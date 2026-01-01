Zen là một ứng dụng ghi chú tự host tối giản, được xây dựng dưới dạng một tệp nhị phân Go nhẹ duy nhất, chỉ sử dụng khoảng 20MB bộ nhớ. Ghi chú được lưu trữ dưới dạng markdown trong SQLite với tính năng tìm kiếm toàn văn BM25, tổ chức theo thẻ, tô sáng cú pháp khối mã và phím tắt để điều hướng nhanh.

Tự host Zen trên một VPS giúp giữ tất cả ghi chú riêng tư trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn mà không mất phí đồng bộ hóa đám mây hoặc quyền truy cập của bên thứ ba. Hỗ trợ PWA ngoại tuyến có nghĩa là ghi chú có thể truy cập được ngay cả khi không có kết nối internet, và dấu chân tài nguyên tối thiểu cho phép Zen chạy thoải mái cùng với các dịch vụ khác trên một VPS nhỏ.