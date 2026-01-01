Triển khai HuggingChat (Chat UI) với cài đặt một lần nhấp.
Giao diện trò chuyện SvelteKit mã nguồn mở hỗ trợ HuggingChat và kết nối với bất kỳ điểm cuối mô hình nào tương thích với OpenAI.
Chọn gói VPS cho HuggingChat (Chat UI)
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với HuggingChat (Chat UI)
HuggingChat (Chat UI) là cơ sở mã nguồn mở đằng sau huggingface.co/chat, được Hugging Face xây dựng như một giao diện người dùng (front-end) tinh tế, có thể tùy chỉnh thương hiệu cho các mô hình ngôn ngữ lớn. Không giống như các ứng dụng trò chuyện bị khóa nhà cung cấp, nó sử dụng giao thức OpenAI API, vì vậy cùng một triển khai có thể giao tiếp với Hugging Face Inference Providers router, OpenRouter, một máy chủ llama.cpp cục bộ, Ollama hoặc bất kỳ điểm cuối tương thích nào khác chỉ bằng cách thay đổi một URL và khóa.
Tự lưu trữ nó trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi cuộc trò chuyện, lệnh gọi công cụ MCP và tệp đã tải lên trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, đồng thời vẫn cấp cho bạn quyền truy cập vào hàng nghìn mô hình nguồn mở và độc quyền thông qua bất kỳ backend suy luận nào bạn muốn.
Các tính năng chính của HuggingChat (Chat UI)
Router tương thích OpenAI
Hướng tới Hugging Face router, OpenRouter, llama.cpp, Ollama hoặc bất kỳ URL nào tương thích với OpenAI và truy cập ngay lập tức toàn bộ danh mục mô hình của chúng.
Định tuyến đa kênh thông minh
Bộ định tuyến LLM tích hợp tự động chọn mô hình tốt nhất cho mỗi yêu cầu — đa phương thức, gọi công cụ hoặc mặc định — mà không làm lộ sự phức tạp cho người dùng cuối.
MCP gọi công cụ
Kết nối các máy chủ Giao thức Ngữ cảnh Mô hình để các cuộc trò chuyện có thể chạy tìm kiếm web, mã và các công cụ tùy chỉnh với kết quả được truyền trực tiếp trở lại cuộc trò chuyện.
Cuộc trò chuyện đa phương thức
Gửi hình ảnh, tệp đính kèm và đầu vào giọng nói đến các mô hình thị giác và mô hình kiểu Whisper hỗ trợ đầu vào đa phương thức thông qua nhà cung cấp bạn đã chọn.
Lịch sử trò chuyện liên tục
MongoDB đi kèm lưu trữ các cuộc trò chuyện, cài đặt và trợ lý theo từng người dùng, nhờ đó lịch sử vẫn còn sau khi khởi động lại và theo người dùng trên các thiết bị.
Tùy chỉnh thương hiệu
Ghi đè tên ứng dụng, mô tả và tài nguyên để phát hành một sản phẩm trò chuyện nội bộ mang thương hiệu đầy đủ cho nhóm hoặc khách hàng của bạn.
Tại sao lại chạy HuggingChat (Chat UI) trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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