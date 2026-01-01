HuggingChat (Chat UI) là cơ sở mã nguồn mở đằng sau huggingface.co/chat, được Hugging Face xây dựng như một giao diện người dùng (front-end) tinh tế, có thể tùy chỉnh thương hiệu cho các mô hình ngôn ngữ lớn. Không giống như các ứng dụng trò chuyện bị khóa nhà cung cấp, nó sử dụng giao thức OpenAI API, vì vậy cùng một triển khai có thể giao tiếp với Hugging Face Inference Providers router, OpenRouter, một máy chủ llama.cpp cục bộ, Ollama hoặc bất kỳ điểm cuối tương thích nào khác chỉ bằng cách thay đổi một URL và khóa.

Tự lưu trữ nó trên VPS của riêng bạn giúp giữ mọi cuộc trò chuyện, lệnh gọi công cụ MCP và tệp đã tải lên trên cơ sở hạ tầng mà bạn kiểm soát, đồng thời vẫn cấp cho bạn quyền truy cập vào hàng nghìn mô hình nguồn mở và độc quyền thông qua bất kỳ backend suy luận nào bạn muốn.