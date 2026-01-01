Triển khai Papermerge chỉ với một nhấp.
Hệ thống quản lý tài liệu mã nguồn mở với OCR tự động, tìm kiếm toàn văn và tổ chức theo thẻ cho tất cả các tài liệu giấy đã quét của bạn.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Papermerge
Papermerge là một hệ thống quản lý tài liệu mã nguồn mở được thiết kế để biến tài liệu giấy tờ vật lý thành một kho lưu trữ kỹ thuật số có thể tìm kiếm và sắp xếp. Tải lên các tệp PDF hoặc hình ảnh đã quét và Papermerge tự động trích xuất văn bản thông qua OCR, giúp mọi hóa đơn, hợp đồng và biên lai có thể tìm thấy ngay lập tức theo nội dung. Tổ chức dựa trên thẻ, hệ thống phân cấp thư mục và các trường siêu dữ liệu tùy chỉnh giúp bạn kiểm soát chi tiết cách tài liệu được cấu trúc và truy xuất. Hỗ trợ đa người dùng với quyền dựa trên vai trò giúp nó phù hợp cho cả các doanh nghiệp nhỏ và các hoạt động chuyên nghiệp.
Tự lưu trữ Papermerge trên VPS của riêng bạn có nghĩa là các hồ sơ tài chính nhạy cảm, tài liệu pháp lý và tệp cá nhân không bao giờ rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Bạn tránh được phí lưu trữ đám mây hàng tháng trong khi có được dung lượng tài liệu không giới hạn, khả năng thực thi các chính sách lưu giữ tùy chỉnh và sự linh hoạt để tích hợp với các quy trình làm việc hiện có thông qua REST API của Papermerge.
Các tính năng chính của Papermerge
Trích xuất OCR tự động
Papermerge trích xuất văn bản có thể tìm kiếm từ các tệp PDF và hình ảnh được quét tự động khi tải lên, biến một chồng tài liệu giấy đã quét thành một cơ sở dữ liệu có thể truy vấn được.
Tìm kiếm toàn văn
Tìm kiếm trên toàn bộ nội dung và siêu dữ liệu của mọi tài liệu trong kho lưu trữ của bạn, với các bộ lọc theo ngày, thẻ và trường tùy chỉnh để truy xuất chính xác.
Tổ chức thẻ và thư mục
Kết hợp cấu trúc thư mục phân cấp với thẻ linh hoạt và trường siêu dữ liệu tùy chỉnh để xây dựng một cấu trúc tổ chức phù hợp với cách thức hoạt động thực tế của doanh nghiệp bạn.
Quyền truy cập đa người dùng
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò cho phép các nhóm chia sẻ một kho lưu trữ tài liệu duy nhất trong khi vẫn giữ các tệp nhạy cảm chỉ hiển thị với người dùng được ủy quyền.
Thao tác trang PDF
Hợp nhất, tách và sắp xếp lại các trang PDF trực tiếp trong Papermerge, loại bỏ nhu cầu sử dụng trình chỉnh sửa PDF riêng biệt khi dọn dẹp các tài liệu đã quét.
Tại sao lại chạy Papermerge trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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