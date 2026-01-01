Sshwifty là một client SSH và Telnet nền web tự host, biến bất kỳ trình trình duyệt hiện đại nào thành một terminal đầy đủ chức năng để truy cập máy chủ từ xa. Nó hỗ trợ xác thực bằng mật khẩu SSH, khóa công khai và tương tác bàn phím cùng với Telnet thuần túy, loại bỏ nhu cầu cài đặt hoặc cấu hình các client gốc trên mọi máy trạm.

Tự host Sshwifty trên một VPS cung cấp cho một nhóm một điểm truy cập chung duy nhất để quản lý các máy từ xa từ bất cứ đâu — điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay công ty bị khóa hoặc ki-ốt — đồng thời giữ quyền truy cập được kiểm soát bằng một khóa chia sẻ. Quản trị viên có thể định nghĩa trước các cài đặt máy chủ, hạn chế kết nối đến các mục tiêu được phê duyệt và kiểm tra lưu lượng truy cập thông qua các hook phía máy chủ mà không làm lộ các cổng SSH ra internet công cộng.