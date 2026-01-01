Triển khai Mylar3 với cài đặt một cú nhấp.
Trình tải truyện tranh và quản lý thư viện tự host, tự động theo dõi các số mới từ các nguồn NZB và torrent.
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Những gì bạn có thể xây dựng với Mylar3
Mylar3 là phiên bản fork Python 3 được duy trì tích cực của Mylar — một trình tải xuống truyện tranh tự động và quản lý thư viện theo dõi các bộ truyện, xếp hàng các số mới khi chúng được phát hành, chuyển các bản tải xuống cho máy khách hiện có của bạn và xử lý hậu kỳ các tệp CBR/CBZ thành một thư viện gọn gàng. Nó giao tiếp với SABnzbd, NZBGet và nhiều máy khách torrent bao gồm qBittorrent, Transmission, Deluge và rTorrent.
Tự host Mylar3 trên VPS của riêng bạn giúp giữ danh sách đọc, hàng đợi theo dõi và thông tin đăng nhập máy khách tải xuống của bạn bên trong cơ sở hạ tầng của bạn thay vì một dịch vụ SaaS. Kết hợp với một trình đọc truyện tranh như Komga hoặc Kavita, việc triển khai trở thành một ngăn xếp Plex-style cá nhân cho truyện tranh — tự động tìm nạp các số mới vào một thư viện mà người đọc trên thiết bị di động và máy tính để bàn có thể truy cập từ mọi nơi.
Các tính năng chính của Mylar3
Danh sách theo dõi series
Theo dõi các series đang diễn ra, các số riêng lẻ, các cốt truyện và các ấn phẩm một kỳ để các bản phát hành mới được xếp hàng tự động ngay khi chúng có sẵn.
NZB và torrent client
Chuyển giao các bản tải xuống cho SABnzbd, NZBGet, qBittorrent, Transmission, Deluge, rTorrent và các client khác thông qua các API tiêu chuẩn của chúng.
Tích hợp Indexer
Tìm kiếm trên các trình lập chỉ mục Newznab/Torznab, nhà cung cấp DDL công khai và các nguồn cấp dữ liệu RSS có thể cấu hình để tìm từng vấn đề được theo dõi.
Xử lý hậu kỳ thư viện
Đổi tên, di chuyển và gắn thẻ các tệp đã tải xuống vào một cấu trúc thư mục gọn gàng (CBR/CBZ) phù hợp cho Komga, Kavita, ComicRack và các ứng dụng khác.
ComicVine metadata
Kéo ảnh bìa, số phát hành và siêu dữ liệu nhà xuất bản từ ComicVine để thư viện luôn nhất quán và được gắn thẻ tốt.
Bộ lập lịch nền
Chạy các kiểm tra định kỳ liên tục để tìm các vấn đề mới, dữ liệu bổ sung bị thiếu và các tác vụ đổi tên để thư viện cập nhật mà không cần can thiệp thủ công.
Tại sao lại chạy Mylar3 trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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