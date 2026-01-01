Triển khai Posterizarr với cài đặt một nhấp.
Công cụ tạo poster tự động cho Plex, Jellyfin và Emby, tải về và phủ lên các tác phẩm nghệ thuật từ TMDB, Fanart và TVDB.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Posterizarr
Posterizarr là một công cụ tự động hóa mã nguồn mở giúp tạo ra các áp phích, hình nền và thẻ tiêu đề đẹp mắt, không có văn bản cho thư viện Plex, Jellyfin hoặc Emby của bạn. Nó lấy hình ảnh từ Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex và IMDb, sau đó áp dụng các lớp phủ, phông chữ và quy tắc văn bản của riêng bạn để mọi bộ phim, chương trình và mùa đều trông nhất quán trong toàn bộ thư viện.
Tự host Posterizarr trên một VPS cung cấp cho nó thời gian hoạt động ổn định và băng thông chuyên dụng cần thiết để tạo hình ảnh hàng loạt tự động cho hàng nghìn mục. Giao diện web (web UI) đi kèm cho phép bạn quản lý cài đặt, theo dõi tiến độ và kích hoạt các lần chạy từ trình duyệt, trong khi các tích hợp với Tautulli, Sonarr và Radarr giúp các bản phát hành mới trông bóng bẩy ngay khi chúng có mặt trong thư viện của bạn.
Các tính năng chính của Posterizarr
Web UI đầy đủ
Quản lý cài đặt, giám sát hoạt động và kích hoạt các lần chạy poster từ giao diện trình duyệt hiện đại thay vì chỉnh sửa thủ công các tệp JSON.
Plex, Jellyfin, Emby
Tạo tác phẩm nghệ thuật cho cả ba máy chủ media chính và ghi các tài sản vào cấu trúc thư mục tương thích với Kometa để dễ dàng di chuyển.
Tác phẩm nghệ thuật đa nguồn
Lấy hình ảnh từ Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex và IMDb để mọi tiêu đề tìm thấy tác phẩm nghệ thuật gốc không chữ, độ phân giải cao.
Lớp phủ và văn bản tùy chỉnh
Áp dụng phông chữ, màu sắc, gradient và quy tắc văn bản của riêng bạn để tạo phong cách áp phích thống nhất trên phim, chương trình và mùa.
Tích hợp Arr stack
Kích hoạt tự động chạy từ Tautulli, Sonarr và Radarr để các bản phát hành mới nhận được áp phích phù hợp ngay sau khi chúng được thêm vào.
Sao lưu và tài sản thủ công
Các ổ đĩa chuyên dụng để sao lưu tài sản và các tác phẩm nghệ thuật được tuyển chọn thủ công giúp các áp phích tùy chỉnh được an toàn qua các lần xây dựng lại và cập nhật.
Tại sao lại chạy Posterizarr trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
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