Giảm giá lên đến 69% cho Zen

Triển khai Zen với một cú nhấp cài đặt.

Ứng dụng ghi chú tự lưu trữ tối giản với hỗ trợ Markdown, tìm kiếm toàn văn bản BM25 và truy cập PWA ngoại tuyến.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Zen với một cú nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Zen

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 62%
KVM 2
587.900đ
223.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Zen

Zen là một ứng dụng ghi chú tự host tối giản, được xây dựng dưới dạng một tệp nhị phân Go nhẹ duy nhất, chỉ sử dụng khoảng 20MB bộ nhớ. Ghi chú được lưu trữ dưới dạng markdown trong SQLite với tính năng tìm kiếm toàn văn BM25, tổ chức theo thẻ, tô sáng cú pháp khối mã và phím tắt để điều hướng nhanh.

Tự host Zen trên một VPS giúp giữ tất cả ghi chú riêng tư trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không mất phí đồng bộ hóa đám mây hoặc quyền truy cập của bên thứ ba. Hỗ trợ PWA ngoại tuyến có nghĩa là ghi chú có thể truy cập được ngay cả khi không có kết nối internet, và dấu chân tài nguyên tối thiểu cho phép Zen chạy thoải mái cùng với các dịch vụ khác trên một VPS nhỏ.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Zen

Ghi chú Markdown

Viết ghi chú bằng Markdown tiêu chuẩn với hỗ trợ khối mã, phím tắt định dạng và chế độ xem trước gọn gàng.

Tìm kiếm toàn văn BM25

Tìm ghi chú ngay lập tức bằng tìm kiếm toàn văn bản được xếp hạng BM25, trả về các kết quả phù hợp nhất trước tiên.

Tổ chức thẻ

Sắp xếp ghi chú bằng thẻ để phân loại linh hoạt mà không cần cấu trúc thư mục cứng nhắc.

PWA ngoại tuyến

Cài đặt Zen dưới dạng Progressive Web App để truy cập ngoại tuyến vào ghi chú của bạn mà không cần kết nối internet.

Tối giản sử dụng tài nguyên

Được xây dựng dưới dạng một tệp nhị phân Go duy nhất sử dụng khoảng 20MB RAM, Zen hoạt động hiệu quả ngay cả trên các VPS nhỏ nhất cùng với các dịch vụ khác.

Tại sao lại chạy Zen trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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