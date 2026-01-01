Posterizarr là một công cụ tự động hóa mã nguồn mở giúp tạo ra các áp phích, hình nền và thẻ tiêu đề đẹp mắt, không có văn bản cho thư viện Plex, Jellyfin hoặc Emby của bạn. Nó lấy hình ảnh từ Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex và IMDb, sau đó áp dụng các lớp phủ, phông chữ và quy tắc văn bản của riêng bạn để mọi bộ phim, chương trình và mùa đều trông nhất quán trong toàn bộ thư viện.

Tự host Posterizarr trên một VPS cung cấp cho nó thời gian hoạt động ổn định và băng thông chuyên dụng cần thiết để tạo hình ảnh hàng loạt tự động cho hàng nghìn mục. Giao diện web (web UI) đi kèm cho phép bạn quản lý cài đặt, theo dõi tiến độ và kích hoạt các lần chạy từ trình duyệt, trong khi các tích hợp với Tautulli, Sonarr và Radarr giúp các bản phát hành mới trông bóng bẩy ngay khi chúng có mặt trong thư viện của bạn.