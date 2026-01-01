Triển khai Plausible Analytics với 1 nhấp.
Nền tảng phân tích web nhẹ, không dùng cookie, hoàn toàn tuân thủ GDPR và giữ tất cả dữ liệu khách truy cập trên máy chủ của riêng bạn.
Chọn gói VPS cho Plausible Analytics
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Plausible Analytics
Plausible Analytics là một giải pháp thay thế mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư cho Google Analytics, theo dõi các chỉ số website thiết yếu mà không cần cookie, thu thập dữ liệu cá nhân hoặc biểu ngữ đồng ý. Script theo dõi của nó nặng dưới 1 KB, nên hầu như không ảnh hưởng đến thời gian tải trang trong khi cung cấp một bảng điều khiển rõ ràng với tất cả thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập bạn cần.
Tự host Plausible trên VPS của bạn giữ mọi lượt xem trang và bản ghi sự kiện trên cơ sở hạ tầng của bạn mà không có quyền truy cập của bên thứ ba. Template này kết hợp ứng dụng Plausible với PostgreSQL cho siêu dữ liệu và ClickHouse cho các truy vấn phân tích hiệu suất cao, mang đến cho bạn một thiết lập hoàn chỉnh, sẵn sàng cho sản xuất, giữ lại dữ liệu vô thời hạn với chi phí cơ sở hạ tầng cố định.
Các tính năng chính của Plausible Analytics
Theo dõi không cookie
Đo lường lưu lượng truy cập mà không cần cookie hoặc các định danh cố định, vì vậy bạn không cần biểu ngữ đồng ý và vẫn tuân thủ GDPR và CCPA theo mặc định.
Tập lệnh dưới 1 KB
Script theo dõi nhỏ hơn hầu hết các hình ảnh, không gây ra độ trễ đáng kể nào khi tải trang trong khi vẫn thu thập tất cả các chỉ số cần thiết.
Dashboard thời gian thực
Xem số lượng khách truy cập trực tiếp cùng với xu hướng lịch sử, nguồn lưu lượng truy cập và các trang hàng đầu trong một bảng điều khiển duy nhất, dễ đọc.
Theo dõi Mục tiêu và Sự kiện
Theo dõi các chuyển đổi và sự kiện tùy chỉnh — gửi biểu mẫu, nhấp nút và liên kết ngoài — mà không cần viết mã phân tích phức tạp.
ClickHouse Công cụ phân tích
Lưu trữ cột ClickHouse cho phép truy vấn nhanh trên hàng triệu lượt xem trang, giúp bảng điều khiển tải tức thì ngay cả trên các trang web có lượng truy cập cao.
Tại sao lại chạy Plausible Analytics trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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