Papermerge là một hệ thống quản lý tài liệu mã nguồn mở được thiết kế để biến tài liệu giấy tờ vật lý thành một kho lưu trữ kỹ thuật số có thể tìm kiếm và sắp xếp. Tải lên các tệp PDF hoặc hình ảnh đã quét và Papermerge tự động trích xuất văn bản thông qua OCR, giúp mọi hóa đơn, hợp đồng và biên lai có thể tìm thấy ngay lập tức theo nội dung. Tổ chức dựa trên thẻ, hệ thống phân cấp thư mục và các trường siêu dữ liệu tùy chỉnh giúp bạn kiểm soát chi tiết cách tài liệu được cấu trúc và truy xuất. Hỗ trợ đa người dùng với quyền dựa trên vai trò giúp nó phù hợp cho cả các doanh nghiệp nhỏ và các hoạt động chuyên nghiệp.

Tự lưu trữ Papermerge trên VPS của riêng bạn có nghĩa là các hồ sơ tài chính nhạy cảm, tài liệu pháp lý và tệp cá nhân không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Bạn tránh được phí lưu trữ đám mây hàng tháng trong khi có được dung lượng tài liệu không giới hạn, khả năng thực thi các chính sách lưu giữ tùy chỉnh và sự linh hoạt để tích hợp với các quy trình làm việc hiện có thông qua REST API của Papermerge.