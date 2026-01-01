Plausible Analytics là một giải pháp thay thế mã nguồn mở, ưu tiên quyền riêng tư cho Google Analytics, theo dõi các chỉ số website thiết yếu mà không cần cookie, thu thập dữ liệu cá nhân hoặc biểu ngữ đồng ý. Script theo dõi của nó nặng dưới 1 KB, nên hầu như không ảnh hưởng đến thời gian tải trang trong khi cung cấp một bảng điều khiển rõ ràng với tất cả thông tin chi tiết về lưu lượng truy cập bạn cần.

Tự host Plausible trên VPS của bạn giữ mọi lượt xem trang và bản ghi sự kiện trên cơ sở hạ tầng của bạn mà không có quyền truy cập của bên thứ ba. Template này kết hợp ứng dụng Plausible với PostgreSQL cho siêu dữ liệu và ClickHouse cho các truy vấn phân tích hiệu suất cao, mang đến cho bạn một thiết lập hoàn chỉnh, sẵn sàng cho sản xuất, giữ lại dữ liệu vô thời hạn với chi phí cơ sở hạ tầng cố định.