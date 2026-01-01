Triển khai XWiki với cài đặt 1 nhấp.
Nền tảng wiki mã nguồn mở mạnh mẽ dành cho việc quản lý kiến thức nhóm, tài liệu và không gian làm việc cộng tác.
Chọn gói VPS cho XWiki
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với XWiki
XWiki là một nền tảng wiki doanh nghiệp mã nguồn mở vượt xa tài liệu tĩnh. Mô hình trang có cấu trúc của nó tổ chức nội dung thành các không gian và trang phân cấp, trong khi một công cụ scripting tích hợp cho phép các nhóm xây dựng bảng điều khiển động và các ứng dụng intranet tùy chỉnh trực tiếp trên các trang wiki. Với hơn 900 tiện ích mở rộng và trình hướng dẫn App Within Minutes tích hợp, các nhóm có thể biến XWiki thành một cơ sở kiến thức tùy chỉnh, công cụ theo dõi vấn đề hoặc không gian làm việc dự án mà không cần bắt đầu lại từ đầu.
Tự host XWiki trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả tài liệu, quy trình nội bộ và kiến thức công ty dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn — không có phí mỗi người dùng, không bị khóa nhà cung cấp và không có dữ liệu nào rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Mẫu này kết hợp XWiki với cơ sở dữ liệu PostgreSQL để lưu trữ đáng tin cậy, sẵn sàng cho sản xuất.
Các tính năng chính của XWiki
Mô hình trang có cấu trúc
Tổ chức nội dung trong các không gian và trang phân cấp với mối quan hệ cha-con, giúp các cơ sở tri thức lớn có thể điều hướng và nhất quán.
Trình xây dựng ứng dụng tích hợp sẵn
Tạo ứng dụng dữ liệu tùy chỉnh trên các trang wiki bằng cách sử dụng trình hướng dẫn App Within Minutes — không yêu cầu framework bên ngoài hoặc viết mã.
Hơn 900 tiện ích mở rộng
Mở rộng XWiki với thư viện gồm hơn 900 tiện ích mở rộng cộng đồng bao gồm lịch, sơ đồ, quản lý tác vụ và LDAP authentication.
Công cụ scripting
Viết các script Velocity, Groovy hoặc Python trong các trang wiki để xây dựng nội dung động, bảng điều khiển và các báo cáo tự động.
Tìm kiếm toàn văn
Solr nhúng lập chỉ mục tất cả nội dung trang và tệp đính kèm, cung cấp kết quả liên quan trên cả các cơ sở tri thức lớn ngay lập tức.
Lịch sử sửa đổi
Mọi chỉnh sửa đều được lập phiên bản tự động với chế độ xem so sánh đầy đủ và khôi phục bằng một cú nhấp chuột để khôi phục bất kỳ phiên bản trước đó nào của bất kỳ trang nào.
Tại sao lại chạy XWiki trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và tỉ mỉ.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.