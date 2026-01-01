Triển khai Mathesar với 1 nhấp.
Giao diện kiểu bảng tính mã nguồn mở để khám phá và chỉnh sửa cơ sở dữ liệu PostgreSQL mà không cần viết SQL.
Chọn gói VPS cho Mathesar
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Mathesar
Mathesar là một ứng dụng web mã nguồn mở cung cấp giao diện dạng bảng tính trên bất kỳ cơ sở dữ liệu PostgreSQL nào. Thay vì thay thế cơ sở dữ liệu của bạn, nó kết nối trực tiếp bằng cách sử dụng các vai trò và quyền gốc của PostgreSQL, để mỗi người dùng thấy chính xác dữ liệu mà họ được phép truy cập — mà không cần lớp nhận dạng riêng biệt.
Tự host Mathesar giúp dữ liệu của bạn nằm trong tầm kiểm soát đồng thời cung cấp cho các thành viên nhóm không chuyên về kỹ thuật một cách để truy vấn, lọc và chỉnh sửa bản ghi thông qua giao diện lưới quen thuộc. Các nhà phát triển vẫn giữ quyền truy cập đầy đủ vào lược đồ Postgres cơ bản, có nghĩa là Mathesar hoạt động cùng với các công cụ hiện có của bạn thay vì thay thế chúng.
Các tính năng chính của Mathesar
Chỉnh sửa kiểu bảng tính
Duyệt, lọc, sắp xếp và chỉnh sửa các hàng trong bất kỳ bảng nào thông qua một lưới quen thuộc — không cần SQL hoặc ứng dụng khách cơ sở dữ liệu.
Trình tạo truy vấn trực quan
Xây dựng các truy vấn với các phép nối, tổng hợp và bộ lọc thông qua giao diện điểm và nhấp luôn đồng bộ với lược đồ Postgres của bạn.
Kiểm soát truy cập gốc
Mathesar sử dụng các vai trò và quyền PostgreSQL thực, vì vậy những gì người dùng có thể xem và chỉnh sửa luôn được điều chỉnh bởi các quy tắc bảo mật riêng của cơ sở dữ liệu của bạn.
Nhập và xuất CSV
Tải lên tệp CSV hoặc TSV trực tiếp vào bảng, hoặc xuất bất kỳ chế độ xem nào ra bảng tính để phân tích ngoại tuyến.
Biểu mẫu dữ liệu có thể chia sẻ
Tạo các biểu mẫu nhập liệu đơn giản cho phép cộng tác viên thêm hàng vào bảng mà không làm lộ giao diện cơ sở dữ liệu đầy đủ.
Tại sao lại chạy Mathesar trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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