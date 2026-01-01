Dashy là một dashboard cá nhân self-hosted cung cấp cho bạn một trang chủ đẹp mắt, có thể tùy chỉnh cho tất cả các services, applications và bookmarks của bạn. Với hàng trăm biểu tượng tích hợp sẵn, một hệ sinh thái widget mở rộng và trình chỉnh sửa configuration trực quan, bạn có thể xây dựng một giao diện tùy chỉnh mà không cần chỉnh sửa các tệp YAML. Kiểm tra trạng thái theo thời gian thực giám sát các services của bạn liên tục, để bạn luôn biết những gì đang hoạt động.

Self-hosting Dashy trên VPS của bạn có nghĩa là dashboard của bạn luôn có sẵn 24/7 từ mọi thiết bị, với tất cả dữ liệu configuration nằm dưới sự kiểm soát của bạn. Không có phí đăng ký, không giới hạn sử dụng và không có bên thứ ba nào truy cập vào infrastructure topology của bạn — chỉ là một điểm truy cập nhanh chóng, riêng tư đến mọi thứ bạn đang chạy.