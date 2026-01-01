Triển khai Tyk Gateway với 1 nhấp cài đặt.
Cổng API mã nguồn mở để bảo mật, quản lý và giám sát các API REST, GraphQL và gRPC mà không cần cấp phép trả phí hoặc tường phí tính năng.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Tyk Gateway
Tyk Gateway là một API Gateway mã nguồn mở hoàn toàn, quản lý xác thực, giới hạn tốc độ, hạn ngạch và chuyển đổi yêu cầu cho các dịch vụ backend của bạn. Được cấp phép theo Giấy phép Công cộng Mozilla 2.0, mọi tính năng của gateway đều có sẵn mà không cần khóa cấp phép — OAuth 2.0, xác thực JWT, proxy GraphQL và hỗ trợ plugin đều được bao gồm trong bản dựng mã nguồn mở.
Redis là phần phụ thuộc duy nhất, cung cấp bộ nhớ phiên phân tán và bộ đếm giới hạn tốc độ. Cấu hình được xử lý thông qua REST management API, giúp Tyk tương thích với các quy trình làm việc infrastructure-as-code và CI/CD pipelines. Tự host giữ tất cả lưu lượng API, thông tin xác thực và dữ liệu sử dụng trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn.
Các tính năng chính của Tyk Gateway
Middleware xác thực
Bảo vệ API bằng OAuth 2.0, JWT, chữ ký HMAC, Basic Auth, TLS lẫn nhau hoặc khóa API — không yêu cầu mã xác thực tùy chỉnh.
Hạn chế tốc độ và hạn mức
Áp dụng giới hạn tốc độ và hạn mức sử dụng theo từng người dùng, từng ứng dụng hoặc từng chính sách để ngăn chặn lạm dụng và đảm bảo quyền truy cập công bằng.
Hỗ trợ đa giao thức
Định tuyến các API REST, GraphQL, gRPC, TCP và WebSocket thông qua một cổng duy nhất với khả năng chuyển đổi và ủy quyền nhận biết giao thức.
Yêu cầu chuyển đổi
Viết lại URL, chèn hoặc loại bỏ tiêu đề, sửa đổi nội dung yêu cầu và phản hồi, và chuyển đổi giữa SOAP và GraphQL ngay lập tức.
Cắm vào middleware
Mở rộng hành vi cổng với logic tùy chỉnh được viết bằng JavaScript, Python, Go hoặc gRPC mà không cần sửa đổi cơ sở mã cốt lõi.
Tại sao lại chạy Tyk Gateway trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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