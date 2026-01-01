Giảm giá lên đến 69% cho Foxel

Triển khai Foxel với 1 nhấp cài đặt.

Lưu trữ đám mây riêng tự host với tìm kiếm ngữ nghĩa được hỗ trợ bởi AI trên ảnh, video và tài liệu.

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức
Miễn phí tự động sao lưu hàng tuần
VPS được quản lý bởi AI
167.900đ/th
Chọn gói
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Triển khai Foxel với 1 nhấp cài đặt.

Chọn gói VPS cho Foxel

Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 1
461.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 279.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
1 nhân vCPU
4 GB RAM
50 GB dung lượng đĩa NVMe
4 TB băng thông
Phổ biến nhất
Giảm giá 63%
KVM 2
587.900đ
218.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 335.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
2 nhân vCPU
8 GB RAM
100 GB dung lượng đĩa NVMe
8 TB băng thông
Giảm giá 69%
KVM 4
979.900đ
307.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 671.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
4 nhân vCPU
16 GB RAM
200 GB dung lượng đĩa NVMe
16 TB băng thông
Giảm giá 64%
KVM 8
1.734.900đ
615.900đ/th
Chọn gói
Gia hạn với 1.231.900đ/th cho 2 năm. Hủy bất cứ lúc nào.
8 nhân vCPU
32 GB RAM
400 GB dung lượng đĩa NVMe
32 TB băng thông

Mỗi gói đều có mọi thứ bạn cần và hơn thế nữa

Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Trình quản lý Docker
Truy cập nhanh vào nhật ký container
Cập nhật với một nhấp chuột
Bộ xử lý AMD EPYC
Ổ cứng SSD NVMe
Tốc độ mạng 1 Gbps
API công khai
Các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu
Tên miền miễn phí trong 1 năm

Tất cả các gói đều trả trước. Mức giá hàng tháng là tổng giá gói chia cho số tháng trong gói.

Những gì bạn có thể xây dựng với Foxel

Foxel là một nền tảng lưu trữ đám mây riêng tư mã nguồn mở, hợp nhất các tệp trên ổ đĩa cục bộ, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox và các backends khác đằng sau một giao diện web duy nhất. Tính năng nổi bật của nó là tìm kiếm ngữ nghĩa được hỗ trợ bởi AI, cho phép bạn tìm ảnh, video và tài liệu bằng mô tả ngôn ngữ tự nhiên thay vì tên tệp.

Tự host Foxel giúp giữ thư viện đa phương tiện cá nhân, kho lưu trữ công việc và tệp nhóm được chia sẻ của bạn trên cơ sở hạ tầng mà bạn hoàn toàn kiểm soát — không có phí theo người dùng, không bị khóa độc quyền và không có bên thứ ba nào quét dữ liệu của bạn để tạo embeddings. Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò, liên kết chia sẻ đã ký và ánh xạ giao thức qua S3 API và WebDAV làm cho nó phù hợp cho cả cá nhân và các nhóm nhỏ.

Bắt đầu
Những gì bạn có thể xây dựng với {name}

Các tính năng chính của Foxel

Tìm kiếm AI ngữ nghĩa

Tìm ảnh và tài liệu bằng cách mô tả chúng bằng ngôn ngữ tự nhiên, sử dụng các mô hình nhúng có thể cấu hình và cơ sở dữ liệu vector Milvus hoặc Qdrant.

Storage backends hợp nhất

Kết nối ổ đĩa cục bộ, S3, WebDAV, SFTP, FTP, Google Drive, OneDrive, Dropbox và nhiều hơn nữa đằng sau một giao diện duyệt duy nhất với các bộ điều hợp cắm được.

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò

Xác định vai trò tùy chỉnh với quyền đọc, ghi, xóa và chia sẻ dựa trên đường dẫn, sử dụng ký tự đại diện, biểu thức chính quy và các quy tắc được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên.

Xem trước tệp tích hợp

Phát trực tiếp hình ảnh, video, tệp PDF, tài liệu Office, văn bản và mã nguồn trực tiếp trong trình duyệt mà không cần tải xuống tệp gốc.

Ánh xạ giao thức

Cung cấp quyền truy cập vào bộ nhớ của bạn thông qua các điểm cuối tương thích S3, ổ đĩa WebDAV và liên kết trực tiếp đã ký cho script, ứng dụng và trình quản lý tệp hệ điều hành.

Plugin và Tác nhân AI

Mở rộng nền tảng với các plugin dựa trên manifest và một tác nhân AI tích hợp thực hiện các thao tác tệp và tác vụ tự động hóa.

Tại sao lại chạy Foxel trên Hostinger

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Khởi chạy với một nhấp chuột

Khởi chạy ứng dụng của bạn ngay lập tức với thiết lập được cấu hình sẵn. Không cần cài đặt thủ công hoặc các bước thiết lập phức tạp.

Khởi chạy với một nhấp chuột

Bảo mật đáng tin cậy

Bảo vệ ứng dụng của bạn với tích hợp sẵn tường lửa, bảo vệ chống DDoS và giám sát liên tục.

Bảo mật đáng tin cậy

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Chạy và quản lý nhiều container Docker từ một nơi duy nhất. Triển khai, cập nhật và giám sát dự án một cách dễ dàng.

Trình quản lý Docker tích hợp sẵn

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ gần khán giả hơn để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.
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Khởi chạy cục bộ. Phát triển toàn cầu

Docker VPS hosting đáng tin cậy

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