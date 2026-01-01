Giảm giá lên đến 69% cho yt-dlp Web UI

Triển khai yt-dlp Web UI chỉ với một cú nhấp chuột.

Frontend web tự host và máy chủ RPC cho yt-dlp, tải xuống video và âm thanh từ hơn 1.000 trang web.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai yt-dlp Web UI chỉ với một cú nhấp chuột.

Chọn gói VPS cho yt-dlp Web UI

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với yt-dlp Web UI

yt-dlp Web UI là giao diện người dùng trình duyệt hiệu suất cao và máy chủ JSON-RPC cho trình tải xuống yt-dlp phổ biến. Nó khai thác toàn bộ sức mạnh của yt-dlp thông qua giao diện web gọn gàng để bạn có thể xếp hàng tải xuống, theo dõi tiến độ theo thời gian thực, xem các buổi phát trực tiếp sắp tới và tải video từ YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud cùng hàng trăm trang web được hỗ trợ khác mà không cần chạm vào dòng lệnh.

Tự host nó trên VPS của bạn giải phóng bạn khỏi các trình cài đặt máy tính để bàn, các tiện ích mở rộng trình duyệt bị lỗi mỗi khi trang web thay đổi và các trình tải xuống trực tuyến có quảng cáo. Các tệp được lưu trực tiếp vào bộ nhớ máy chủ với băng thông trung tâm dữ liệu, máy chủ RPC cho phép bạn tự động hóa bằng tập lệnh và giới hạn hàng đợi tích hợp bảo vệ tài nguyên chia sẻ trên thiết bị.

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Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của yt-dlp Web UI

Được cung cấp bởi yt-dlp

Được xây dựng trên yt-dlp, hỗ trợ tải xuống từ YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud và hơn một nghìn trang web video và âm thanh khác.

Hàng đợi thời gian thực

Theo dõi mọi lượt tải xuống đang hoạt động và đang chờ xử lý với tiến độ trực tiếp, ETA và cập nhật tốc độ được truyền qua WebSockets.

Lựa chọn định dạng

Chọn định dạng video và âm thanh chính xác, chỉ trích xuất âm thanh, ghi đè tên tệp đầu ra hoặc truyền các đối số yt-dlp tùy chỉnh an toàn cho mỗi lần tải xuống.

Máy chủ JSON-RPC

Một điểm cuối RPC có thể lập trình cho phép bạn kích hoạt tải xuống từ các tác vụ cron, tập lệnh hoặc ứng dụng khách của bên thứ ba mà không cần sử dụng giao diện người dùng.

Giới hạn đồng thời

Kích thước hàng đợi có thể cấu hình giúp kiểm soát các lượt tải xuống đồng thời để một danh sách phát lớn sẽ không làm cạn kiệt băng thông VPS hoặc I/O đĩa.

Xác thực dựa trên mã thông báo

Xác thực JWT tích hợp bảo vệ Web UI và các điểm cuối RPC đằng sau tên người dùng và mật khẩu được tạo.

Tại sao lại chạy yt-dlp Web UI trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

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