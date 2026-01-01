Triển khai TeslaMate với một nhấp cài đặt.
Bộ ghi dữ liệu tự host cho chiếc Tesla của bạn, ghi lại mọi chuyến đi, lần sạc và số liệu thống kê chuyến đi với các bảng điều khiển Grafana đẹp mắt.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với TeslaMate
TeslaMate là một trình ghi dữ liệu mã nguồn mở dành cho chủ sở hữu Tesla, kết nối với Tesla API, liên tục thăm dò dữ liệu đo từ xa của xe bạn và lưu trữ mọi chuyến đi, lần sạc, cập nhật phần mềm và sự kiện không hoạt động vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Được xây dựng dựa trên một ứng dụng web Phoenix gọn gàng và một phiên bản Grafana chuyên dụng với hai tá bảng điều khiển được xây dựng sẵn, nó cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về lịch sử hiệu suất, sự xuống cấp của pin, chi phí sạc và thói quen lái xe mà ứng dụng Tesla không hiển thị.
Tự host TeslaMate trên VPS của bạn giúp giữ riêng tư mọi km dữ liệu lái xe — không có dịch vụ phân tích của bên thứ ba nào thu thập vị trí chuyến đi, lịch sử sạc hoặc kiểu thức dậy của bạn. PostgreSQL, Grafana và MQTT broker đi kèm chạy hoàn toàn trên VPS của bạn, và bạn đăng nhập vào TeslaMate một lần bằng tài khoản Tesla của mình để bắt đầu thu thập dữ liệu.
Các tính năng chính của TeslaMate
Ghi nhật ký lái xe và sạc
Việc thu thập dữ liệu liên tục ghi lại mọi chuyến đi, phiên sạc, cập nhật phần mềm và sự kiện đỗ xe với dấu thời gian bắt đầu và kết thúc, cùng vị trí chính xác.
Các bảng điều khiển Grafana được xây dựng sẵn
Hai tá bảng điều khiển có sẵn trực quan hóa hiệu suất, phạm vi hoạt động, chi phí sạc, mòn lốp và suy giảm pin — không yêu cầu thiết lập Grafana.
Chuyến đi và phân giải địa chỉ
Định vị địa lý ngược chuyển đổi tọa độ GPS thô thành địa chỉ có tên để lịch sử chuyến đi hiển thị cho bạn tên địa điểm thực tế, chứ không phải tọa độ.
Theo dõi tình trạng pin
Biểu đồ suy giảm pin dài hạn và dự đoán mức độ mất dung lượng giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc thay thế hoặc yêu cầu bảo hành.
Báo cáo chi phí tính phí
Cấu hình biểu phí theo địa điểm để tính toán chi phí sạc chính xác cho mỗi phiên, ước tính hóa đơn hàng tháng và khoản tiết kiệm so với xăng.
Tích hợp MQTT
Trạng thái xe trực tiếp được công bố qua MQTT tích hợp với Home Assistant, openHAB, hoặc bất kỳ nền tảng tự động hóa nhà thông minh nào hỗ trợ MQTT.
Tại sao lại chạy TeslaMate trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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