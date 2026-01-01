Mylar3 là phiên bản fork Python 3 được duy trì tích cực của Mylar — một trình tải xuống truyện tranh tự động và quản lý thư viện theo dõi các bộ truyện, xếp hàng các số mới khi chúng được phát hành, chuyển các bản tải xuống cho máy khách hiện có của bạn và xử lý hậu kỳ các tệp CBR/CBZ thành một thư viện gọn gàng. Nó giao tiếp với SABnzbd, NZBGet và nhiều máy khách torrent bao gồm qBittorrent, Transmission, Deluge và rTorrent.

Tự host Mylar3 trên VPS của riêng bạn giúp giữ danh sách đọc, hàng đợi theo dõi và thông tin đăng nhập máy khách tải xuống của bạn bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì một dịch vụ SaaS. Kết hợp với một trình đọc truyện tranh như Komga hoặc Kavita, việc triển khai trở thành một ngăn xếp Plex-style cá nhân cho truyện tranh — tự động tìm nạp các số mới vào một thư viện mà người đọc trên thiết bị di động và máy tính để bàn có thể truy cập từ mọi nơi.