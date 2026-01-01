Triển khai ITFlow chỉ với một nhấp.
Nền tảng PSA mã nguồn mở dành cho các MSP, bao gồm tài liệu IT, quản lý yêu cầu hỗ trợ, thanh toán và quản lý khách hàng trong một hệ thống.
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Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với ITFlow
ITFlow là một nền tảng Tự động hóa Dịch vụ Chuyên nghiệp (PSA) miễn phí, mã nguồn mở, được xây dựng đặc biệt cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Quản lý (Managed Service Providers - MSP). Nó hợp nhất tài liệu CNTT, quản lý yêu cầu hỗ trợ, lập hóa đơn và thanh toán, quản lý khách hàng và giám sát hạ tầng vào một hệ thống tự lưu trữ duy nhất — loại bỏ sự phân tán của các công cụ riêng lẻ mà hầu hết các MSP sử dụng để vận hành hoạt động hàng ngày.
Tự lưu trữ ITFlow trên một VPS mang lại cho doanh nghiệp của bạn quyền sở hữu hoàn toàn đối với mọi hồ sơ khách hàng, thông tin xác thực và tài liệu tài chính, không có phí cấp phép cho mỗi kỹ thuật viên hoặc dữ liệu bị giữ bởi các nhà cung cấp SaaS bên thứ ba. Khi truy cập lần đầu, một trình hướng dẫn thiết lập sẽ hướng dẫn bạn tạo hồ sơ công ty và tài khoản quản trị viên trước khi hệ thống sẵn sàng cho công việc của khách hàng.
Các tính năng chính của ITFlow
Trung tâm tài liệu IT
Tập trung tài sản khách hàng, thông tin đăng nhập, tên miền, chứng chỉ SSL và tài liệu mạng vào một cơ sở tri thức có cấu trúc, có thể tìm kiếm.
Ticketing và helpdesk
Quản lý các phiếu hỗ trợ từ khi tạo đến khi giải quyết với tính năng phân tích email thành phiếu hỗ trợ, theo dõi SLA và ghi nhật ký thời gian của kỹ thuật viên.
Thanh toán và lập hóa đơn
Tạo báo giá, gửi hóa đơn, theo dõi chi phí và giám sát doanh thu từ bảng điều khiển kế toán tích hợp mà không cần công cụ thanh toán riêng biệt.
Cảnh báo Domain và SSL
Tự động giám sát ngày hết hạn cho các tên miền của khách hàng và chứng chỉ SSL, đồng thời gửi cảnh báo trước khi việc gia hạn trở nên cấp bách.
Cổng thông tin khách hàng
Khách hàng đăng nhập vào cổng thông tin tự phục vụ có thương hiệu để xem các yêu cầu hỗ trợ đang mở, tài liệu được chia sẻ và hóa đơn của họ.
Theo dõi nhà cung cấp và giấy phép
Ghi lại giấy phép phần mềm, thông tin liên hệ nhà cung cấp và ngày gia hạn cùng với tài sản của khách hàng mà chúng thuộc về.
Tại sao lại chạy ITFlow trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
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