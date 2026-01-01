TeslaMate là một trình ghi dữ liệu mã nguồn mở dành cho chủ sở hữu Tesla, kết nối với Tesla API, liên tục thăm dò dữ liệu đo từ xa của xe bạn và lưu trữ mọi chuyến đi, lần sạc, cập nhật phần mềm và sự kiện không hoạt động vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Được xây dựng dựa trên một ứng dụng web Phoenix gọn gàng và một phiên bản Grafana chuyên dụng với hai tá bảng điều khiển được xây dựng sẵn, nó cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về lịch sử hiệu suất, sự xuống cấp của pin, chi phí sạc và thói quen lái xe mà ứng dụng Tesla không hiển thị.

Tự host TeslaMate trên VPS của bạn giúp giữ riêng tư mọi km dữ liệu lái xe — không có dịch vụ phân tích của bên thứ ba nào thu thập vị trí chuyến đi, lịch sử sạc hoặc kiểu thức dậy của bạn. PostgreSQL, Grafana và MQTT broker đi kèm chạy hoàn toàn trên VPS của bạn, và bạn đăng nhập vào TeslaMate một lần bằng tài khoản Tesla của mình để bắt đầu thu thập dữ liệu.