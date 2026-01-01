Triển khai Sshwifty với 1 nhấp.
Máy khách SSH và Telnet dựa trên trình duyệt cho phép bạn truy cập máy chủ từ xa từ bất kỳ trình duyệt web nào mà không cần cài đặt máy khách cục bộ.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Sshwifty
Sshwifty là một client SSH và Telnet nền web tự host, biến bất kỳ trình trình duyệt hiện đại nào thành một terminal đầy đủ chức năng để truy cập máy chủ từ xa. Nó hỗ trợ xác thực bằng mật khẩu SSH, khóa công khai và tương tác bàn phím cùng với Telnet thuần túy, loại bỏ nhu cầu cài đặt hoặc cấu hình các client gốc trên mọi máy trạm.
Tự host Sshwifty trên một VPS cung cấp cho một nhóm một điểm truy cập chung duy nhất để quản lý các máy từ xa từ bất cứ đâu — điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay công ty bị khóa hoặc ki-ốt — đồng thời giữ quyền truy cập được kiểm soát bằng một khóa chia sẻ. Quản trị viên có thể định nghĩa trước các cài đặt máy chủ, hạn chế kết nối đến các mục tiêu được phê duyệt và kiểm tra lưu lượng truy cập thông qua các hook phía máy chủ mà không làm lộ các cổng SSH ra internet công cộng.
Các tính năng chính của Sshwifty
SSH và Telnet
Kết nối với máy chủ SSH bằng mật khẩu, khóa công khai hoặc xác thực tương tác bàn phím, và truy cập các máy chủ Telnet cũ từ cùng một giao diện.
Không cần cài đặt ứng dụng khách
Chạy hoàn toàn trong trình duyệt để người dùng truy cập các máy từ xa từ điện thoại, máy tính bảng hoặc máy trạm bị khóa mà không cần cài đặt phần mềm terminal gốc.
Cài đặt trước kết nối
Quản trị viên định nghĩa các cài đặt sẵn máy chủ có thể tái sử dụng với thông tin xác thực được nhúng, nhờ đó người dùng chỉ kết nối đến các máy chủ đã được phê duyệt trước từ một danh sách chọn lọc.
Hooks phía máy chủ
Các quy trình bên ngoài có thể được gọi trước mỗi kết nối để thực thi xác thực tùy chỉnh, ghi nhật ký hoặc kiểm tra mà không cần sửa đổi máy khách.
Khóa truy cập đơn
Bảo vệ giao diện web bằng một khóa chia sẻ duy nhất được cấu hình khi triển khai để chỉ những người dùng được ủy quyền truy cập màn hình kết nối.
Tại sao lại chạy Sshwifty trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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