ITFlow là một nền tảng Tự động hóa Dịch vụ Chuyên nghiệp (PSA) miễn phí, mã nguồn mở, được xây dựng đặc biệt cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý (Managed Service Providers - MSP). Nó hợp nhất tài liệu CNTT, quản lý yêu cầu hỗ trợ, lập hóa đơn và thanh toán, quản lý khách hàng và giám sát hạ tầng vào một hệ thống tự lưu trữ duy nhất — loại bỏ sự phân tán của các công cụ riêng lẻ mà hầu hết các MSP sử dụng để vận hành hoạt động hàng ngày.

Tự lưu trữ ITFlow trên một VPS mang lại cho doanh nghiệp của bạn quyền sở hữu hoàn toàn đối với mọi hồ sơ khách hàng, thông tin xác thực và tài liệu tài chính, không có phí cấp phép cho mỗi kỹ thuật viên hoặc dữ liệu bị giữ bởi các nhà cung cấp SaaS bên thứ ba. Khi truy cập lần đầu, một trình hướng dẫn thiết lập sẽ hướng dẫn bạn tạo hồ sơ công ty và tài khoản quản trị viên trước khi hệ thống sẵn sàng cho công việc của khách hàng.