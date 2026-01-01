Mathesar là một ứng dụng web mã nguồn mở cung cấp giao diện dạng bảng tính trên bất kỳ cơ sở dữ liệu PostgreSQL nào. Thay vì thay thế cơ sở dữ liệu của bạn, nó kết nối trực tiếp bằng cách sử dụng các vai trò và quyền gốc của PostgreSQL, để mỗi người dùng thấy chính xác dữ liệu mà họ được phép truy cập — mà không cần lớp nhận dạng riêng biệt.

Tự host Mathesar giúp dữ liệu của bạn nằm trong tầm kiểm soát đồng thời cung cấp cho các thành viên nhóm không chuyên về kỹ thuật một cách để truy vấn, lọc và chỉnh sửa bản ghi thông qua giao diện lưới quen thuộc. Các nhà phát triển vẫn giữ quyền truy cập đầy đủ vào lược đồ Postgres cơ bản, có nghĩa là Mathesar hoạt động cùng với các công cụ hiện có của bạn thay vì thay thế chúng.