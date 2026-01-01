Triển khai Kimai với 1 nhấp.
Nền tảng theo dõi thời gian miễn phí và mã nguồn mở dành cho người làm tự do, các công ty và đội nhóm để ghi lại giờ làm việc có thể lập hóa đơn và tạo hóa đơn.
Chọn gói VPS cho Kimai
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Kimai
Kimai là một ứng dụng theo dõi thời gian mã nguồn mở hoàn thiện, cung cấp cho những người làm việc tự do, các công ty và doanh nghiệp một cách đáng tin cậy để ghi lại giờ làm việc có thể lập hóa đơn, quản lý dự án của khách hàng và tạo hóa đơn chính xác. Với giao diện web gọn gàng, hỗ trợ đa người dùng và quyền hạn dựa trên vai trò, nó có thể mở rộng từ một nhà phát triển độc lập theo dõi thời gian của riêng họ đến một công ty điều phối hàng chục thành viên nhóm trên nhiều khách hàng.
Không giống như các công cụ theo dõi thời gian SaaS tính phí theo từng chỗ ngồi, việc tự lưu trữ Kimai trên VPS của riêng bạn có nghĩa là không có chi phí đăng ký định kỳ và quyền sở hữu hoàn toàn hồ sơ thời gian cũng như dữ liệu thanh toán của bạn. Mẫu này bao gồm MySQL để lưu trữ bền vững, sẵn sàng cho sản xuất.
Các tính năng chính của Kimai
Theo dõi giờ tính phí
Bắt đầu và dừng bộ đếm thời gian hoặc nhập giờ thủ công cho bất kỳ khách hàng, dự án hoặc hoạt động nào để có hồ sơ thanh toán chính xác.
Tạo hóa đơn
Tạo hóa đơn trực tiếp từ các mục nhập thời gian đã theo dõi mà không cần xuất sang một công cụ riêng biệt.
Báo cáo chi tiết
Lọc báo cáo theo người dùng, dự án, khách hàng hoặc khoảng thời gian để hiểu rõ mức độ sử dụng và hỗ trợ lập hóa đơn cho khách hàng.
Khả năng mở rộng plugin
Mở rộng Kimai với các plugin cộng đồng cho các quy trình làm việc tùy chỉnh, tích hợp và các định dạng xuất bổ sung.
Tại sao lại chạy Kimai trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.
Khám phá thêm các ứng dụng để triển khai
AppFlowy
AppFlowy là không gian làm việc mã nguồn mở được hỗ trợ bởi AI và là giải pháp thay thế Notion