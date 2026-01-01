Triển khai yt-dlp Web UI chỉ với một cú nhấp chuột.
Frontend web tự host và máy chủ RPC cho yt-dlp, tải xuống video và âm thanh từ hơn 1.000 trang web.
Chọn gói VPS cho yt-dlp Web UI
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với yt-dlp Web UI
yt-dlp Web UI là giao diện người dùng trình duyệt hiệu suất cao và máy chủ JSON-RPC cho trình tải xuống yt-dlp phổ biến. Nó khai thác toàn bộ sức mạnh của yt-dlp thông qua giao diện web gọn gàng để bạn có thể xếp hàng tải xuống, theo dõi tiến độ theo thời gian thực, xem các buổi phát trực tiếp sắp tới và tải video từ YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud cùng hàng trăm trang web được hỗ trợ khác mà không cần chạm vào dòng lệnh.
Tự host nó trên VPS của bạn giải phóng bạn khỏi các trình cài đặt máy tính để bàn, các tiện ích mở rộng trình duyệt bị lỗi mỗi khi trang web thay đổi và các trình tải xuống trực tuyến có quảng cáo. Các tệp được lưu trực tiếp vào bộ nhớ máy chủ với băng thông trung tâm dữ liệu, máy chủ RPC cho phép bạn tự động hóa bằng tập lệnh và giới hạn hàng đợi tích hợp bảo vệ tài nguyên chia sẻ trên thiết bị.
Các tính năng chính của yt-dlp Web UI
Được cung cấp bởi yt-dlp
Được xây dựng trên yt-dlp, hỗ trợ tải xuống từ YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud và hơn một nghìn trang web video và âm thanh khác.
Hàng đợi thời gian thực
Theo dõi mọi lượt tải xuống đang hoạt động và đang chờ xử lý với tiến độ trực tiếp, ETA và cập nhật tốc độ được truyền qua WebSockets.
Lựa chọn định dạng
Chọn định dạng video và âm thanh chính xác, chỉ trích xuất âm thanh, ghi đè tên tệp đầu ra hoặc truyền các đối số yt-dlp tùy chỉnh an toàn cho mỗi lần tải xuống.
Máy chủ JSON-RPC
Một điểm cuối RPC có thể lập trình cho phép bạn kích hoạt tải xuống từ các tác vụ cron, tập lệnh hoặc ứng dụng khách của bên thứ ba mà không cần sử dụng giao diện người dùng.
Giới hạn đồng thời
Kích thước hàng đợi có thể cấu hình giúp kiểm soát các lượt tải xuống đồng thời để một danh sách phát lớn sẽ không làm cạn kiệt băng thông VPS hoặc I/O đĩa.
Xác thực dựa trên mã thông báo
Xác thực JWT tích hợp bảo vệ Web UI và các điểm cuối RPC đằng sau tên người dùng và mật khẩu được tạo.
Tại sao lại chạy yt-dlp Web UI trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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