemon nền tự động nhập các hoạt động mới và giữ cho bảng điều khiển của bạn luôn cập nhật. Cần có tài khoản Strava để sử dụng ứng dụng này.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Statistics for Strava

Trang tổng quan phân tích hoạt động

Thống kê toàn diện với biểu đồ tương tác bao gồm tổng số, xu hướng, kỷ lục cá nhân và khối lượng tập luyện trên tất cả các loại hoạt động.

Bản đồ nhiệt địa lý

Trực quan hóa các điểm nóng hoạt động trên bản đồ nhiệt địa lý hiển thị tất cả các tuyến đường đã ghi lại để tiết lộ các khu vực tập luyện yêu thích của bạn.

Theo dõi Thiết bị và Bảo trì

Theo dõi quãng đường và giờ sử dụng của xe đạp, giày và thiết bị, đồng thời lên lịch bảo trì để biết khi nào cần bảo dưỡng.

Lịch sử phân đoạn và nỗ lực

Duyệt qua tất cả nỗ lực phân đoạn Strava, kỷ lục cá nhân và sự tiến bộ theo thời gian cho mỗi phân đoạn bạn đã đạp xe hoặc chạy bộ.

Strava Nhìn lại

Trải nghiệm tổng kết cuối năm hàng năm, nêu bật những thành tựu lớn nhất, các hoạt động dài nhất và các cột mốc thể chất của bạn trong năm.

Trợ lý tập luyện AI

Phân tích dữ liệu đào tạo của bạn được hỗ trợ bởi AI (tùy chọn) với những hiểu biết sâu sắc và đề xuất, có thể kết nối với OpenAI, Anthropic hoặc một mô hình Ollama cục bộ.

Tại sao lại chạy Statistics for Strava trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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