Triển khai Zen với một cú nhấp cài đặt.
Ứng dụng ghi chú tự lưu trữ tối giản với hỗ trợ Markdown, tìm kiếm toàn văn bản BM25 và truy cập PWA ngoại tuyến.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Zen
Zen là một ứng dụng ghi chú tự host tối giản, được xây dựng dưới dạng một tệp nhị phân Go nhẹ duy nhất, chỉ sử dụng khoảng 20MB bộ nhớ. Ghi chú được lưu trữ dưới dạng markdown trong SQLite với tính năng tìm kiếm toàn văn BM25, tổ chức theo thẻ, tô sáng cú pháp khối mã và phím tắt để điều hướng nhanh.
Tự host Zen trên một VPS giúp giữ tất cả ghi chú riêng tư trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không mất phí đồng bộ hóa đám mây hoặc quyền truy cập của bên thứ ba. Hỗ trợ PWA ngoại tuyến có nghĩa là ghi chú có thể truy cập được ngay cả khi không có kết nối internet, và dấu chân tài nguyên tối thiểu cho phép Zen chạy thoải mái cùng với các dịch vụ khác trên một VPS nhỏ.
Các tính năng chính của Zen
Ghi chú Markdown
Viết ghi chú bằng Markdown tiêu chuẩn với hỗ trợ khối mã, phím tắt định dạng và chế độ xem trước gọn gàng.
Tìm kiếm toàn văn BM25
Tìm ghi chú ngay lập tức bằng tìm kiếm toàn văn bản được xếp hạng BM25, trả về các kết quả phù hợp nhất trước tiên.
Tổ chức thẻ
Sắp xếp ghi chú bằng thẻ để phân loại linh hoạt mà không cần cấu trúc thư mục cứng nhắc.
PWA ngoại tuyến
Cài đặt Zen dưới dạng Progressive Web App để truy cập ngoại tuyến vào ghi chú của bạn mà không cần kết nối internet.
Tối giản sử dụng tài nguyên
Được xây dựng dưới dạng một tệp nhị phân Go duy nhất sử dụng khoảng 20MB RAM, Zen hoạt động hiệu quả ngay cả trên các VPS nhỏ nhất cùng với các dịch vụ khác.
Tại sao lại chạy Zen trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
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