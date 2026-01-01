Triển khai Dashy với cài đặt chỉ bằng một cú nhấp.
Bảng điều khiển tự lưu trữ có khả năng tùy chỉnh cao để sắp xếp tất cả các dịch vụ, dấu trang và tiện ích của bạn ở một nơi.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Dashy
Dashy là một dashboard cá nhân self-hosted cung cấp cho bạn một trang chủ đẹp mắt, có thể tùy chỉnh cho tất cả các services, applications và bookmarks của bạn. Với hàng trăm biểu tượng tích hợp sẵn, một hệ sinh thái widget mở rộng và trình chỉnh sửa configuration trực quan, bạn có thể xây dựng một giao diện tùy chỉnh mà không cần chỉnh sửa các tệp YAML. Kiểm tra trạng thái theo thời gian thực giám sát các services của bạn liên tục, để bạn luôn biết những gì đang hoạt động.
Self-hosting Dashy trên VPS của bạn có nghĩa là dashboard của bạn luôn có sẵn 24/7 từ mọi thiết bị, với tất cả dữ liệu configuration nằm dưới sự kiểm soát của bạn. Không có phí đăng ký, không giới hạn sử dụng và không có bên thứ ba nào truy cập vào infrastructure topology của bạn — chỉ là một điểm truy cập nhanh chóng, riêng tư đến mọi thứ bạn đang chạy.
Các tính năng chính của Dashy
Giám sát trạng thái dịch vụ
Liên tục kiểm tra xem dịch vụ của bạn có trực tuyến hay không và hiển thị các chỉ báo trạng thái trực tiếp để bạn có thể phát hiện sự cố ngừng hoạt động ngay lập tức.
Trình chỉnh sửa cấu hình trực quan
Chỉnh sửa bố cục, các phần và các mục của bảng điều khiển thông qua giao diện kéo và thả mà không cần chỉnh sửa các tệp cấu hình YAML.
Hệ sinh thái tiện ích phong phú
Thêm dự báo thời tiết, nguồn cấp dữ liệu RSS, thống kê hệ thống, đồng hồ và hàng chục widget khác để biến bảng điều khiển thành một trung tâm thông tin.
Thư viện icon phong phú
Bao gồm hơn 400 biểu tượng dịch vụ được cấu hình sẵn và hỗ trợ các biểu tượng tùy chỉnh, giúp bảng điều khiển của bạn nhất quán về mặt hình ảnh và dễ điều hướng.
Hỗ trợ đa trang
Tổ chức các dịch vụ trên nhiều trang và phần, giúp quản lý số lượng lớn ứng dụng một cách hiệu quả mà không gây lộn xộn.
Tại sao lại chạy Dashy trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
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