Kimai là một ứng dụng theo dõi thời gian mã nguồn mở hoàn thiện, cung cấp cho những người làm việc tự do, các công ty và doanh nghiệp một cách đáng tin cậy để ghi lại giờ làm việc có thể lập hóa đơn, quản lý dự án của khách hàng và tạo hóa đơn chính xác. Với giao diện web gọn gàng, hỗ trợ đa người dùng và quyền hạn dựa trên vai trò, nó có thể mở rộng từ một nhà phát triển độc lập theo dõi thời gian của riêng họ đến một công ty điều phối hàng chục thành viên nhóm trên nhiều khách hàng.

Không giống như các công cụ theo dõi thời gian SaaS tính phí theo từng chỗ ngồi, việc tự lưu trữ Kimai trên VPS của riêng bạn có nghĩa là không có chi phí đăng ký định kỳ và quyền sở hữu hoàn toàn hồ sơ thời gian cũng như dữ liệu thanh toán của bạn. Mẫu này bao gồm MySQL để lưu trữ bền vững, sẵn sàng cho sản xuất.