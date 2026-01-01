Cài đặt OpenViking chỉ với một cú nhấp.
Cơ sở dữ liệu ngữ cảnh mã nguồn mở dành cho các tác nhân AI, sử dụng mô hình hệ thống tệp để hợp nhất bộ nhớ, tài nguyên và kỹ năng.
Chọn gói VPS cho OpenViking
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với OpenViking
OpenViking là một cơ sở dữ liệu ngữ cảnh mã nguồn mở được xây dựng chuyên biệt cho các tác nhân AI, được phát triển bởi Volcengine (nền tảng đám mây của ByteDance). Thay vì phân tán ngữ cảnh AI trên các vector embeddings, OpenViking giới thiệu một mô hình filesystem paradigm với giao thức viking://, tổ chức bộ nhớ, tài nguyên và kỹ năng của tác nhân thành một cấu trúc thống nhất, dễ điều hướng. Tính năng tải ngữ cảnh phân cấp (L0/L1/L2) giúp giảm mức sử dụng token bằng cách tìm nạp nội dung theo yêu cầu thay vì tải toàn bộ knowledge bases ngay từ đầu.
Việc self-hosting OpenViking trên VPS của riêng bạn giúp giữ bộ nhớ tác nhân nhạy cảm, kiến thức kinh doanh và API credentials hoàn toàn trong tầm kiểm soát của bạn — điều này rất quan trọng đối với các tổ chức có yêu cầu data governance nghiêm ngặt. Bạn chọn embedding provider (OpenAI, Jina, hoặc Volcengine) và giữ quyền sở hữu mọi byte mà các tác nhân của bạn học được.
Các tính năng chính của OpenViking
Mô hình ngữ cảnh Hệ thống tệp
Tổ chức ký ức, tài nguyên và kỹ năng của tác nhân theo một giao thức viking://, biến ngữ cảnh dễ điều hướng như một hệ thống tệp thay vì một kho lưu trữ nhúng phẳng.
Tải ngữ cảnh nhiều tầng
Tải L0/L1/L2 tìm nạp nội dung theo yêu cầu, giảm đáng kể mức sử dụng token mà không làm giảm chiều sâu kiến thức có sẵn cho các tác nhân.
Nhúng đa nhà cung cấp
Hỗ trợ các nhà cung cấp nhúng OpenAI, Jina và Volcengine để bạn có thể sử dụng các khóa API hiện có và mô hình ưa thích của mình mà không bị ràng buộc bởi nhà cung cấp.
Ngữ cảnh tự tiến hóa
Các tác nhân có thể cập nhật và cải tiến kho kiến thức của mình theo thời gian, cho phép học hỏi liên tục mà không cần sự can thiệp thủ công.
Truy xuất đệ quy thư mục
Kết hợp điều hướng thư mục cấu trúc với tìm kiếm ngữ nghĩa để hiển thị ngữ cảnh phù hợp nhất cho mỗi yêu cầu của tác nhân.
Tại sao lại chạy OpenViking trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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