Foxel là một nền tảng lưu trữ đám mây riêng tư mã nguồn mở, hợp nhất các tệp trên ổ đĩa cục bộ, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox và các backends khác đằng sau một giao diện web duy nhất. Tính năng nổi bật của nó là tìm kiếm ngữ nghĩa được hỗ trợ bởi AI, cho phép bạn tìm ảnh, video và tài liệu bằng mô tả ngôn ngữ tự nhiên thay vì tên tệp.

Tự host Foxel giúp giữ thư viện đa phương tiện cá nhân, kho lưu trữ công việc và tệp nhóm được chia sẻ của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát — không có phí theo người dùng, không bị khóa độc quyền và không có bên thứ ba nào quét dữ liệu của bạn để tạo embeddings. Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, liên kết chia sẻ đã ký và ánh xạ giao thức qua S3 API và WebDAV làm cho nó phù hợp cho cả cá nhân và các nhóm nhỏ.