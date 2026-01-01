OpenViking là một cơ sở dữ liệu ngữ cảnh mã nguồn mở được xây dựng chuyên biệt cho các tác nhân AI, được phát triển bởi Volcengine (nền tảng đám mây của ByteDance). Thay vì phân tán ngữ cảnh AI trên các vector embeddings, OpenViking giới thiệu một mô hình filesystem paradigm với giao thức viking://, tổ chức bộ nhớ, tài nguyên và kỹ năng của tác nhân thành một cấu trúc thống nhất, dễ điều hướng. Tính năng tải ngữ cảnh phân cấp (L0/L1/L2) giúp giảm mức sử dụng token bằng cách tìm nạp nội dung theo yêu cầu thay vì tải toàn bộ knowledge bases ngay từ đầu.

Việc self-hosting OpenViking trên VPS của riêng bạn giúp giữ bộ nhớ tác nhân nhạy cảm, kiến thức kinh doanh và API credentials hoàn toàn trong tầm kiểm soát của bạn — điều này rất quan trọng đối với các tổ chức có yêu cầu data governance nghiêm ngặt. Bạn chọn embedding provider (OpenAI, Jina, hoặc Volcengine) và giữ quyền sở hữu mọi byte mà các tác nhân của bạn học được.