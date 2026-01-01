M3DB là một cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian phân tán mã nguồn mở, ban đầu được xây dựng tại Uber để thu thập, lưu trữ và truy vấn hàng tỷ chỉ số mỗi giây trên hàng nghìn máy chủ. Nó kết hợp một bộ điều phối được hỗ trợ bởi etcd nhúng với một công cụ TSDB nén cao được xây dựng chuyên biệt cho các tác vụ giám sát, đồng thời cung cấp API đọc và ghi từ xa tương thích với Prometheus cùng với các truy vấn PromQL thông qua m3coordinator trên cổng 7201.

Tự host M3DB trên VPS của riêng bạn mang lại khả năng lưu giữ dài hạn, tiết kiệm chi phí cho các chỉ số Prometheus và Graphite, toàn quyền kiểm soát các namespace và sao chép, cùng với một binary duy nhất có thể mở rộng từ một node đơn lẻ đến một cụm đa vùng toàn cầu khi dữ liệu của bạn phát triển.