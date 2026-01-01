Triển khai Foxel với 1 nhấp cài đặt.
Lưu trữ đám mây riêng tự host với tìm kiếm ngữ nghĩa được hỗ trợ bởi AI trên ảnh, video và tài liệu.
Chọn gói VPS cho Foxel
Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa
Những gì bạn có thể xây dựng với Foxel
Foxel là một nền tảng lưu trữ đám mây riêng tư mã nguồn mở, hợp nhất các tệp trên ổ đĩa cục bộ, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox và các backends khác đằng sau một giao diện web duy nhất. Tính năng nổi bật của nó là tìm kiếm ngữ nghĩa được hỗ trợ bởi AI, cho phép bạn tìm ảnh, video và tài liệu bằng mô tả ngôn ngữ tự nhiên thay vì tên tệp.
Tự host Foxel giúp giữ thư viện đa phương tiện cá nhân, kho lưu trữ công việc và tệp nhóm được chia sẻ của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát — không có phí theo người dùng, không bị khóa độc quyền và không có bên thứ ba nào quét dữ liệu của bạn để tạo embeddings. Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, liên kết chia sẻ đã ký và ánh xạ giao thức qua S3 API và WebDAV làm cho nó phù hợp cho cả cá nhân và các nhóm nhỏ.
Các tính năng chính của Foxel
Tìm kiếm AI ngữ nghĩa
Tìm ảnh và tài liệu bằng cách mô tả chúng bằng ngôn ngữ tự nhiên, sử dụng các mô hình nhúng có thể cấu hình và cơ sở dữ liệu vector Milvus hoặc Qdrant.
Storage backends hợp nhất
Kết nối ổ đĩa cục bộ, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox và nhiều hơn nữa đằng sau một giao diện duyệt duy nhất với các bộ điều hợp cắm được.
Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
Xác định vai trò tùy chỉnh với quyền đọc, ghi, xóa và chia sẻ dựa trên đường dẫn, sử dụng ký tự đại diện, biểu thức chính quy và các quy tắc được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.
Xem trước tệp tích hợp
Phát trực tiếp hình ảnh, video, tệp PDF, tài liệu Office, văn bản và mã nguồn trực tiếp trong trình duyệt mà không cần tải xuống tệp gốc.
Ánh xạ giao thức
Cung cấp quyền truy cập vào bộ nhớ của bạn thông qua các điểm cuối tương thích S3, ổ đĩa WebDAV và liên kết trực tiếp đã ký cho script, ứng dụng và trình quản lý tệp hệ điều hành.
Plugin và Tác nhân AI
Mở rộng nền tảng với các plugin dựa trên manifest và một tác nhân AI tích hợp thực hiện các thao tác tệp và tác vụ tự động hóa.
Tại sao lại chạy Foxel trên Hostinger
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Khởi chạy với một nhấp chuột
Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.
Bảo mật đáng tin cậy
Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.
Trình quản lý Docker tích hợp sẵn
Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.
Docker VPS hosting đáng tin cậy
Tôi cực kỳ hài lòng với dịch vụ lưu trữ VPS của Hostinger! Thời gian hoạt động luôn ở mức cao nhất, giúp trang web hoạt động trơn tru. Bất cứ khi nào tôi cần hỗ trợ, đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật luôn nhanh chóng, hiểu biết và thực sự hữu ích.
Mọi thứ đều mượt mà và tuyệt vời với Hostinger, cả chatbot AI lẫn người thật, nếu AI không thể giải quyết được câu hỏi của bạn. Còn VPS thì tuyệt vời, không có gì phải bàn cãi. Cảm ơn đội ngũ phát triển và tất cả mọi người đã tham gia. Hãy tiếp tục phát huy nhé 🚀
Cuối cùng cũng có một công ty cung cấp VPS đúng như ý! Giá cả phải chăng. Cổng thông tin tuyệt vời, tiết kiệm thời gian của người dùng. Sao lưu liền mạch. Hỗ trợ tốt. Đáng tin cậy. Cảm giác như đang ở nhà.
Tôi đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Hostinger sau khi mất quyền truy cập vào máy chủ n8n tự lưu trữ của mình, và tôi vô cùng ấn tượng. Kodee và Mohammad từ đội ngũ hỗ trợ đã vô cùng kiên nhẫn và chu đáo.
Cảm ơn Carla rất nhiều vì đã giúp tôi nâng cấp N8N trên VPS Hostinger. Cảm ơn Carla một lần nữa vì sự chuyên nghiệp và hiểu biết của bạn.
Hostinger VPS thực sự tuyệt vời. Nó luôn hoạt động tốt, nhanh chóng và ổn định. Chưa bao giờ ngừng hoạt động hay bị lỗi.
Công ty đang hoạt động rất tốt, tôi rất hài lòng với các dịch vụ cụ thể mà tôi sử dụng. Giá cả cũng không quá đắt so với những nơi khác, đặc biệt là với các gói VPS giá rẻ được thiết lập rất tốt.