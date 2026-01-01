XWiki là một nền tảng wiki doanh nghiệp mã nguồn mở vượt xa tài liệu tĩnh. Mô hình trang có cấu trúc của nó tổ chức nội dung thành các không gian và trang phân cấp, trong khi một công cụ scripting tích hợp cho phép các nhóm xây dựng bảng điều khiển động và các ứng dụng intranet tùy chỉnh trực tiếp trên các trang wiki. Với hơn 900 tiện ích mở rộng và trình hướng dẫn App Within Minutes tích hợp, các nhóm có thể biến XWiki thành một cơ sở kiến thức tùy chỉnh, công cụ theo dõi vấn đề hoặc không gian làm việc dự án mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

Tự host XWiki trên VPS của riêng bạn giúp giữ tất cả tài liệu, quy trình nội bộ và kiến thức công ty dưới sự kiểm soát trực tiếp của bạn — không có phí mỗi người dùng, không bị khóa nhà cung cấp và không có dữ liệu nào rời khỏi cơ sở hạ tầng của bạn. Mẫu này kết hợp XWiki với cơ sở dữ liệu PostgreSQL để lưu trữ đáng tin cậy, sẵn sàng cho sản xuất.