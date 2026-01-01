Triển khai M3DB với một nhấp cài đặt.
Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian phân tán và backend lưu trữ từ xa Prometheus được xây dựng tại Uber cho các chỉ số quy mô toàn cầu.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với M3DB
M3DB là một cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian phân tán mã nguồn mở, ban đầu được xây dựng tại Uber để thu thập, lưu trữ và truy vấn hàng tỷ chỉ số mỗi giây trên hàng nghìn máy chủ. Nó kết hợp một bộ điều phối được hỗ trợ bởi etcd nhúng với một công cụ TSDB nén cao được xây dựng chuyên biệt cho các tác vụ giám sát, đồng thời cung cấp API đọc và ghi từ xa tương thích với Prometheus cùng với các truy vấn PromQL thông qua m3coordinator trên cổng 7201.
Tự host M3DB trên VPS của riêng bạn mang lại khả năng lưu giữ dài hạn, tiết kiệm chi phí cho các chỉ số Prometheus và Graphite, toàn quyền kiểm soát các namespace và sao chép, cùng với một binary duy nhất có thể mở rộng từ một node đơn lẻ đến một cụm đa vùng toàn cầu khi dữ liệu của bạn phát triển.
Các tính năng chính của M3DB
Prometheus remote storage
Sử dụng M3DB làm backend dài hạn thay thế trực tiếp cho Prometheus thông qua đọc từ xa và ghi từ xa, lưu giữ số liệu trong nhiều năm mà không cần lấy mẫu.
Công cụ truy vấn PromQL
Truy vấn các chỉ số đã lưu trữ bằng PromQL gốc thông qua m3coordinator, giúp M3DB tương thích với Grafana và các bảng điều khiển Prometheus hiện có.
TSDB nén cao
Một công cụ lưu trữ dạng cột được xây dựng chuyên biệt với tính năng nén kiểu Gorilla giúp giữ mức sử dụng ổ đĩa thấp ngay cả với hàng triệu chuỗi thời gian hoạt động.
Namespaces có thể cấu hình
Xác định nhiều không gian tên với thời gian lưu giữ, kích thước khối và độ phân giải độc lập để cân bằng giữa các truy vấn nhanh và chi phí lưu trữ dài hạn.
etcd nhúng
Hình ảnh nút đơn đi kèm với etcd nhúng để cấu trúc liên kết và đặt vị trí cụm, loại bỏ nhu cầu về một dịch vụ điều phối bên ngoài.
Thu nạp Graphite
Tính năng ingestion Graphite Carbon tích hợp sẵn cho phép các nhóm hợp nhất các số liệu Graphite và Prometheus vào một lớp lưu trữ duy nhất với API truy vấn hợp nhất.
Tại sao lại chạy M3DB trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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