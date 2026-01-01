Giảm giá lên đến 69% cho ITFlow

Triển khai ITFlow chỉ với một nhấp.

Nền tảng PSA mã nguồn mở dành cho các MSP, bao gồm tài liệu IT, quản lý yêu cầu hỗ trợ, thanh toán và quản lý khách hàng trong một hệ thống.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai ITFlow chỉ với một nhấp.

Chọn gói VPS cho ITFlow

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với ITFlow

ITFlow là một nền tảng Tự động hóa Dịch vụ Chuyên nghiệp (PSA) miễn phí, mã nguồn mở, được xây dựng đặc biệt cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý (Managed Service Providers - MSP). Nó hợp nhất tài liệu CNTT, quản lý yêu cầu hỗ trợ, lập hóa đơn và thanh toán, quản lý khách hàng và giám sát hạ tầng vào một hệ thống tự lưu trữ duy nhất — loại bỏ sự phân tán của các công cụ riêng lẻ mà hầu hết các MSP sử dụng để vận hành hoạt động hàng ngày.

Tự lưu trữ ITFlow trên một VPS mang lại cho doanh nghiệp của bạn quyền sở hữu hoàn toàn đối với mọi hồ sơ khách hàng, thông tin xác thực và tài liệu tài chính, không có phí cấp phép cho mỗi kỹ thuật viên hoặc dữ liệu bị giữ bởi các nhà cung cấp SaaS bên thứ ba. Khi truy cập lần đầu, một trình hướng dẫn thiết lập sẽ hướng dẫn bạn tạo hồ sơ công ty và tài khoản quản trị viên trước khi hệ thống sẵn sàng cho công việc của khách hàng.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của ITFlow

Trung tâm tài liệu IT

Tập trung tài sản khách hàng, thông tin đăng nhập, tên miền, chứng chỉ SSL và tài liệu mạng vào một cơ sở tri thức có cấu trúc, có thể tìm kiếm.

Ticketing và helpdesk

Quản lý các phiếu hỗ trợ từ khi tạo đến khi giải quyết với tính năng phân tích email thành phiếu hỗ trợ, theo dõi SLA và ghi nhật ký thời gian của kỹ thuật viên.

Thanh toán và lập hóa đơn

Tạo báo giá, gửi hóa đơn, theo dõi chi phí và giám sát doanh thu từ bảng điều khiển kế toán tích hợp mà không cần công cụ thanh toán riêng biệt.

Cảnh báo Domain và SSL

Tự động giám sát ngày hết hạn cho các tên miền của khách hàng và chứng chỉ SSL, đồng thời gửi cảnh báo trước khi việc gia hạn trở nên cấp bách.

Cổng thông tin khách hàng

Khách hàng đăng nhập vào cổng thông tin tự phục vụ có thương hiệu để xem các yêu cầu hỗ trợ đang mở, tài liệu được chia sẻ và hóa đơn của họ.

Theo dõi nhà cung cấp và giấy phép

Ghi lại giấy phép phần mềm, thông tin liên hệ nhà cung cấp và ngày gia hạn cùng với tài sản của khách hàng mà chúng thuộc về.

Tại sao lại chạy ITFlow trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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