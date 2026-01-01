Giảm giá lên đến 69% cho M3DB

Triển khai M3DB với một nhấp cài đặt.

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian phân tán và backend lưu trữ từ xa Prometheus được xây dựng tại Uber cho các chỉ số quy mô toàn cầu.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai M3DB với một nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho M3DB

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với M3DB

M3DB là một cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian phân tán mã nguồn mở, ban đầu được xây dựng tại Uber để thu thập, lưu trữ và truy vấn hàng tỷ chỉ số mỗi giây trên hàng nghìn máy chủ. Nó kết hợp một bộ điều phối được hỗ trợ bởi etcd nhúng với một công cụ TSDB nén cao được xây dựng chuyên biệt cho các tác vụ giám sát, đồng thời cung cấp API đọc và ghi từ xa tương thích với Prometheus cùng với các truy vấn PromQL thông qua m3coordinator trên cổng 7201.

Tự host M3DB trên VPS của riêng bạn mang lại khả năng lưu giữ dài hạn, tiết kiệm chi phí cho các chỉ số Prometheus và Graphite, toàn quyền kiểm soát các namespace và sao chép, cùng với một binary duy nhất có thể mở rộng từ một node đơn lẻ đến một cụm đa vùng toàn cầu khi dữ liệu của bạn phát triển.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của M3DB

Prometheus remote storage

Sử dụng M3DB làm backend dài hạn thay thế trực tiếp cho Prometheus thông qua đọc từ xa và ghi từ xa, lưu giữ số liệu trong nhiều năm mà không cần lấy mẫu.

Công cụ truy vấn PromQL

Truy vấn các chỉ số đã lưu trữ bằng PromQL gốc thông qua m3coordinator, giúp M3DB tương thích với Grafana và các bảng điều khiển Prometheus hiện có.

TSDB nén cao

Một công cụ lưu trữ dạng cột được xây dựng chuyên biệt với tính năng nén kiểu Gorilla giúp giữ mức sử dụng ổ đĩa thấp ngay cả với hàng triệu chuỗi thời gian hoạt động.

Namespaces có thể cấu hình

Xác định nhiều không gian tên với thời gian lưu giữ, kích thước khối và độ phân giải độc lập để cân bằng giữa các truy vấn nhanh và chi phí lưu trữ dài hạn.

etcd nhúng

Hình ảnh nút đơn đi kèm với etcd nhúng để cấu trúc liên kết và đặt vị trí cụm, loại bỏ nhu cầu về một dịch vụ điều phối bên ngoài.

Thu nạp Graphite

Tính năng ingestion Graphite Carbon tích hợp sẵn cho phép các nhóm hợp nhất các số liệu Graphite và Prometheus vào một lớp lưu trữ duy nhất với API truy vấn hợp nhất.

Tại sao lại chạy M3DB trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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