Giảm giá lên đến 69% cho TeslaMate

Triển khai TeslaMate với một nhấp cài đặt.

Bộ ghi dữ liệu tự host cho chiếc Tesla của bạn, ghi lại mọi chuyến đi, lần sạc và số liệu thống kê chuyến đi với các bảng điều khiển Grafana đẹp mắt.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai TeslaMate với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho TeslaMate

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với TeslaMate

TeslaMate là một trình ghi dữ liệu mã nguồn mở dành cho chủ sở hữu Tesla, kết nối với Tesla API, liên tục thăm dò dữ liệu đo từ xa của xe bạn và lưu trữ mọi chuyến đi, lần sạc, cập nhật phần mềm và sự kiện không hoạt động vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Được xây dựng dựa trên một ứng dụng web Phoenix gọn gàng và một phiên bản Grafana chuyên dụng với hai tá bảng điều khiển được xây dựng sẵn, nó cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về lịch sử hiệu suất, sự xuống cấp của pin, chi phí sạc và thói quen lái xe mà ứng dụng Tesla không hiển thị.

Tự host TeslaMate trên VPS của bạn giúp giữ riêng tư mọi km dữ liệu lái xe — không có dịch vụ phân tích của bên thứ ba nào thu thập vị trí chuyến đi, lịch sử sạc hoặc kiểu thức dậy của bạn. PostgreSQL, Grafana và MQTT broker đi kèm chạy hoàn toàn trên VPS của bạn, và bạn đăng nhập vào TeslaMate một lần bằng tài khoản Tesla của mình để bắt đầu thu thập dữ liệu.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của TeslaMate

Ghi nhật ký lái xe và sạc

Việc thu thập dữ liệu liên tục ghi lại mọi chuyến đi, phiên sạc, cập nhật phần mềm và sự kiện đỗ xe với dấu thời gian bắt đầu và kết thúc, cùng vị trí chính xác.

Các bảng điều khiển Grafana được xây dựng sẵn

Hai tá bảng điều khiển có sẵn trực quan hóa hiệu suất, phạm vi hoạt động, chi phí sạc, mòn lốp và suy giảm pin — không yêu cầu thiết lập Grafana.

Chuyến đi và phân giải địa chỉ

Định vị địa lý ngược chuyển đổi tọa độ GPS thô thành địa chỉ có tên để lịch sử chuyến đi hiển thị cho bạn tên địa điểm thực tế, chứ không phải tọa độ.

Theo dõi tình trạng pin

Biểu đồ suy giảm pin dài hạn và dự đoán mức độ mất dung lượng giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc thay thế hoặc yêu cầu bảo hành.

Báo cáo chi phí tính phí

Cấu hình biểu phí theo địa điểm để tính toán chi phí sạc chính xác cho mỗi phiên, ước tính hóa đơn hàng tháng và khoản tiết kiệm so với xăng.

Tích hợp MQTT

Trạng thái xe trực tiếp được công bố qua MQTT tích hợp với Home Assistant, openHAB, hoặc bất kỳ nền tảng tự động hóa nhà thông minh nào hỗ trợ MQTT.

Tại sao lại chạy TeslaMate trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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