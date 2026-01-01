Giảm giá lên đến 69% cho Tyk Gateway

Triển khai Tyk Gateway với 1 nhấp cài đặt.

Cổng API mã nguồn mở để bảo mật, quản lý và giám sát các API REST, GraphQL và gRPC mà không cần cấp phép trả phí hoặc tường phí tính năng.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Tyk Gateway với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Tyk Gateway

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Tyk Gateway

Tyk Gateway là một API Gateway mã nguồn mở hoàn toàn, quản lý xác thực, giới hạn tốc độ, hạn ngạch và chuyển đổi yêu cầu cho các dịch vụ backend của bạn. Được cấp phép theo Giấy phép Công cộng Mozilla 2.0, mọi tính năng của gateway đều có sẵn mà không cần khóa cấp phép — OAuth 2.0, xác thực JWT, proxy GraphQL và hỗ trợ plugin đều được bao gồm trong bản dựng mã nguồn mở.

Redis là phần phụ thuộc duy nhất, cung cấp bộ nhớ phiên phân tán và bộ đếm giới hạn tốc độ. Cấu hình được xử lý thông qua REST management API, giúp Tyk tương thích với các quy trình làm việc infrastructure-as-code và CI/CD pipelines. Tự host giữ tất cả lưu lượng API, thông tin xác thực và dữ liệu sử dụng trong cơ sở hạ tầng của riêng bạn.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Tyk Gateway

Middleware xác thực

Bảo vệ API bằng OAuth 2.0, JWT, chữ ký HMAC, Basic Auth, TLS lẫn nhau hoặc khóa API — không yêu cầu mã xác thực tùy chỉnh.

Hạn chế tốc độ và hạn mức

Áp dụng giới hạn tốc độ và hạn mức sử dụng theo từng người dùng, từng ứng dụng hoặc từng chính sách để ngăn chặn lạm dụng và đảm bảo quyền truy cập công bằng.

Hỗ trợ đa giao thức

Định tuyến các API REST, GraphQL, gRPC, TCP và WebSocket thông qua một cổng duy nhất với khả năng chuyển đổi và ủy quyền nhận biết giao thức.

Yêu cầu chuyển đổi

Viết lại URL, chèn hoặc loại bỏ tiêu đề, sửa đổi nội dung yêu cầu và phản hồi, và chuyển đổi giữa SOAP và GraphQL ngay lập tức.

Cắm vào middleware

Mở rộng hành vi cổng với logic tùy chỉnh được viết bằng JavaScript, Python, Go hoặc gRPC mà không cần sửa đổi cơ sở mã cốt lõi.

Tại sao lại chạy Tyk Gateway trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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