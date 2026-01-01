Tyk Gateway là một API Gateway mã nguồn mở hoàn toàn, quản lý xác thực, giới hạn tốc độ, hạn ngạch và chuyển đổi yêu cầu cho các dịch vụ backend của bạn. Được cấp phép theo Giấy phép Công cộng Mozilla 2.0, mọi tính năng của gateway đều có sẵn mà không cần khóa cấp phép — OAuth 2.0, xác thực JWT, proxy GraphQL và hỗ trợ plugin đều được bao gồm trong bản dựng mã nguồn mở.

Redis là phần phụ thuộc duy nhất, cung cấp bộ nhớ phiên phân tán và bộ đếm giới hạn tốc độ. Cấu hình được xử lý thông qua REST management API, giúp Tyk tương thích với các quy trình làm việc infrastructure-as-code và CI/CD pipelines. Tự host giữ tất cả lưu lượng API, thông tin xác thực và dữ liệu sử dụng trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn.