yt-dlp Web UI là giao diện người dùng trình duyệt hiệu suất cao và máy chủ JSON-RPC cho trình tải xuống yt-dlp phổ biến. Nó khai thác toàn bộ sức mạnh của yt-dlp thông qua giao diện web gọn gàng để bạn có thể xếp hàng tải xuống, theo dõi tiến độ theo thời gian thực, xem các buổi phát trực tiếp sắp tới và tải video từ YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud cùng hàng trăm trang web được hỗ trợ khác mà không cần chạm vào dòng lệnh.

Tự host nó trên VPS của bạn giải phóng bạn khỏi các trình cài đặt máy tính để bàn, các tiện ích mở rộng trình duyệt bị lỗi mỗi khi trang web thay đổi và các trình tải xuống trực tuyến có quảng cáo. Các tệp được lưu trực tiếp vào bộ nhớ máy chủ với băng thông trung tâm dữ liệu, máy chủ RPC cho phép bạn tự động hóa bằng tập lệnh và giới hạn hàng đợi tích hợp bảo vệ tài nguyên chia sẻ trên thiết bị.