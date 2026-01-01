Giảm giá lên đến 69% cho OpenViking

Cài đặt OpenViking chỉ với một cú nhấp.

Cơ sở dữ liệu ngữ cảnh mã nguồn mở dành cho các tác nhân AI, sử dụng mô hình hệ thống tệp để hợp nhất bộ nhớ, tài nguyên và kỹ năng.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Cài đặt OpenViking chỉ với một cú nhấp.

Chọn gói VPS cho OpenViking

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với OpenViking

OpenViking là một cơ sở dữ liệu ngữ cảnh mã nguồn mở được xây dựng chuyên biệt cho các tác nhân AI, được phát triển bởi Volcengine (nền tảng đám mây của ByteDance). Thay vì phân tán ngữ cảnh AI trên các vector embeddings, OpenViking giới thiệu một mô hình filesystem paradigm với giao thức viking://, tổ chức bộ nhớ, tài nguyên và kỹ năng của tác nhân thành một cấu trúc thống nhất, dễ điều hướng. Tính năng tải ngữ cảnh phân cấp (L0/L1/L2) giúp giảm mức sử dụng token bằng cách tìm nạp nội dung theo yêu cầu thay vì tải toàn bộ knowledge bases ngay từ đầu.

Việc self-hosting OpenViking trên VPS của riêng bạn giúp giữ bộ nhớ tác nhân nhạy cảm, kiến thức kinh doanh và API credentials hoàn toàn trong tầm kiểm soát của bạn — điều này rất quan trọng đối với các tổ chức có yêu cầu data governance nghiêm ngặt. Bạn chọn embedding provider (OpenAI, Jina, hoặc Volcengine) và giữ quyền sở hữu mọi byte mà các tác nhân của bạn học được.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của OpenViking

Mô hình ngữ cảnh Hệ thống tệp

Tổ chức ký ức, tài nguyên và kỹ năng của tác nhân theo một giao thức viking://, biến ngữ cảnh dễ điều hướng như một hệ thống tệp thay vì một kho lưu trữ nhúng phẳng.

Tải ngữ cảnh nhiều tầng

Tải L0/L1/L2 tìm nạp nội dung theo yêu cầu, giảm đáng kể mức sử dụng token mà không làm giảm chiều sâu kiến thức có sẵn cho các tác nhân.

Nhúng đa nhà cung cấp

Hỗ trợ các nhà cung cấp nhúng OpenAI, Jina và Volcengine để bạn có thể sử dụng các khóa API hiện có và mô hình ưa thích của mình mà không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp.

Ngữ cảnh tự tiến hóa

Các tác nhân có thể cập nhật và cải tiến kho kiến thức của mình theo thời gian, cho phép học hỏi liên tục mà không cần sự can thiệp thủ công.

Truy xuất đệ quy thư mục

Kết hợp điều hướng thư mục cấu trúc với tìm kiếm ngữ nghĩa để hiển thị ngữ cảnh phù hợp nhất cho mỗi yêu cầu của tác nhân.

Tại sao lại chạy OpenViking trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
Bắt đầu
Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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